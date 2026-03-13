Kaksikymmentä kamelia suljettiin pois "kauneuskilpailusta" keinotekoisten muutosten jälkeen

Useissa Lähi-idän maissa kilpailuissa juhlistetaan kamelien ulkonäköä. Eräässä hiljattain järjestetyssä tapahtumassa kuitenkin noin kaksikymmentä eläintä hylättiin, kun niissä löydettiin keinotekoisia muutoksia, joiden tarkoituksena oli "parantaa niiden ulkonäköä".

Kilpailut, jotka ovat erittäin suosittuja kasvattajien keskuudessa

Useissa Persianlahden maissa kamelien "kauneuskilpailut" houkuttelevat vuosittain monia kasvattajia. Nämä erittäin suositut tapahtumat kokoavat yhteen kasvatettuja eläimiä, jotka esitellään tuomariston eteen, jonka tehtävänä on arvioida erilaisia esteettisiä kriteerejä.

Havaittaviin tekijöihin kuuluvat pään muoto, vartalon harmonia, turkin laatu ja eläimen ryhti sen paraatiessa tuomareiden edessä. Ulkonäöltään ja eleganssiltaan erottuvat kamelit voivat voittaa erityisen tärkeitä palkintoja, joihin joskus liittyy huomattavia rahapalkintoja. Tässä yhteydessä jotkut kasvattajat käyttävät huomattavasti aikaa ja energiaa eläintensä valmisteluun kilpailuihin.

Kosmeettisia muutoksia havaittiin

Äskettäin Al Musanaassa, Omanissa, järjestetyssä tapahtumassa eläimiä tutkineet eläinlääkärit tekivät odottamattoman löydön. Useissa kameleissa oli merkkejä keinotekoisista muutoksista, joiden tarkoituksena oli "parantaa niiden ulkonäköä".

Eri tiedotusvälineiden raporttien mukaan joillekin eläimille oli annettu väitetysti Botoxia tai täyteaineita kasvojensa tai huultensa ulkonäön muuttamiseksi. Muita toimenpiteitä oli myös tehty tiettyjen, tämäntyyppisissä kilpailuissa erityisen arvostettujen fyysisten ominaisuuksien korostamiseksi. Näiden tutkimusten jälkeen järjestäjät tekivät selkeän päätöksen: 20 kamelia hylättiin kilpailusta.

20 kamelia hylättiin kauneuskilpailusta, koska niiden havaittiin käyttäneen kosmeettisia toimenpiteitä. Hoitoihin kuuluivat Botox, ihon täyteaineet ja hormonikorvaushoito pic.twitter.com/TE8VnP6ndb — Dexerto (@Dexerto) 2. maaliskuuta 2026

Huijaukseksi katsottavat käytännöt

Näissä kilpailuissa säännöt ovat tiukat. Eläimet on esitettävä luonnollisessa tilassaan ilman mitään ulkonäköön vaikuttavia muutoksia. Botox, hormonihoidot tai muut kosmeettiset toimenpiteet ovat siksi ehdottomasti kiellettyjä. Järjestäjät pitävät näitä käytäntöjä petoksen muotona, koska ne muuttavat keinotekoisesti tuomareiden arvioimia kriteerejä.

Reiluuden lisäksi kilpailun järjestäjät korostavat myös mahdollisia riskejä eläinten terveydelle. Jotkin toimenpiteet voidaan suorittaa sopimattomissa olosuhteissa ja johtaa komplikaatioihin.

Kiista, joka on jo syntynyt aiemmin

Tämä ei ole ensimmäinen kerta, kun tämäntyyppinen skandaali on puhjennut kamelien "kauneuskilpailujen" maailmassa. Vuonna 2021 yli 40 eläintä hylättiin Saudi-Arabiassa järjestetyltä suurelta festivaalilta sen jälkeen, kun Botoxin havaittiin muuttavan niiden ulkonäköä.

Nämä tapaukset ovat saaneet järjestäjät tehostamaan kilpailujen edeltäviä eläinlääkintätarkastuksia. Tavoitteena on rajoittaa petosyrityksiä ja varmistaa, että eläimet esitellään ilman keinotekoisia väliintuloja.

Keskustelu eläinten paikasta kiihtyi uudelleen

Nämä kilpailut ovat tärkeä perinne joissakin Lähi-idän osissa, joissa kameleilla on merkittävä kulttuurillinen ja historiallinen asema. Nämä tapahtumat herättävät kuitenkin myös kritiikkiä. Jotkut eläinsuojelujärjestöt sekä Ranskassa että ulkomailla vastustavat edelleen tämäntyyppisiä kilpailuja.

He korostavat, että kameleita – ja eläimiä yleensä – ei tule pitää siitostuotteina tai "näyttelyeläiminä", joita kasvatetaan, koulutetaan tai jalostetaan yksinomaan palkintojen ja tunnustusten voittamiseksi. Näille organisaatioille nämä kilpailut herättävät säännöllisesti uudelleen laajemman keskustelun: eläinten paikasta yhteiskunnissamme ja jalostuskäytännöistä, jotka voivat kehittyä suorituskyvyn tai estetiikan ympärille.

Yhteenvetona voidaan todeta, että näiden kamelien äskettäinen poissulkeminen muistuttaa siitä, että näiden "spektaakkelimaisten" tapahtumien takana on syvempi kysymys: kuinka pitkälle meidän pitäisi mennä kauneuden juhlistamisessa – olipa kyseessä sitten ihminen tai eläin?