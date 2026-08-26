Hän keksii ratkaisun eläinten pelastamiseksi tulipalon sattuessa.

Kun rakennuksessa syttyy tulipalo, ihmiset voivat huutaa apua tai lähettää merkin ikkunasta. Raivoavien liekkien edessä lemmikit ovat kuitenkin avuttomia ja odottavat epätoivoisesti oven takana. Viestintätoimisto on luonut turvallisuustarroja, jotka asetetaan näkyvästi esille kodin sisäänkäynnille, jotta palomiehet saisivat tiedon lemmikeistä ja ne eivät kuolisi.

Ilmoita eläimen läsnäolosta tragedioiden estämiseksi.

Sanomalehtien paikallisuutisissa tulipalot ovat säännöllinen ilmiö ja päätyvät jatkuvasti otsikoihin. Vaikka useimmissa uutisissa ei juurikaan raportoida uhreja ja keskitytään pääasiassa omaisuusvahinkoihin, lemmikkien kohtaloa ei juuri koskaan mainita, paitsi silloin, kun tarina saa sankarillisen tai dramaattisen sävyn.

Silti nämä pienet otukset ovat etulinjassa, kun tuli leviää ja tuhoaa rakennuksen kerros kerrokselta. Eivätkä niiden omistajat, jotka ovat ulkona asioilla tai kiireisiä työnsä kanssa, ole aina paikalla vahtimassa niitä ja pelastamassa niitä vaaralta. Siksi jotkut päättävät varustaa kotinsa kameroilla pitääkseen niitä silmällä etäältä.

Mutta kun jotain ennenkuulumatonta tapahtuu – esimerkiksi valitettavan kaasuvuodon, kotitalousonnettomuuden tai rikoksen vuoksi – on liian myöhäistä puuttua asiaan. Eläimet eivät voi väkisin avata lukkoa tai kääntää kahvaa. Ne ovat loukussa, ja niiden huuto on vaimeaa verrattuna tulen korviahuumaavaan rätinään. Joskus ne kyyhöttävät olohuoneen nurkassa tai piilossa huonekalun alla, jolloin palomiehet eivät huomaa niitä, ja heidän on toimittava nopeasti. Ja vaikka useimmilla paikallisilla tarinoilla on onnellinen loppu, kaikki eläimet eivät selviä vahingoittumattomina. Siksi on tärkeää osoittaa niiden läsnäolo selvästi ja visuaalisesti.

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Tarra, joka voi pelastaa ihmishenkiä

Jokainen on joskus käyttänyt tarroja: koristellakseen päiväkirjaa, piristääkseen melko mitäänsanomatonta koulukalenteria, koristellakseen auton takaosaa tai lisätäkseen ripauksen persoonallisuutta teini-ikäisen makuuhuoneeseen. STUDIO DO'COMin suunnittelema tarra ei kuitenkaan palvele esteettistä tarkoitusta, vaan elintärkeää. Varoitusmerkiksi suunniteltu tarra esittää sarjakuvamaista kuvaa lemmikistämme. Tarran mukana tulee voimakas viesti, ja se voi pelastaa puolustuskyvyttömiä eläviä olentoja: "Eläin sisällä."

Tämä tarra, joka on suunniteltu samalla periaatteella kuin kuuluisat "vauva kyydissä" tai "naapuruston vartiointi" -kyltit, kiinnitetään sitten etuoveen kuin hätäviesti tai tärkeä muistutus. Se on selkeämpi kuin koko perheen kuvailema personoitu kynnysmatto, ja se tekee näkyviksi ne, jotka ovat joskus näkymättömiä. Tervetullut aloite niiden suojelemiseksi, jotka parantavat arkeamme. Internetin käyttäjät täydentävät "käytännön" tietoja lähes yhteistyössä kommenteissa. "Palomiesystäväni jo käski minua laittamaan tarran ovenkahvan lähelle paremman näkyvyyden takaamiseksi", yksi heistä tarkentaa.

Kaikkiin tilanteisiin mukautettu tukijärjestelmä

STUDIO DO'COMin takana on nainen, joka jakaa elämänsä ja rakkautensa pienen koiran Briochen ja useiden viiksisten ystäviensä kanssa. Ammatiltaan graafinen suunnittelija hän laittaa kykynsä käyttöön jalon asian puolesta. Hän ei ainoastaan luo lemmikkien kunniaksi räätälöityjä kuvituksia, vaan suunnittelee myös hyödyllisiä asusteita laajaan levitykseen. Koska hän oli huolissaan omien eläintensä kohtalosta muutettuaan pois kotoa, oli aivan luonnollista, että hän käyttäisi taiteellista otettaan niiden hyvinvoinnin parantamiseksi.

Tämä luova sielu, jonka koti muistuttaa Nooan arkkia, on laajentanut suunnitteluaan sopimaan kaikkiin hätätilanteisiin. Kuuluisan tarran lisäksi hän tarjoaa myös magneetteja, jotka voidaan kiinnittää auton takaosaan onnettomuuden sattuessa.

Enemmän kuin vain tarra, joka kannustaa kaikenlaiseen "höpsöön" käytökseen, tämä on rauhoittava luomus, turvallisuuden tae. Lemmikkien omistajille se on helpotus.