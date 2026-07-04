Haukun ja naukumisen kääntäminen: tämän tieteellisesti kehitetyn kaulapannan hämmästyttävät lupaukset

Eläinten elämä
Fabienne Ba.
Photo d'illustration : Gundula Vogel / Pexels

Mitä jos koirasi voisi vihdoin kertoa sinulle, mitä se ajattelee, ilman kiertelyä tai väärinkäsityksiä? Uusi kiinalainen älypanta herättää paljon kohua lupaamalla muuttaa eläinten äänet ymmärrettäviksi lauseiksi. Se on kiehtova ja yllättävä idea, jonka tarkoituksena on selvästi edistää läheisempää yhteyttä seuralaisiimme.

PettiChat: kun lemmikkisi ääni muuttuu "luettavaksi"

Tämän innovaation takana on Hangzhoussa toimiva startup-yritys Meng Xiaoyi, joka suunnitteli laitteen nimeltä "PettiChat". Kickstarterissa 14. huhtikuuta 2026 lanseerattu pieni ja huomaamaton laite kiinnitetään lemmikin jo käyttämään tavalliseen pantaan.

Tavoite on paperilla yksinkertainen, mutta käytännössä kunnianhimoinen: tehdä koirasi tai kissasi aikomuksista ymmärrettävämpiä muuttamalla haukkumiset, naukumiset ja jopa tietyt asennot älypuhelimellasi näytettäviksi lyhyiksi viesteiksi. Nämä viestit voivat olla lauseita, kuten "Olen nälkäinen", "Haluan leikkiä" tai "Olen rauhallinen". Kaikki tämä kestää tekijöiden mukaan noin 1,2 sekuntia, mikä antaa vaikutelman sujuvasta ja lähes luonnollisesta vuoropuhelusta nelijalkaisen kumppanisi kanssa.

Mobiilisovellus, joka on suunniteltu intuitiivisempaa yhteydenpitoa varten

Järjestelmä toimii mobiilisovelluksen kautta, joka on synkronoitu pantaan. Kun eläin ääntelee, äänet analysoidaan ja muunnetaan reaaliajassa yksinkertaisiksi viesteiksi. Sovellus mahdollistaisi myös ihmisen vastaamisen. Puhumalla puhelimeen viesti muunnetaan sitten eläimelle mukautetuksi ääneksi. Ajatuksena on siis avata kaksisuuntainen viestintä, emotionaalinen silta kahden lajin välille, joilla on jo paljon yhteistä... mutta ei kieltä.

Tekoäly järjestelmän ytimessä

PettiChat perustuu toimiakseen Alibaba Cloudin kehittämään tekoälymalliin. Startupin mukaan algoritmia on koulutettu yli miljoonalla koirien ja kissojen ääni- ja käyttäytymisnäytteellä. Tekoäly analysoi sävyjen, rytmien, äänitaajuuksien ja tiettyjen käyttäytymismallien vaihteluita yrittääkseen tunnistaa aikomuksia tai tunteita. Tämä lähestymistapa on linjassa nykytrendin kanssa: teknologian hyödyntämistä elävien olentojen ymmärtämiseksi paremmin ja ihmisten ja eläinten välisten siteiden vahvistamiseksi.

"Kunnianhimoinen lupaus", joka aiheuttaa kohua

Kaupallisesta näkökulmasta kaulakorua tarjotaan noin 799 juanilla eli noin 100–120 eurolla. Jo ennen sen virallista lanseerausta toukokuun lopussa on tiettävästi rekisteröity yli 10 000 ennakkotilausta, mikä on merkki erittäin suuresta yleisön kiinnostuksesta.

Startup-yrityksen väitetään tulkitsevan tunteita 94,6 prosentin tarkkuudella. Vaikuttava luku, mutta herättää luonnollisesti kysymyksiä. Itse asiassa yksikään julkaistu riippumaton tutkimus ei ole vielä vahvistanut näitä tuloksia. Sosiaalisessa mediassa leviävässä viestissä huomautetaan myös, että nämä havainnot ovat tällä hetkellä valmistajan itsensä toimittamia ilman ulkopuolista tieteellistä vahvistusta.

Todellisen tieteen ja teknologisen unelman välissä

Tutkimusmaailmassa eläinten "kääntämisen" ajatus ei ole uusi, mutta siihen suhtaudutaan edelleen varoen. Yliopistotiimit työskentelevät jo eläinten ääntelyn analysoinnin parissa tunnistaakseen tunnemalleja, erityisesti koirilla.

Tämä tutkimus osoittaa , että on mahdollista tunnistaa yleisiä tiloja, kuten iloa, stressiä tai jännitystä. Tietyn haukun muuntaminen täydellisesti jäsennellyksi ihmislauseeksi on kuitenkin edelleen nykytiedon ulottumattomissa. Haaste on valtava: kyse ei ole pelkästään äänen dekoodaamisesta, vaan sellaisen kielen rekonstruoinnista, jota ei koskaan suunniteltu ihmisen käyttöön.

Olipa kyseessä sitten aito teknologinen läpimurto tai nerokas markkinointikikka, PettiChat ilmentää pohjimmiltaan halua: ymmärtää lemmikkejämme paremmin ja vahvistaa harmonisempaa sidettä niihin. Teknisen suorituskykynsä lisäksi tämäntyyppinen työkalu kannustaa meitä kiinnittämään tarkempaa huomiota jo jokapäiväisessä elämässämme läsnä oleviin signaaleihin. Ryhti, katse, ääntely... lemmikkisi viestii jo paljon. Ja joskus pelkkä eri tavalla kuuntelemisen oppiminen riittää luomaan entistä positiivisemman ja rauhallisemman yhteyden.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Olen Fabienne, kirjoittaja The Body Optimist -verkkosivustolla. Olen intohimoinen naisten voimasta maailmassa ja heidän kyvystään muuttaa sitä. Uskon, että naisilla on ainutlaatuinen ja tärkeä ääni tarjottavanaan, ja tunnen motivaatiota tehdä oman osani tasa-arvon edistämiseksi. Teen parhaani tukeakseni aloitteita, jotka kannustavat naisia nousemaan esiin ja tulemaan kuulluiksi.
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