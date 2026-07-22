Tämä virhe kesälenkeillä voi vaarantaa koirasi

Lämpötilan noustessa ulkoilu on edelleen tärkeää koirasi hyvinvoinnille. Helleaallon aikana tietyt tavat voivat kuitenkin nopeasti muuttua riskialttiiksi. Erityisesti yksi virhe ansaitsee täyden huomiosi: koirasi vieminen ulos paahtavaan maahan päivän kuumimpina tunteina.

Tervasta voi tulla todellinen ansa

Ajattelemme usein ilman lämpötilaa... mutta paljon vähemmän maan lämpötilaa. Silti paahtavan auringon alla asfaltti, päällyste tai jopa hiekka voi kuumentua polttavan kuumaksi. Koska koirasi kävelee suoraan tassujen päällä, muutama minuutti voi joskus riittää aiheuttamaan kivuliaita palovammoja. Punaiset, ärtyneet, halkeilevat tai jopa rakkuloiset tassujen pohjat ovat kaikki merkkejä siitä, että maa oli aivan liian kuuma. Kävely, jonka olisi pitänyt olla miellyttävä, voi sitten muuttua todella epämiellyttäväksi muistoksi.

Hyvin yksinkertainen vinkki ennen lähtöä

Ennen ulos lähtöä voit tehdä nopean testin. Aseta kätesi tai jalkasi asfaltille 5–7 minuutiksi: jos tunnet tarvetta ottaa se heti pois, koska on liian kuuma, koirasi tuntee samoin... kävelemällä sen päällä. Tässä tapauksessa on parasta vaihtaa reittiäsi ja valita ruohoa, hiekkateitä tai varjoisia alueita tai jopa siirtää kävelyä viileämpään aikaan.

Teemme parhaamme tämän helteen aikana.

Tietenkin kaikki riippuu ympäristöstäsi. Jos asut lähellä puistoa, peltoa tai suurta nurmialuetta, se on ihanteellista. Koirasi voi nauttia miellyttävämmästä kävelystä ilman, että hänen tarvitsee kävellä asfaltilla, varsinkin aikaisin aamulla, kun on vielä viileää.

Kaupungin sydämessä, jossa betonia on kaikkialla, on kuitenkin usein kohdattava rajoituksia. Koiran on päästävä ulos tekemään tarpeensa, ja rodusta, iästä tai luonteesta riippuen se tarvitsee useita ulkoilutuksia päivän aikana. Tavoitteena on sitten mukauttaa näitä kävelylenkkejä.

Valitse aamut ja illat aina kun mahdollista.

Jos päivällä on pakko lähteä retkelle, valitse mahdollisimman varjoisa reitti.

Voit viedä koirasi hetkeksi nurmikolle, jos se on pieni, käyttää rattaita joillekin niin sanotuille herkille eläimille tai jopa laittaa sille suojatossut, jos tilanne sitä vaatii.

Myös viilennysliivi voi tarjota jonkin verran mukavuutta.

Lopuksi, rajoita ulkoiluasi minimiin: lyhyt kävelylenkki luonnon tarpeisiin on parempi kuin pitkä leikki- tai juoksutahti 30–40 °C:n lämpötilassa.

Lämpöhalvaus, riski, jota ei pidä koskaan aliarvioida

Koirat ovat paljon tehottomampia lämmön haihduttamisessa kuin me. Ne viilentyvät pääasiassa läähättämällä, mikä tekee kuumalla säällä nopeasti tehottomaksi. Liiallinen läähättäminen, kuolaaminen, epätavallinen väsymys, kävelyvaikeudet tai mikä tahansa poikkeava käyttäytyminen tulisi varoittaa sinua välittömästi. Näissä tapauksissa lopeta kävely, siirrä koira viileään paikkaan, tarjoa sille vettä ja ota välittömästi yhteyttä eläinlääkäriin, jos sen tila ei parane.

Jotkut koirat ovat vielä herkempiä

Kaikki koirat eivät reagoi kuumuuteen samalla tavalla. Vanhemmat koirat, ylipainoiset koirat tai tietyistä sairauksista kärsivät koirat ovat alttiimpia. Myös brachycephalic-rodut, jotka tunnistaa hyvin lyhyestä kuonostaan ja litteästä päänpäästään, vaativat erityistä huomiota. Ranskan- ja englanninbulldogit, mopsit, shih tzut, bokserit, cavalierkingcharlesinspanielit ja bordeaux'n dogit voivat kokea hengitysvaikeuksia jo lämpötilan noustessa yli 15–20 °C:een. Näiden rotujen kohdalla kävelyretket tulisi suunnitella vieläkin huolellisemmin.

Yhteenvetona: kesällä viileimpien tuntien valitseminen, kuuman maan välttäminen ja ennen kaikkea koiran rytmin kunnioittaminen antaa sille mahdollisuuden nauttia täysin siemauksin ulkoilusta, jopa lämpötilan noustessa.