Näin autat lemmikkiäsi selviytymään paremmin kodin kuumuudesta

Kun lämpötila nousee, myös lemmikkimme tuntevat kuumuuden vaikutukset. Koirat, kissat ja muut seuralaiset eivät pysty säätelemään lämpötilaansa yhtä hyvin kuin me. Muutamalla yksinkertaisella varotoimella voimme varmistaa, että niillä on mukavampi ja rauhallisempi kesä.

Raikas vesi saatavilla koko ajan pysyäksesi hyvin nesteytettynä

Nesteytys on ensimmäinen avain, joka auttaa lemmikkiäsi (koiraa tai muuta eläintä) selviytymään paremmin kuumuudesta. Varmista, että niiden vesikulhossa on aina puhdasta, raikasta (ei kylmää) vettä ja että sitä täydennetään säännöllisesti. Useampien vesilähteiden lisääminen talossa voi myös kannustaa lemmikkiäsi juomaan enemmän. Se on yksinkertainen askel, joka auttaa ylläpitämään niiden hyvinvointia lämpötilan noustessa.

Luo raikkaampi ja miellyttävämpi sisustus

Kodistasi voi tulla todellinen helteen pakopaikka. Kuumimpina tunteina sulje ikkunaluukut, kaihtimet tai verhot rajoittaaksesi auringon pääsyä sisään. Hyödynnä viileämpiä aikoja, kuten aikaista aamua tai iltaa, tuulettaaksesi ja raikastaaksesi ilmaa. Anna lemmikkisi (koiran tai muun eläimen) päästä vapaasti viileimpiin huoneisiin, kuten laattalattioihin, joissa se voi luonnollisesti levätä. Viilennysmatto, tukevasti sijoitettu tuuletin tai sopivat viilentävät vaatteet voivat myös tarjota lisämukavuutta.

Jos sinulla ei ole erityisiä varusteita, lattialle asetettu viileä, kostea pyyhe voi toimia mukavana tilana, jossa lemmikkisi voi halutessaan maata. Ja jos kotiasi on edelleen vaikea viilentää ponnisteluistasi huolimatta, harkitse muita vaihtoehtoja: lemmikin väliaikainen majoittaminen viileämpään paikkaan ystävien tai perheen kanssa tai lemmikkiystävällisten (koiria tai muita eläimiä) laitosten, joissa on ilmastointi, vierailu voi olla hyvä ratkaisu kuuman sään aikana.

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Sovita kävely- ja leikkiaikaa

Helleaallon aikana koirasi rutiineja on muutettava. Suosi kävelyretkiä aikaisin aamulla tai illalla, kun ilma on viileämpää. Kuumimpina tunteina on parasta välttää pitkiä kävelylenkkejä, juoksulenkkejä ja rasittavaa leikkiä. Ole myös tietoinen maastosta: auringon lämmittämä asfaltti voi polttaa koiran tassuja. Jopa lyhyt kävely voi olla epämukava seuralaisellesi.

Varo yleisiä harhaluuloja: eläin (koira tai muu) voi saada lämpöhalvauksen jopa varjossa. Kuumasta, huonosti ilmastoidusta tai liian kosteasta ympäristöstä voi nopeasti tulla vaarallinen. Älä koskaan jätä lemmikkiäsi yksin autoon edes muutamaksi minuutiksi, sillä sisälämpötila voi nousta erittäin nopeasti.

Virkistä lemmikkiäsi hellästi

Jotta lemmikkisi tuntee olonsa hieman viileämmäksi, muutamat yksinkertaiset toimenpiteet ovat tehokkaita ja niiden mukavuutta kunnioittavia. Voit kostuttaa sen vatsaa, kainaloita ja tassuja varovasti haalealla tai hieman viileällä vedellä.

Vältä kuitenkin pään tai selän kastelemista: nämä alueet eivät ole ihanteellisia lämmön haihduttamiselle ja voivat olla epämukavia. Vältä myös jääkylmiä suihkuja tai äkillistä upottamista erittäin kylmään veteen, sillä ne voivat aiheuttaa lämpöshokin. Vedestä pitäville koirille pieni uima-allas tai paikka, johon ne voivat kastaa tassujaan, voi olla loistava tapa viilentyä.

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Lisääntynyt valppaus herkemmille koirille

Jotkut koirat ovat erityisen alttiita korkeille lämpötiloille. Tämä pätee erityisesti brachycephalic-koiriin, jotka tarkoittavat lyhytpäistä päätä. Niiden morfologia vaikeuttaa hengitystä ja lämmönsäätelyä.

Sairastuneista roduista ovat englanninbulldoggi, ranskanbulldoggi, mopsi, kiinanpalatsikoira ja bostoninterrieri. Näiden koirien kohdalla on tärkeää olla vieläkin varovaisempi: rajoittaa ulkoilu viileimpiin vuorokaudenaikoihin, valvoa tiiviisti ja varmistaa mahdollisimman mukava ympäristö.

Lämpöhalvauksen merkkien tunnistaminen

Kiinnitä tarkkaa huomiota lemmikkisi (koiran tai muun) käyttäytymiseen. Voimakas läähätys, äärimmäinen väsymys, liikkumattomuus, liiallinen syljeneritys, epätavallinen kävelytapa tai uneliaisuus voivat olla merkkejä lämpöhalvauksesta.

Jos sinulla on epäilyksiä tai jos lemmikkisi osoittaa näitä oireita, ota välittömästi yhteyttä eläinlääkäriin. Voit myös soittaa eläinlääkärin päivystysnumeroon 3115 , joka on maksuton 24/7-numero ja ohjaa sinut alueesi päivystävän eläinlääkärin luokse.

Näillä muutamilla yksinkertaisilla tavoilla lemmikkisi (koira tai muu) pitäisi voida nauttia kesästä paremmissa olosuhteissa. Päivittäinen huomiosi on sen paras liittolainen pysyäksesi mukavana ja terveenä kuumalla säällä.