Tämä lemmikki olisi hyödyllisin mielenterveydelle

Eläinten elämä
Julia Perez
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Eläimet rikastuttavat miljoonien ihmisten elämää. Mielenterveyden kannalta nelijalkainen kumppani näyttää erottuvan joukosta. Tieteellinen tutkimus viittaa säännöllisesti koiriin… samalla muistuttaen meitä siitä, ettei yhtäkään eläintä tulisi adoptoida pelkästään ihmisen emotionaalisten tarpeiden tyydyttämiseksi.

Koira, arvokas liittolainen useiden tutkimusten mukaan

Tutkijat ovat jo useiden vuosien ajan olleet kiinnostuneita niin kutsuttujen "seuraeläinten" vaikutuksista mielenterveyteemme. Vaikka kaikki lemmikit voivat tarjota lohtua, useat tutkimukset osoittavat , että hyödyt näyttävät usein selvemmiltä koiran kanssa asuvilla ihmisillä. Tutkijat ovat havainneet erityisesti joidenkin koiranomistajien lisääntynyttä hyvinvoinnin tunnetta, korkeampaa koettua elämänlaatua ja yksinäisyyden vähenemistä. On kuitenkin tärkeää huomata, että nämä tulokset korostavat yhteyksiä, mutta eivät todista, että koira on suoraan vastuussa näistä vaikutuksista.

Miksi koiralla on merkitystä?

Koiran omistamisen ensimmäinen etu on epäilemättä se, että se kannustaa liikkumaan. Päivittäiset kävelylenkit antavat sinulle mahdollisuuden saada raitista ilmaa, nauttia luonnonvalosta ja ylläpitää säännöllistä liikuntaa – kolme tekijää, joiden tiedetään edistävän parempaa mielialaa.

Koirat edistävät myös sosiaalista vuorovaikutusta. Kävely puistossa tai naapurustossa tarjoaa usein tilaisuuden vaihtaa muutamia sanoja muiden ulkoilijoiden kanssa, luoda siteitä tai yksinkertaisesti rikkoa rutiineja.

Lopuksi, hänen kykynsä ilmaista kiintymystä ja hellyyttä tarjoaa monille ihmisille lohdun, läsnäolon ja myötätunnon tunteen, joka voi olla erityisen arvokasta jokapäiväisessä elämässä.

Muillakin eläimillä on omat etunsa.

Koira ei kuitenkaan ole ainoa seuralainen, joka voi tuoda onnea.

  • Esimerkiksi kissat ovat viehättäviä rauhoittavan läsnäolonsa ja itsenäisemmän luonteensa ansiosta, ja ne sopivat usein paremmin tiettyihin elämäntapoihin.
  • Kanit, marsut ja jopa jotkut linnut voivat myös luoda vahvan siteen perheeseensä.

Todellisuudessa ei ole olemassa "täydellistä" eläintä: paras seuralainen on se, jonka tarpeet todella vastaavat jokapäiväistä elämääsi, saatavuuttasi ja kykyäsi huolehtia siitä koko sen elämän ajan.

Eläin ei ole koskaan "tunnesieni"

On tärkeää muistaa yksi asia: eläintä ei tule koskaan adoptoida lääkkeeksi ahdinkoon tai "tunnesieneksi". Ne ovat tuntevia olentoja, joilla on omat tunteensa ja tarpeensa. Ne ansaitsevat rauhallisen, kunnioittavan ja täyteläisen elämän, eivätkä yksin kanna ihmisen vaikeuksien taakkaa. Jos koet psyykkistä ahdistusta, terveydenhuollon ammattilaisen tuki on edelleen välttämätöntä. Eläin voi rikastuttaa elämää, mutta se ei voi koskaan korvata asianmukaista hoitoa.

Adoptio on elinikäinen sitoumus

Kun päätät toivottaa lemmikkisi kotiisi, valitset adoption ostamisen sijaan. Valitettavasti eläinsuojeluyhdistykset ja -järjestöt majoittavat tuhansia koiria, kissoja ja muita eläimiä, jotka vain odottavat rakastavaa perhettä. Monet viettävät kuukausia, joskus vuosia, eläinsuojeluyhdistysten kaltereiden takana tai ovat vaarassa päätyä eläinsuojelukeskukseen, vaikka he pyytävät vain toista mahdollisuutta.

Eläimen adoptio tarkoittaa myös pitkäaikaisen vastuun ottamista. Eläin ei ole hylättävä esine, kun siitä tulee kiusa, se käyttäytyy huonosti tai kun loma-aika lähestyy. Se on osa perhettä ja ansaitsee saman sitoutumisen, kärsivällisyyden ja kunnioituksen koko elämänsä ajan.

Vaikka koirat näyttävät tarjoavan erityisen mielenkiintoisia hyötyjä mielenterveydelle, tärkeintä on kuitenkin lemmikkisi kanssa luomasi suhteen laatu. Harkittu ja vastuullinen adoptio, jonka motiivina on halu antaa eläimelle hyvä elämä, on aina paras lähtökohta.

Julia Perez
Julia Perez
Olen Julia, journalisti, joka on intohimoinen löytämään ja jakamaan kiehtovia tarinoita. Luovalla kirjoitustyylillä ja tarkkasilmällä pyrin herättämään henkiin laajan kirjon aiheita ajankohtaisista trendeistä ja yhteiskunnallisista kysymyksistä kulinaarisiin herkkuihin ja kauneussalaisuuksiin.
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