Ihon suojaaminen: refleksi, jota jotkut ihotautilääkärit pitävät ensisijaisena

Vaikka aurinko on välttämätön elämälle ja tarjoaa lukuisia hyötyjä – D-vitamiinin synteesiä, masennuslääkevaikutusta ja terapeuttista vaikutusta tiettyihin iho-ongelmiin, kuten psoriaasiin – se on myös merkittävä uhka ihollemme, jos sitä ei hoideta asianmukaisesti. Lämpimämmän sään lähestyessä Ranskan kansallinen ihotautilääkärien ja sukupuolitautilääkärien liitto (SNDV) korostaa asianmukaisen aurinkosuojan käytön tärkeyttä kaikissa olosuhteissa. SNDV:n ammattilaisten mukaan ensimmäinen askel on arvioida tarkasti ihotyyppisi, fototyyppisi ja auringolle altistumisen voimakkuus.

Liiallisen auringolle altistumisen riskit

Lyhyellä aikavälillä liiallisen tai pitkittyneen auringolle altistumisen seuraukset ovat näkyviä: pahamaineinen auringonpolttama, UVB-säteiden aiheuttama pinnallinen palovamma, heijastaa epidermiksen solujen suoraa vaurioitumista. Mutta ihotautilääkäreitä huolestuttaa eniten pitkän aikavälin vaikutukset. Toistuva auringolle altistuminen johtaa solujen genomin molekyylitason muutoksiin, joita keho korjaa vain osittain. Tämä kasautuminen johtaa vuosien varrella ihon kiihtyneeseen ikääntymiseen, maksaläiskien muodostumiseen ja ennen kaikkea ihosyöpien, olipa kyseessä sitten karsinooma tai melanooma, riskin kasvuun. Jälkimmäiset ovat aggressiivisimpia.

"Aurinkopääkaupungin" käsite

Ymmärtääkseen paremmin tarvittavat varotoimet ihotautilääkärit käyttävät kuvaavaa kuvaa: "aurinkopääomaa", joka on verrattavissa "pistepohjaiseen ajokorttiin". Jokaisella ihmisellä on syntyessään rajallinen määrä tätä pääomaa, jota ei voida täydentää. Jokainen suojaamaton altistuminen kuluttaa sitä. Siksi on tärkeää säilyttää tämä pääoma läpi elämän ja olla erityisen valppaana, jos sinulla on vaalea ihotyyppi tai altistut voimakkaalle auringonvalolle. Tämä logiikka sanelee, että meidän tulisi harkita auringolta suojautumista paitsi lomien aikana, myös jokapäiväisessä elämässämme.

Oman fototyypin selvittäminen on ensimmäinen tehtävä.

Oikean suojan valitsemiseksi on tärkeää tunnistaa fototyyppisi eli ihosi luonnollinen herkkyys auringolle.

Fototyyppi I vastaa hyvin vaaleaa ihoa, joka on joskus pisamien peitossa ja jolla on punaiset hiukset: nämä ihmiset palavat järjestelmällisesti auringossa.

Fototyyppi II viittaa vaaleaan ihoon, jossa on venetsialaisvaaleat tai punertavanruskeat hiukset, jotka usein punertavat, mutta voivat myös ruskettua.

Fototyyppiin III kuuluu vaalea iho, joka punoittaa vain voimakkaassa altistuksessa.

Fototyyppi IV viittaa tummaan ihoon, joka on harvoin altis auringonpolttamille. Mitä alempi fototyyppi, sitä suurempi on suojautumisen tarve.

Hyvät käytännöt valosuojaukseen

Ihosi tunteminen on lähtökohta, mutta oikeiden päivittäisten tapojen omaksuminen tekee eron.

Ihotautilääkärit suosittelevat vahvasti välttämään kaikkea altistumista keskipäivän ja 16:n välisenä aikana, jolloin auringonvalo on voimakkainta ja haitallisinta.

Ulkona ollessa on parasta pysyä varjossa, olipa se sitten luonnon (puun alla) tai keinotekoisen varjon (aurinkovarjon alla) alla.

Suojavaatetuksella on myös tärkeä rooli: leveälierinen hattu, aurinkolasit ja UV-suojavaatetus muodostavat ensimmäisen puolustuslinjan.

Lisäksi altistuneille alueille tulee säännöllisesti käyttää sopivaa aurinkosuojavoidetta.

Oikean tuotteen valinta altistuksen perusteella

Vuodesta 2006 lähtien aurinkovoiteet on luokiteltu neljään luokkaan niiden SPF-kertoimen perusteella: matala (SPF 6–14), keskitaso (15–29), korkea (30–50) ja erittäin korkea (50+). Valinta riippuu ihotyypistäsi ja auringolle altistumisen voimakkuudesta. Äärimmäiseen altistukseen – jäätiköille, tropiikille, pitkille rantapäiville – suositellaan erittäin korkeaa suojakerrointa, erityisesti vaalealle iholle. Huomaa, että suojakerroin heikkenee merkittävästi, jos tuotetta levitetään liian vähän: levitä siksi runsaasti ja lisää uudelleen kahden tunnin välein sekä uinnin tai voimakkaan hikoilun jälkeen.

Erityistä huomiota lapsiin

Lasten auringolta suojautuminen vaatii erityistä huomiota. Heidän herkempi ihonsa on alttiimpi pysyville vaurioille. Auringolle altistumisaikojen tarkka noudattaminen on tärkeää, samoin kuin huolellinen suojavaatetus. Ihotautilääkärit suosittelevat mineraalipohjaisten aurinkovoiteiden käyttöä, jotka ovat paremmin siedettyjä ja tarjoavat paremman suojan herkälle iholle. On myös tärkeää muistaa, että aurinkovoiteen, edes korkean suojakertoimen, käyttö ei saisi koskaan kannustaa pitkäaikaiseen auringolle altistumiseen.

Ihon luonnollisen aurinkosuojan säilyttäminen edellyttää ennen kaikkea tietoista ja kestävää lähestymistapaa auringolle altistumiseen. Yhdistämällä ihotuntemuksen, aurinkosuojakäytännöt ja asianmukaiset tuotteet kaikki voivat nauttia auringosta turvallisesti. Ihotautilääkäreiden mukaan ensisijaisesti tulisi keskittyä kattavaan ja harkittuun suojautumiseen ympäri vuoden.