"Tukestat ihosi": meikkitaiteilijan varoitus tästä yleisestä tuotteesta

Meikinkiinnityssuihketta, jota on pitkään ylistetty sen kyvystä kiinnittää meikkiä, kyseenalaistaa nyt useita palkintoja voittanut meikkitaiteilija Nyssa Green. Hänen mukaansa tämä alun perin televisioiden vaatimuksiin suunniteltu tuote ei sovellu jokapäiväiseen käyttöön kotona. Mikä pahempaa, se voi häiritä ihon tasapainoa pitkällä aikavälillä.

Ammattimainen työkalu… uudelleenkäytettäväksi jokapäiväiseen käyttöön

Elokuvauspaikoilla, joissa kohdevalojen lämpö koettelee meikkiä, kiinnityssuihke on strateginen liittolainen. Todellisessa elämässä tarpeet ovat aivan erilaiset. Nyssa Green huomauttaa, että nämä koostumukset sisältävät usein denaturoitua alkoholia ja tehokkaita pinta-aktiivisia aineita, jotka on suunniteltu kiinnittämään, tasoittamaan ja pidentämään kestoa... joskus ihon mukavuuden kustannuksella.

Tulos: ihon luonnollinen suojakerros heikkenee. Ihosta tulee kuivunut, se reagoi herkemmin ja yrittää puolustautua tuottamalla enemmän talia. Tämä noidankehä voi johtaa liialliseen kiiltoon, näkyvämpiin ihohuokosiin, punoitukseen tai näppyihin. Toisin sanoen, sen sijaan, että suihke parantaisi ihon sävyä, se voi tukahduttaa sen.

Hienovaraisia, mutta hyvin todellisia vaikutuksia

Näiden vaikutusten salakavalia salakavalia on niiden välitön näkymätön luonne. Päivä päivältä alkoholi heikentää hydrolipidikalvoa, ihon luonnollista suojaa saasteilta, bakteereilta ja ulkoisilta aggressiiveilta. Ihon mikrobiomi epätasapainottuu, ihosta tulee haavoittuvampi, herkempi ja joskus jopa pahenee ajan myötä.

Yhteenvetona voidaan todeta, että toistuva käyttö voi aiheuttaa:

Progressiivinen nestehukka

Liian suuri talirauhasten tuotanto reaktiona,

Epätasaisempi iho ja epämukavampi iho.

Läpikuultava puuteri: hyväntahtoisen klassikon paluu

Tämän valossa Nyssa Green suosittelee hellävaraista, tehokasta ja eleganttia vaihtoehtoa: läpikuultavaa puuteria. Liian usein aliarvioitu, se antaa luonnollisen lopputuloksen ja antaa ihon hengittää.

Käytetään säästeliäästi, vain kiiltoon taipuvaisille alueille, kuten otsalle, nenälle tai leualle. Se tekee ihosta mattapintaisen tuntumatta raskaalta. Erittäin hienojakoisen koostumuksensa ansiosta se häivyttää juonteita, tasoittaa ihoa visuaalisesti eikä muuta meikin väriä tai kirkkautta. Yksinkertainen, tarkka ja hellävarainen askel ihollesi.

Suihke ei ole kielletty… mutta varattu

Tietyissä poikkeustilanteissa – häissä, kuvauksissa, pidemmissä tapahtumissa – kiinnityssuihkeesta voi silti olla hyötyä, Nyssa Green selittää. Edellyttäen tietenkin, että se on valittu huolellisesti: ilman alkoholia, okklusiivisia silikoneja tai voimakkaita sulfaatteja. Ja ennen kaikkea, käytä sitä säästeliäästi, harventaen levityskertoja ja kompensoimalla korjaavilla ja kosteuttavilla ihonhoitotuotteilla.

Nykytrendi on selvästi kohti meikkiä, joka sekä hoitaa että kaunistaa. Mattapintaiset BB-voiteet, kuivaöljyillä rikastetut meikkivoiteet, ilmavat mineraalipuuterit ja kukkaiset vesipohjaiset suihkeet korvaavat vähitellen ankarat koostumukset. Tässä uudessa kauneusnäkemyksessä ihoa pidetään arvokkaana liittolaisena, ei paikallaan jähmettyvänä pintana. Ja juuri antamalla sen hengittää, kunnioittamalla ja hemmottelemalla sitä saavutat kestävästi terveen ihon.