Tämä ikoninen hajuvesi, jota Brigitte Bardot tunnetusti käytti, on edelleen kulttiklassikko ja myyntimenestys.

Vinkkejä ja niksejä
Vuonna 1925 luotu Guerlainin Shalimar on yksi niistä harvinaisista hajuvesistä, jotka kykenevät ylittämään aikakausia menettämättä viehätysvoimaansa. Brigitte Bardotiin ja tiettyyn ranskalaisen glamourin ideaan yhdistetty ikoninen tuoksu kiehtoo edelleen sekä ajattomien klassikoiden ystäviä että uusia sukupolvia, jotka etsivät luonnetta omaavaa tuoksua.

Vuosisadan vanha tuoksu, jota yhä halutaan

Shalimar luotiin 1920-luvun puolivälissä Intian Shalimar-puutarhojen inspiroimana, ja sitä pidetään yhtenä historian ensimmäisistä itämaisista hajuvesistä. Sen poikkeuksellisen pitkäikäisyys johtuu harvinaisesta tasapainosta hienostuneisuuden, glamourin ja hajuaistin välillä. Lähes vuosisata myöhemmin se on edelleen yksi valikoitujen hajuvesikauppojen, kuten Sephoran, myydyimmistä tuotteista.

Ikonin hajuaisti

Brigitte Bardot auttoi vaalimaan Shalimar-myyttiä tekemällä siitä yhden suosikkituoksuistaan. Vaikka hän ei olekaan sen virallinen edustaja, hän ilmentää täydellisesti sen henkeä: vapaamielinen, epätavanomainen nainen, kaukana "järkevistä" normeista. Shalimarin käyttäminen on vahvan läsnäolon osoittamista, tuoksuuraa, jota sekä vahvistetaan että vaaditaan.

Vaniljainen itämainen tuoksu, josta on tullut ajaton

Shalimarin vahvuus piilee sen rohkeassa tuoksurakenteessa: valoisa bergamotin päätuoksu, kukkainen ja puuterimainen sydäntuoksu sekä itämainen pohjatuoksu, jossa yhdistyvät vaniljan, meripihkan, nahan ja balsamivivahteet. Tämä alkuperäisen raikkauden ja pohjatuoksun lumoavan lämmön välinen kontrasti luo aidon, iholla välittömästi tunnistettavan leiman. Juuri tämä ainutlaatuinen jälki tekee siitä "refleksituoksun", johon palaat, vaikka olisit kokeillut muita hajuvesiä.

Miksi se on edelleen niin suosittu?

Uusien tuoksujen kyllästämässä maisemassa Shalimar tarjoaa varmuutta historiansa kautta ja lumoaa voimallaan. Se puhuttelee niin suuria klassikoita kaipaavia kuin niitä, jotka löytävät todella omaleimaisen itämaisen tuoksun ensimmäistä kertaa. Perinteisten hajuvesien paluu ja ikonisten tuoksujen vetovoima selittävät myös sen uudelleen menestystä: Shalimarin antaminen tai vastaanottaminen on kulttuuriin ja tunteisiin kietoutuneen tuoksun valitsemista.

Moderni bestseller Sephorassa

Shalimar on saatavilla useissa eri eau de parfum -versioissa, ja se on edelleen näkyvästi esillä myymälöissä ja verkossa, mikä on osoitus sen kestävästä suosiosta. Sen kyky ylittää trendit – retro-glamourista nykypäivän haluihin rikkaiden tuoksujen suhteen – tekee siitä varman valinnan hajuvesivalikoimassa. Se on enemmän kuin vain hajuvesi, siitä on tullut ajattoman tyylin ja kiistattoman glamourin symboli Bardot'sta nykypäivään.

Lähes vuosisata luomisensa jälkeen Shalimar jatkaa hallitsemistaan kilpaillussa hajuvesimaailmassa. Se on samanaikaisesti tuoksuperintö, halun kohde ja vapautuneen naisellisuuden manifesti, ja se ylittää sukupolvet menettämättä koskaan voimaansa.

Olen Fabienne, kirjoittaja The Body Optimist -verkkosivustolla. Olen intohimoinen naisten voimasta maailmassa ja heidän kyvystään muuttaa sitä. Uskon, että naisilla on ainutlaatuinen ja tärkeä ääni tarjottavanaan, ja tunnen motivaatiota tehdä oman osani tasa-arvon edistämiseksi. Teen parhaani tukeakseni aloitteita, jotka kannustavat naisia nousemaan esiin ja tulemaan kuulluiksi.
