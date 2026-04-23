Nuorten keskuudessa 90- ja 2000-lukujen ikoniset hajuvedet tekevät vahvan paluun.

Naila T.
Photo d'illustration : NastyaSensei / Pexels

Sosiaalisen median ja vintage-kulttuurin myötä 90- ja 2000-lukujen ikoniset hajuvedet ovat kokemassa näyttävää suosion paluuta nuorempien sukupolvien keskuudessa. Tuoksut, jotka on pitkään yhdistetty "valtavirran" hajuvesien alkuvaiheisiin, ovat nyt palanneet kauneustrendien ytimeen. Historialliset tuotemerkit, kuten Calvin Klein, ja ikoniset hajuvedet, kuten Thierry Mugler Angel ja Lolita Lempicka, nousevat säännöllisesti takaisin valokeilaan viraalisisällössä.

Pullot, joista on tullut sukupolvien halun kohteita

Nykyään vetoaa paitsi tuoksu, myös näiden hajuvesien visuaalinen identiteetti: välittömästi tunnistettavat pullot, omaleimainen estetiikka ja aikaansa syvästi juurtunut tarinankerronta. Tuotemerkit, kuten Cacharel Anaïs Anaïs ja CK One, ilmentävät tätä minimalistista tai romanttista estetiikkaa, joka tekee vahvan paluun nykyisissä trendeissä.

TikTok ja Instagram nostalgian kiihdyttäjinä

Näiden tuoksujen paluuta vahvistaa suuresti sosiaalinen media, jossa nostalginen sisältö kukoistaa. TikTokissa "2000-luvun hajuvedet" keräävät miljoonia katselukertoja, jotka usein yhdistetään teini-ikäisten muistoihin tai tarkoituksellisen retro-estetiikkaan. Tämä trendi on osa laajempaa muodissa ja musiikissa jo havaittua liikettä, jossa viittauksia 90- ja 2000-lukuihin tulkitaan jatkuvasti uudelleen.

@nadeenghazal ei ole 2000-luvulta, mutta siltä se tuntuu🥹 @'Ôrəbella nightcap #BeautyTok #PerfumeTok #tuscanaesthetic #2000saesthetic #scentcombo ♬ Resonance midwest emo versio slowed - frutiger00s

Hajuvesi identiteetin kohteena

Z-sukupolvelle hajuvesi ei ole enää vain pysyvä hajuaistimuksen tunnusmerkki, vaan henkilökohtaisen ilmaisun elementti. Paluu tuttuihin tuoksuihin antaa heille mahdollisuuden yhdistyä uudelleen yksinkertaisempaan aikakauteen, mutta myös vahvistaa esteettistä identiteettiään. Tämä "takaisin klassikoihin" -trendi muuttaa vintage-tuotteet todellisiksi kulttuuriesineiksi.

Ikonisten 90- ja 2000-lukujen hajuvesien paluu kuvaa laajempaa sukupolvien nostalgian ilmiötä. Sosiaalisen median, retroestetiikan ja aitouden halun myötä nämä tuoksut eivät ole enää vain kauneustuotteita: niistä on tulossa kulttuurisia merkkejä, jotka ylittävät sukupolvien rajat.

Naila T.
Analysoin yhteiskunnallisia trendejä, jotka muokkaavat kehojamme, identiteettiämme ja suhdettamme maailmaan. Minua ajaa eteenpäin pyrkimys ymmärtää, miten normit kehittyvät ja muuttuvat elämässämme, ja miten sukupuolta, mielenterveyttä ja minäkuvaa koskevat keskustelut läpäisevät arjen.
Kosmetiikka raskaana oleville naisille: turvallinen ihonhoito raskauden aikana

