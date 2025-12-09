Search here...

Disneyn taikapeili on vihdoin täällä: se saapuu kylpyhuoneisiimme

Meikki
Émilie Laurent
miroir intelligent beauté
@himirror_us/Instagram

Muistamme kaikki sen kohtauksen Lumikki-elokuvasta, jossa äitipuoli kysyy peililtään : "Kuka on kaunein heistä?" Tästä satuasusteesta on tullut totta teknologian taian ansiosta. Tässä ei tietenkään ole pelottavia kasvoja, jotka paljastaisivat peilikuvamme epäonnet, vaan tekoäly analysoi ihomme tilaa ja arvioi ihonhoitorutiinimme tehokkuutta.

Lupaava kauneusalan innovaatio

Se on pieni vallankumous kylpyhuoneissamme. Älypeili on uusin kauneusihme. Ja hyvä uutinen on: se on paljon hienostuneempi kuin Lumikin puhuva peili. Tämä ei ruhji egoamme; se valaisee rutiiniamme, aivan kirjaimellisesti. Jotkut mallit kertovat ajan, heijastavat elokuvalavasteiden arvoisia LED-valoja ja ilmoittavat päivän säästä. Sitten on toisia, jotka skannaavat ihoamme ja tarjoavat tarkan raportin.

Ääniavustajien, autonomisten imureiden ja kotirobottien aikakaudella tämä innovaatio on itsestäänselvyys. Se on looginen seuraava askel LED-naamioiden ja lisätyn todellisuuden meikkituotteiden jälkeen, jotka ovat uusimpia pitkässä huipputuotteiden sarjassa. Uusi pyhä Graali verkottuneille kauneusaddikteille, tämä peili on ulkonäkömme vartija, aamurutiinimme johtaja ja asiantuntija-avun lähde. Sen nimi? Hi-Mirror. Sen rooli? Tarkastella meitä joka kulmasta ja antaa yksilöllisiä ihonhoitoreseptejä. Se antaa meille ihodiagnoosin kotona ja auttaa meitä lukemaan kasvojemme välistä.

Tämän taikapeilin ominaisuudet

Tämä peili, joka näyttää siltä kuin se olisi suoraan tieteiskirjallisuudesta, havaitsee ihohuokoset , karheuden, tummat läiskät, punoituksen ja erilaiset epäpuhtaudet . Se voi jopa arvioida ihomme laatua reaaliajassa. Kaikki perustuu prosenttiosuuteen: mitä korkeampi prosenttiosuus, sitä terveempi ihomme. Yhdellä napsautuksella se tarjoaa yksityiskohtaisen raportin ihotyypistämme ja opastaa meitä ihonhoitovalinnoissamme.

Tämä peili havaitsee paljaalla silmällä näkymättömiä merkkejä ja antaa "objektiivista palautetta". Se kumoaa joitakin yleisiä ihoamme koskevia väärinkäsityksiä ja antaa meille hellävaraisesti hyödyllisiä neuvoja muodonmuutoksen aikaansaamiseksi. Voimme myös skannata kauneustuotteiden viivakoodit nähdäksemme, sopivatko ne ihollemme vai pitääkö meidän miettiä meikkipussiamme uudelleen. Tämä peili on kuin henkilökohtainen imagovalmentajamme. "Se on melko nerokas; peili analysoi ihoasi joka kerta, kun kytket sen siihen, ja havaitsee pienimmätkin muutokset", myöntää toimittaja Jacqueline Kilikita, joka arvosteli peilin Refinery 29 -lehdessä .

Eikä tämä peili ole vielä paljastanut täyttä kykyjään: se säätää valoa kellonajan mukaan virheettömän meikin aikaan. Tämä säästää meidät Donald Trumpin oranssilta iholta ja liian raskaalta silmämeikiltä.

Apuväline, ei vaihtoehto ihotautilääkärille.

Tämä futuristinen peili ei ole mikään kömpelö laite, vaan arvokas työkalu. Sen avulla voit hemmotella ihoasi tietoisesti ja valita todella sopivia tuotteita. Arvostelussaan toimittaja kehuu myös laitteen yksityisyyttä. "Arvostan sitä, että siinä on painike laukaisimen laukaisemiseksi; minun ei tarvitse turvautua vainoharhaiseen (mutta täysin perusteltuun) ratkaisuun peittää kameraa Blu Tackilla pelätessäni vakoilua", hän selittää artikkelissaan.

Vaikka tämä älypeili on täynnä hyviä aikomuksia ja parantaa päivittäisiä kauneusrutiinejamme, sillä on myös rajoituksensa. Sen ei pitäisi korvata perusteellista ihotautilääkärin tutkimusta. Tämä peili, olipa se kuinka hienostunut tahansa, voi liioitella pieniä yksityiskohtia tai päinvastoin jättää huomiotta vakavampia ongelmia. Siksi on tärkeää kääntyä pätevän asiantuntijan puoleen, jos olet epävarma.

Sitkeällä 250 euron summalla voit hemmotella itseäsi utopistisella peilillä, joka puhuttelee heijastustasi ja korostaa luonnollista viehätysvoimaasi. Upea sijoitus lomakauteen.

Émilie Laurent
Émilie Laurent
Sanaseppänä jonglööraan tyylillisiä keinoja ja hion feminististen iskulauseiden taitoa päivittäin. Artikkeleissani hieman romanttinen kirjoitustyylini tarjoaa todella kiehtovia yllätyksiä. Nautin monimutkaisten aiheiden selvittämisestä, kuin nykyajan Sherlock Holmes. Sukupuolivähemmistöt, tasa-arvo, kehon monimuotoisuus… Reunalla olevana toimittajana sukellan pää edellä aiheisiin, jotka herättävät keskustelua. Työnarkomaanina näppäimistöni joutuu usein koetukselle.
Article précédent
Drag queenien salainen temppu lumoavan katseen saamiseksi

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Drag queenien salainen temppu lumoavan katseen saamiseksi

Ylellisistä meikeistään ja liioitelluista piirteistään tunnettuja drag-kuningattaria käytetään harvoin esimerkkeinä kauneudenhoidosta. Liian usein heidät leimataan "maalipurkeiksi" tai "kabaree-klovneiksi",...

Ohuet kulmakarvat: 2000-luvun trendi palaa pintaan ja herättää valtavan keskustelun

Kauneus on loputon kiertokulku. Vaikka viime vuosina kulmakarvat olivat muodissa – paksut, tuuheat ja rohkeat – ne ovat...

Sano hyvästit ruskettuneelle iholle, tämä uusi meikkitrendi aiheuttaa sensaation

Uusi ”Cold Girl” -meikkiaalto valtaa sosiaalista mediaa ja korvaa lämpimät ihonvärit viileillä, ruusunpunaisilla ja pakkasella sävyillä, jotka luovat...

"Punaisten kynsien teoria": voimaantumista vai stereotypiaa? Tämä TikTok-trendi jakaa internetin käyttäjiä

Jos sinulla on tulossa työhaastattelu, jossa neuvottelet palkankorotuksesta tai romanttisesta treffistä, pyydä kynsiteknikkoasi hankkimaan kaunis Ferrarin punainen, jotta...

Manikyyri: väri, joka syrjäyttää punaisen tänä talvena

Tänä talvena perinteinen punaisen hallitseva asema manikyyreissä saattaa hyvinkin kyseenalaistaa "huurteisen vadelman" manikyyrin nousu. Tämä sävy yhdistää intensiivisiä...

"Oikeat miehet meikkaavat": kun kauneudesta tulee uusi maskuliinisuuden taide

Meikki ei ole enää marginaali-ilmiö, joka on varattu vain muutamille valituille vaikuttajille tai tietyille piireille. Vuonna 2025 miesten...

© 2025 The Body Optimist