Halloween lähestyy ja etsit meikkiä, joka tekee pysyvän vaikutuksen? Jokeri-lookki naisille on edelleen yksi vaikuttavimmista ja silmiinpistävimmistä lookeista 31. lokakuuta yönä. Dramaattinen ja rohkea, se ei jätä ketään kylmäksi.

Tarjoamme täydellisen tutoriaalin tämän ikonisen meikkilookin luomiseen, vartalotyypistäsi riippumatta.

Miksi Joker-meikki on niin houkuttelevaa naisille?

Jokeri-hahmo on kiehtonut yleisöä vuosikymmenten ajan. Vuonna 1940 DC Comicsissa syntynyt Jokeri ilmentää kaaosta ja ylettömyyttä. Hänen naispuolinen vastineensa elokuvissa, jota erityisesti Margot Robbie näyttelee Harley Quinnina elokuvassa Suicide Squad (2016), teki teatterimeikistä kaikkien saatavilla olevan.

Tämä dramaattinen look on viehättävä, koska se leikittelee kontrasteilla. Virheettömän valkoinen meikkivoide, verenpunaiset huulet ja mustalla kynällä piirretty liioiteltu hymy: vaikutus on välitön.

Se mukautuu täydellisesti kaikkiin kasvoihin ja vartalon muotoihin, joten se on universaali valinta Halloweeniin.

Rakastamme tätä meikkiä erityisesti, koska se juhlistaa rohkeutta, ei fyysisiä ominaisuuksia. Vaikutusta ei luo koko tai vartalon muoto, vaan taiteellinen ele. Se vapauttaa sinut muiden katseista.

Tärkeimmät tuotteet onnistuneeseen synkkään lookiin

Ennen kuin aloitamme, kerätään tarvittavat työkalut. Todella dramaattiseen Joker-meikkilookiin tarvitsemme seuraavat:

Täyspeittävä valkoinen meikkivoide tai valkoinen pohja. Syvänmustat ja violetit luomivärit. Intensiivinen huulipuna , mieluiten viininpunainen tai karmiininpunainen. Musta huultenrajauskynä leveän hymyn korostamiseen.

Pitkäkestoinen ja kiinnittyvä luomiväri. Dramaattiset irtoripset korostamaan ulkonäköä.

Suosittelemme myös tiivistä meikkisientä, jolla voit häivyttää valkoisen meikkivoiteen jättämättä raitoja. Mattapinta on olennainen: se estää kiiltävän vaikutuksen, joka pilaa dramaattisen ilmeen.

Erikoistuneet lavameikkibrändit, kuten Kryolan tai Mehron , tarjoavat tuotteita, jotka on suunniteltu kestämään koko yön.

Vaiheittainen opetusohjelma: Joker-meikin luominen naisille

Valmistele pohja ja vaalenna ihoa

Aloitetaan kosteuttamalla ihoa kevyellä voiteella. Tämä helpottaa levitystä ja suojaa ihoa voimakkailta pigmenteiltä.

Levitä seuraavaksi valkoinen pohja koko kasvoille leuasta otsan yläosaan ja levitä hieman kaulaan asti välttääksesi rumat liitokset.

Häivytä reunat hyvin. Kun pohja on levitetty, kiinnitä se läpikuultavalla puuterilla. Tämä vaihe takaa optimaalisen pidon useiden tuntien ajan , vaikka tanssisit tai hikoilisit illalla.

Kiinnitämme erityistä huomiota nenän ja leuan alueille, jotka ovat luonnostaan rasvaisempia.

Katseen muovaamista syvillä varjoilla

Jokerin katse on syvä ja uhkaava. Levitä mustaa luomiväriä mantelinmuotoisesti silmien alle, ulottuen hieman kohti ohimoja.

Lisäämme ripauksen violettia luomelle luodaksemme syvyyttä. Veistoksellinen efekti on lookin tunnusmerkki.

Piirrä paksu viiva mustalla eyelinerilla yläluomelle. Levitä sitä ulospäin päättäväisellä vedolla. Korosta dramaattista vaikutelmaa piirtämällä myös ohut viiva silmän alle ja häivyttämällä sitä sitten kevyesti sormella.

Volyymia antavat irtoripset viimeistelevät tämän tärkeän vaiheen.

Luo uudelleen Jokerin ikoninen hymy

Tämä on naisten Joker-meikin ikonisin vaihe. Piirrä mustalla kynällä kaksi viivaa huulten kulmista poskipäitä kohti.

Näiden piirteiden tulisi muodostaa liioiteltu hymy, joka ulottuu lähes korviin. Vaikutus on silmiinpistävä kaikissa kasvonmuodoissa.

Täytä ensin luonnolliset huulesi intensiivisellä punaisella. Levitä sitten punaista hieman ääriviivojen ulkopuolelle. Lisää pieniä mustia halkeamia piirretyn hymyrajan ympärille, kuin dramaattisia naarmuja .

Tämä korostaa hahmon synkkää olemusta. Kiinnitä hieman läpikuultavalla puuterilla tahraantumisen estämiseksi.

Tämä tyyli sopii kaikille vartalotyypeille ja silueteille.

Tämän meikin erityisen monipuolisuus piilee sen luontaisessa vahvuudessa. Se ei ole riippuvainen tietystä kasvojen muodosta tai koosta. Olemme nähneet tämän näyttävän litteämmiltä sekä pyöreille että pitkulaisille kasvoille.

Viivan dramaattinen vaikutus on aina morfologisten erityispiirteiden yläpuolella.

Täydennä puku valitsemalla asu, joka heijastaa persoonallisuuttasi. Klassinen violetti ja vihreä pelleasu toimii loistavasti.

Mutta pitkä musta mekko kultaisilla yksityiskohdilla voi luoda hahmosta feminiinisen ja hienostuneen version. Jokainen siluetti ansaitsee oman henkilökohtaisen tulkintansa Jokerista.

Vuonna 2023 tehdyn National Retail Federationin tutkimuksen mukaan halloween-meikki muodostaa lähes 30 % amerikkalaisten aikuisten pukubudjetista . Jokeri esiintyy säännöllisesti viiden suosituimman asun joukossa.

Tämä luku havainnollistaa tämän hahmon kestävää vetovoimaa suureen yleisöön.

Meikinpoisto ja ihonhoito intensiivisen lookin jälkeen

Tällainen raskas meikki vaatii perusteellisen poiston. Suosittelemme levittämään runsaasti puhdistusöljyä kuivalle iholle.

Hiero hellävaraisesti pyörivin liikkein, jotta valkoiset ja mustat pigmentit irtoavat ärsyttämättä ihoa. Huuhtele haalealla vedellä.

Levitä sen jälkeen hellävarainen puhdistusgeeli ja sitten runsas kosteusvoide. Ihosi kaipaa palautumista paksun meikkivoiteen alla vietetyn yön jälkeen. Kosteuttava naamio seuraavana aamuna on aina hyvä idea.

Ihon hoitaminen halloweenin jälkeen takaa säteilevän ihon seuraaviksi päiviksi.

Jokerimeikki naisille on edelleen kokonaisvaltainen taiteellinen kokemus. Se muuttaa, vapauttaa ja tekee vaikutuksen. Kokeile sitä epäröimättä: jokaisista kasvoista tulee ainutlaatuinen kangas.