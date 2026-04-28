Naisten hippimeikki ilmentää 60-luvulla syntynyttä ja 70-luvulle jatkunutta luovaa vapautta.

Tämä retrotyyli, jota käyttävät ikonit kuten Donna Summer, Farrah Fawcett tai Bianca Jagger , heilahtelee aurinkoisen luonnollisuuden ja häikäisevän diskoglamourin välillä.

Nykyään tämä tyyli on kokemassa merkittävää suosionosoitusta, erityisesti festivaaleilla, kuten Coachellassa Kaliforniassa . Olipa kyseessä sitten arkikäyttö tai juhlava tilaisuus, boheemi meikki tarjoaa loputtomasti mahdollisuuksia.

Opastamme sinua askel askeleelta hallitsemaan tämän taidon, aina meikistä asusteihin.

Täydellinen iho retro 70-luvun hippimeikkiin

Kaikki hyvä hippimeikki alkaa hyvin valmistellusta ihosta . Kosteutusvaihe on edelleen välttämätön: päivävoide tai BB-voide luo pohjan säteilevälle ja pitkäkestoiselle iholle.

Tämä ihon huomioiminen, olipa iho sen luonteesta tai morfologiasta riippumatta, takaa harmonisen ja luonnollisen tuloksen.

Toisin kuin 50- ja 60-luvut , jotka suosivat joskus runsastakin kokonaispeittokykyä, 70-luku mullisti meikkivoiteen käytön.

Suositeltava lähestymistapa oli kevyt, kiiltävä koostumus, joka antoi välittömästi nuorekkaan hehkun. Peitevoide tai kohdennettu korjausvoide riitti peittämään epätäydellisyydet latistamatta ihoa.

Rusketus ja hehku kuin 70-luvulla

Ruskettunut iho on yksi retro-hippityylin tunnistettavimmista tunnusmerkeistä.

Kaksi ihon luonnollista väriä tummempaa rusketuspuuteria levitetään poskipäille, leukaan, leukalinjaan ja nenänpäähän.

Hyvin sekoitettuna se antaa aikakaudelle tyypillisen ruskettuneen ja auringon suuteleman ilmeen.

Kultaista korostuspuuteria käytetään sitten kasvojen valaisemiseen. Levitä sitä poskipäille, nenänvarrelle ja silmän sisänurkkaan saadaksesi kirkkaan ja aistillisen vaikutelman. Vaaleanpunainen poskipuna poskilla lisää romanttisen ja lumoavan silauksen kokonaisilmeeseen.

Luonnollisten yksityiskohtien ystäville ruskealla kynällä piirretyt ja huolellisesti häivytetyt keinotekoiset pisamat tuovat aitoa ja spontaania viehätystä.

Tiivis, mattapintainen puuteri levitetään siveltimellä ja takaa pitkäkestoisen lopputuloksen.

Silmämeikki 70-luvun hippilookin korostamiseen

Hippityylinen tyyli rakentuu yhden olennaisen säännön ympärille: harmonia asun kanssa . Jos asussa on vahvoja kuvioita tai kirkkaita värejä, silmämeikin tulisi pysyä luonnollisena ja kevyenä.

Toisaalta yksinkertainen asu jättää runsaasti tilaa vahvalle katseelle.

1960-luvulla oli vakiintunut paksut irtoripset ja dramaattinen eyeliner. 1970-luku rikkoi tämän säännöstön suosimalla vedenkestävää ripsiväriä sekä ylä- että alaripsiin.

Tämä valinta takaa avoimen ja ilmeikkään ilmeen olematta kuitenkaan liioiteltu. Kulmakarvat puolestaan pysyivät luonnollisen paksuina, vaaleanvärisinä tai yksinkertaisesti koskemattomina.

Boheemin tyyliset luomivärit ja eyeliner

Aikakauden luomivärejä oli saatavilla rikkaassa ja monipuolisessa paletissa. Sininen, vihreä, violetti, maanläheiset sävyt... useimmissa oli hohtavia viimeistelyjä , jotka olivat tyypillisiä tuon vuosikymmenen trendikkäälle tyylille.

Kulmakarvojen korostamiseen käytettiin usein valkoista tai hopeanväristä väriä silmien korostamiseksi. Mustaa tai siihen sopivaa silmänrajauskynää käytettiin pääasiassa yläluomella ja kultaista korostuskynää silmän sisänurkassa.

Donna Summerin tai Bianca Jaggerin inspiroimaa diskolookia varten luomelle ja luomivakoon levitettiin yksivärinen glitter-luomiväri. Samaa sävyä, hieman tummempaa, levitettiin alemmalle luomelle.

Joan Jett puolestaan teki tunnetuksi paksun silmänrajauskynän käytön molemmilla silmäluomilla, mikä oli osoitus punk-hengestä ja oletetusta kapinasta, joka oli ristiriidassa vallitsevan luonnollisen ilmeen kanssa.

Huulet ja kynnet retrohippityyliin

Huulilla on keskeinen rooli hippinaisten meikissä. 1970-luvulla syntyi laaja valikoima houkuttelevia sävyjä:

Luumu, karhunvatukka ja karpalo syviin ja rohkeisiin sävyihin

Persikka, vadelma ja vaaleanpunainen pehmeämpiin, pastellisävyisiin versioihin

Kiiltävät pinnat hallitsivat ylintä valtaansa. Mattahuulipunilla ei yksinkertaisesti ollut sijaa tällä vuosikymmenellä. Värilliset kiillot persikan tai vaaleanpunaisen sävyissä tai maanläheiset ruskeat huulipunat ilmentävät täydellisesti aikakauden henkeä.

Huulipunalla rajataan suun ääriviivat ennen huulipunan levittämistä, ja huulikiilto tehostaa tyylille tyypillistä kiiltävää ja täyteläistä vaikutelmaa.

Boheemit kynnet hippikauneuden täydentämiseksi

Boheemi tyylikäs tyyli näkyy myös sormenpäissä. Kirkkaanväriset kynsilakat , joita käytetään sekä käsissä että jaloissa, lisäävät koko lookin juhlavaa ja luovaa henkeä.

On täysin mahdollista yhdistää useita sävyjä eri kynsille saavuttaakseen ehdottomasti boheemin lopputuloksen.

Tämä kromaattinen vapaus heijastaa hippiliikkeen olemusta luonnehtivaa emansipaatiota ja itsenäisyyttä.

Hippikampaus: hiukset ja asusteet täydentämään ulkonäköä

Kampaukset ovat hippimeikin luonnollinen jatke naisille. Löysät, laineikkaat hiukset ovat 70-luvun retrotyylin ikoninen valinta.

Vaihtelua varten kaksi lettiä tai matala nuttura antavat erilaisen ilmeen pysyen samalla uskollisena boheemille estetiikalle.

Hiusasusteilla on keskeinen rooli. Rennosti solmitut huivit, suuret värikkäät hiuslenkit tai hiuksiin työnnetty kukat tuovat suoraan mieleen kukkavoiman .

Tämä kukkatrendi saavutti huippunsa 70-luvulla ja on edelleen välittömästi tunnistettava visuaalinen symboli festivaaleilla.

Boheemiin tyyliin välttämättömät korut ja asusteet

Täydellisen hippi- chic-lookin täydentämiseksi boheemi koru on välttämätön.

Kultaiset tai hopeiset korvakorut, kaulakorut, rannekorut ja sormukset, helmet ja simpukankuoret nilkkoihin... jokainen kappale osaltaan luo visuaalista harmoniaa .

Laukku täydentää siluetin: olkilaukku, hapsullinen laukku tai olkalaukku beigen tai ruskean sävyissä sopii täydellisesti tyylin henkeen.

Olkihattu tai laukkuun sopiva beigen sävyinen hattu, jota käytetään hiusten ollessa löysinä, täydentää ilmeen tyylikkäästi.

Värikäs tai kuviollinen vyö, jota käytetään mekon tai housujen päällä, antaa olennaisen viimeistelyn tälle täydelliselle boheemille tyylikkäälle tyylille.

Näin saat täydellisen hippimeikin Coachella-tyylisiin festivaaleihin

Kaliforniassa vuosittain järjestettävästä Coachellasta on tullut nykyaikaisen hippi-chic-tyylin maailmanlaajuinen näyteikkuna. Alusta alkaen festivaali on juhlistanut juhlavaa, luovaa ja anteeksipyytelemätöntä meikkiä, joka on kaukana perinteistä.

Tämä on täydellinen tilaisuus ilmaista persoonallisuuttasi ilman minkäänlaisia rajoitteita.

Korostuskynästä tulee tämän festivaalimeikin keskipiste.

Levitettynä runsaasti poskipäille, silmän sisänurkkaan, nenään ja ylähuulen kuoppaan, se antaa iholle vertaansa vailla olevan aurinkoisen ja juhlavan hehkun.

Kirkkaat värit ja glitter valtaavat silmäluomet: värikäs luomiväri yhdistettynä glitter-eyelineriin muuttaa silmät todelliseksi taideteokseksi.

Otsaan, kulmakarvojen yläpuolelle tai silmien alle liimatut paljetit, helmet ja tähdet täydentävät tämän ekstravagantin festivaalimeikin.

Huulten kohdalla tärkeintä on harmonia kokonaisilmeen kanssa : jos silmät ovat voimakkaasti meikatut, nude tai hieman vaaleanpunainen sävy riittää. Jos silmät ovat hillitymmät, kiiltävä luumu- tai vadelmasävy voi hallita ilmettä.

Vuonna 1969 Woodstockin festivaali loi perustan tälle vapaalle ja värikkäälle estetiikalle, joka edelleen inspiroi miljoonia naisia ympäri maailmaa, ruumiinrakenteesta tai elämäntyylistä riippumatta.