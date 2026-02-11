44-vuotiaana hän laihtui 21 kg yksinkertaisesti muuttamalla lautasensa koostumusta.

Vuosien jojo-laihduttamisen ja ruokaan liittyvän syyllisyydentunteen jälkeen Arpita Nandi, kirjanpitäjä Kalkallosta, Australiasta, löysi toisenlaisen polun. Sen sijaan, että hän olisi keskittynyt painoonsa, hän päätti miettiä uudelleen suhdettaan ruokaan ja kehoonsa löytääkseen uudelleen nautinnon, energian ja itseluottamuksen.

Kun keittiöstä tulee pakopaikka… ja ansa

Karanteenin aikana ruoanlaitto oli Arpitalle paljon enemmän kuin vain ateria: se oli lohtua, luovuuden ja ilon hetki. "Päivittäinen onneni oli ruoanlaitto. Se oli ainoa iloni työn ulkopuolella", hän uskoutuu . Paitsi että vähitellen raskaat ateriat ja vakiintuneet tavat alkoivat verottaa hänen fyysistä ja henkistä hyvinvointiaan.

Tämä havainto on hyvin yleinen: me kaikki voimme löytää lohtua siitä, mikä meitä ravitsee, eikä siinä ole mitään väärää. Kuten Arpita huomasi, todellinen haaste ei ole kehonsa "korjaaminen", vaan sisäisen tasapainon löytäminen ja yhteyden uudelleen luominen todellisiin tarpeisiinsa.

Käännekohta: itsensä ja kehonsa kuunteleminen

Arpitan kohdalla käännekohta ei tullut vaa'alla olevan numeron näkemisestä, vaan siitä, että hän tuli tietoiseksi omasta emotionaalisesta ja fyysisestä tilastaan. "Tunsin itseni uupuneeksi ja irralliseksi itsestäni. Tajusin, että ainoa ihminen, joka voisi auttaa minua, olin minä itse", hän selittää. Sitten hän pyrki ymmärtämään, miksi hän söi, miten hänen kehonsa reagoi ja miten hänen ruokailutottumuksensa heijastivat hänen jokapäiväistä elämäänsä.

Psykologien ja valmentajien avulla hän työskenteli kehonkuvansa ja suhteensa ruokaan parissa. Tavoitteena ei ollut muuttaa kehoaan tai rangaista itseään jokaisesta mokasta, vaan oppia kuuntelemaan kehoaan, syömään ilman syyllisyyttä ja löytämään uudelleen ilon aterioistaan.

Yksinkertainen menetelmä: nautinto ja tasapaino

Arpita järjesteli aterioitaan vähitellen uudelleen, ei laihtuakseen, vaan tunteakseen olonsa hyväksi ja kylläiseksi. Hän huomasi, että annoskokojen kanssa leikkiminen, hedelmien ja vihannesten lisääminen sekä aterioiden suunnittelu voisivat antaa hänelle elinvoimaa ilman, että hän koskaan tuntisi oloaan puutteelliseksi. Hän jatkaa rakastamiensa ruokien valmistamista, mutta tietoisesti ja nautinnollisesti.

Hän sisällyttää myös lempeitä fyysisiä aktiviteetteja – joogaa, meditaatiota ja kävelyretkiä – tukeakseen yleistä hyvinvointiaan, ei "polttaakseen kaloreita". Hänen kehoaan, hänen kallisarvoisinta liittolaistaan, kohdellaan kunnioittavasti ja rakkaudella, ei "uudistettavana projektina".

Todellinen viesti: rakasta ensin itseäsi

Nykyään Arpita tuntee olonsa vahvemmaksi ja itsevarmemmaksi, ei siksi, että hän olisi laihtunut, vaan koska hän on päättänyt rakastaa ja kuunnella itseään. "Terveys on paljon enemmän kuin numeroita vaa'alla. Hyvinvointiin panostaminen on onnellisuuteen ja mielenrauhaan panostamista. Kuri ei ole rajoituksia, vaan itsensä huomioimista."

Hänen matkansa korostaa tärkeää totuutta: painonpudotus ei ole pikaratkaisu emotionaalisiin haasteisiin tai epävarmuuksiin. Joskus todellinen muutos alkaa mielestä, ammattilaisten avulla, läheisten tuella ja oman kehon hyväksymisellä sellaisena kuin se on.

Viime kädessä tie hyvinvointiin ei ole tiukka dieetti tai fyysinen muodonmuutos. Se on kirjoitettu rakkaudella, kärsivällisyydellä ja itsekunnioituksella. Ja tällä matkalla jokainen ateria, jokainen liike, jokainen lepohetki on kehosi hoivan ja juhlan osoitus.