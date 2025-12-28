Search here...

Ilman Brigitte Bardot'ta tästä jälkiruoasta ei olisi koskaan tullut kuuluisaa

Ravitsemus
Naila T.
Photo : "La tarte Tropézienne"

Se on pehmeä, suussa sulava, hienovaraisen makea... ja silti se olisi voinut jäädä yksinkertaiseksi lapsuusmuistoksi, joka olisi siirtynyt sukupolvelta toiselle itäeurooppalaisessa perhekeittiössä. Mutta se tehtiin ilman odottamatonta kohtaamista Brigitte Bardotin kanssa, joka menehtyi 28. joulukuuta 2025 Saint-Tropezin sydämessä. Katsaus herkulliseen tarinaan jälkiruoasta, josta tuli kulttiklassikko.

Elokuvakuvaukset, näyttelijä ja löytö

On 1950-luvun puoliväli. Aurinko lämmittää Saint-Tropezin katuja, ja pieni merenrantakohde kokee ensimmäiset julkkisrohkeutensa. Brigitte Bardot, tuolloin vielä suhteellisen tuntematon, kuvaa parhaillaan elokuvaa " And God Created Woman ", joka muuttaa hänen ja kylän elämän ikuisiksi ajoiksi.

Otosten välissä nuori näyttelijä vaeltelee uteliaana ympäriinsä ja työntää auki leipomo-konditorian oven, jota johtaa Alexandre Micka, äskettäin etelään asettunut puolalainen. Hän tarjoaa briossia, joka on runsain mitoin täytetty kevyellä vaniljakreemillä , joka on saanut inspiraationsa hänen isoäitinsä reseptistä.

Rakkautta ensi silmäyksellä makeanhimoisena

Brigitte Bardot maistaa sitä. Hän rakastaa sitä. Hän puhuu siitä. Ja tällä makealla herkulla on nimi: Tarte de Saint-Tropez. Tai tarkemmin sanottuna: Tarte Tropézienne . Kunnianosoitus kaupungille, joka toivotti hänet tervetulleeksi... ja elokuvan kuvauksille, jotka nostivat hänet ikoniksi.

Hänen ansiostaan jälkiruoka nousi tuntemattomuudesta kiehtoen kuvausryhmää, uteliaita katsojia ja sitten turisteja. Alexandre Micka rekisteröi tavaramerkin vuonna 1955. Sen menestys oli valtava. Tarte Tropéziennesta tuli Etelä-Ranskan, Ranskan Rivieran ja myöhemmin ranskalaisen gastronomian peruselintarvike.

Jälkiruoka, josta on tullut symboli

Vielä tänäkin päivänä tämä kermalla täytetty brioche tuo välittömästi mieleen 1960-luvun loiston, Saint-Tropezin kesät ja menneen aikakauden huolettoman eleganssin. Se ei ole koskaan poistunut eteläranskalaisten leipomoiden vitriinistä ja inspiroi edelleen lukuisia muunnelmia.

Mutta usein unohdetaan, että ilman Brigitte Bardotin lahjakkuutta ja makua tämä perheen resepti olisi saattanut pysyä salaisuutena. Yksi puraisu riitti tekemään siitä legendan.

Article précédent
Kahvin juominen joka päivä: positiiviset (ja negatiiviset) vaikutukset, joita et osannut odottaa

