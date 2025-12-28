Search here...

Brigitte Bardot kuoli 91-vuotiaana: kauneutta ja kapinaa loppuun asti

Kulttuuri
Julia P.
Brigitte Bardot, ikoninen ranskalainen näyttelijä ja innokas eläinoikeusaktivisti, kuoli 28. joulukuuta 2025 91-vuotiaana kotonaan Saint-Tropez'ssa. Kauneusikonina hän jättää jälkeensä monimutkaisen imagon, joka on sekä ihailtu että kiistanalainen.

Tähti, josta tuli legenda

Bardot, joka nousi kuuluisuuteen elokuvalla " And God Created Woman " vuonna 1956, tuli nopeasti uudenlaisen naisten vapauden ruumiillistuma. Sekä valkokankaalla että elämässä hän hylkäsi normit ja haastoi naisellisuuden koodeja. Muusa, näyttelijä ja laulaja, hänestä tuli maailmanlaajuinen ilmiö ja symboli kokonaiselle sukupolvelle.

Ambivalentti feminismi

Brigitte Bardot ei koskaan väittänyt itseään "feministiksi". Hän jopa otti siitä ajoittain etäisyyttä kritisoidessaan tiettyjä aikansa liikkeitä. Silti itsenäisyytensä, kieltäytymisensä alistua patriarkaalisille määräyksille, vapaasti tavoitellun uransa ja kykynsä puolustaa itseään miesvaltaisessa maailmassa kautta hän omalla tavallaan ilmensi vaistonvaraista feminismiä. Hän avasi naisille vapauden tilan, samalla tietämättään kantaen mieskatseen muokkaamaa imagoa.

Nainen kriisissä

Vuonna 1973, 39-vuotiaana, hän jätti elokuva-alan lopullisesti omistautuakseen eläinten oikeuksille. Hän perusti Brigitte Bardot -säätiön , joka on yksi Euroopan vaikutusvaltaisimmista tällä alalla. Vaikka hänen sitoutumistaan ylistettiin, hänen julkiset lausuntonsa saivat osakseen myös kritiikkiä.

Ruumis median valokeilassa, henkilökohtainen kamppailu

Brigitte Bardot, joka tunnetaan lempinimellä "BB", on usein kutistunut ulkonäköönsä. Ikonin takana oli kuitenkin itsensä kanssa kamppaileva nainen, joka puhui useita kertoja haavoittuvuudestaan, kärsimyksestään ja tarpeestaan vetäytyä.

