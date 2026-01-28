Elokuvalle "Dirty Dancing" on kerrottu olevan tekeillä jatko-osa, ja internetin käyttäjät ovat ihan innoissaan.

Vuosien odotuksen jälkeen kanadalais-amerikkalainen Lionsgate-yhtiö antaa konkreettisia uutisia vuoden 1987 kulttielokuvan "Dirty Dancing" jatko-osasta. Amerikkalainen näyttelijä Jennifer Grey palaa ikoniseen "Baby"-rooliinsa, ja internetin käyttäjät räjähtävät ilosta tämän projektin julkistuksen johdosta, joka on saamassa vakavaa vauhtia.

Arvostettu joukkue kunnioittamaan klassikkoa

Studion kerrotaan palkanneen "Nälkäpeli"- ja "Hulluilla rikkailla aasialaisilla" -tuottajat Nina Jacobsonin ja Brad Simpsonin valvomaan tätä odotettua jatko-osaa, jonka on määrä saada ensi-iltansa vuonna 2022. Jennifer Grey, joka on saanut Golden Globe -ehdokkuuden Frances "Baby" Housemanin roolistaan, toimii myös vastaavana tuottajana. Kuvausten on määrä alkaa myöhemmin tänä vuonna, 2026, ja käsikirjoituksesta vastaa Kim Rosenstock, joka voitti Humanitas-palkinnon vuonna 2025.

Jennifer Greyn liikuttavat sanat

Näyttelijä Jennifer Grey sanoi haastattelussa olleensa syvästi liikuttunut: "Babyn roolilla on erityinen paikka sydämessäni, kuten niin monien fanien sydämissä. Olen jo pitkään kuvitellut, mitä hänestä tulisi vuosien kuluttua, mutta oikeanlainen tiimi kunnioitti alkuperäisen elokuvan perintöä. Odotus on melkein ohi!" Hän oli aiemmin maininnut The Drew Barrymore Show’ssa tanssin, musiikin ja tunteen läsnäolon tässä jatko-osassa.

Alkuperäiselle hengelle uskollinen projekti

Lionsgate Motion Picture Groupin toimitusjohtaja Adam Fogelson ylisti tätä "supertiimiä" Kellermanin taian palauttamisesta valkokankaalle. Amerikkalaisen näyttelijän Patrick Swayzen, joka näytteli Johnny Castlea (ja menehtyi vuonna 2009), poissaolo jättää tyhjiön, mutta elokuva lupaa vangita tunteet, musiikin ja romantiikan, jotka tekivät ensimmäisestä osasta menestyksen. Näyttelijät pysyvät toistaiseksi salaisuutena.

Tämä ilmoitus sytyttää uudelleen jännityksen "Dirty Dancingin" ympärillä, ajattoman elokuvan, joka kiehtoo edelleen sukupolvia. Jennifer Greyn ohjauksessa ja kunnianhimoisen tuotannon myötä fanit voivat unelmoida voitokkaasta paluusta valkokankaalle – heidän elämänsä aika koittaa!