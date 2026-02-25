"Keskiviikon" kolmas kausi: Tim Burtonin vakiokasvo liittyy sarjaan

Tuoreena Hawkinsista ja sen Demogorgoneista valmistunut Winona Ryder asettuu Nevermore Academyyn. Netflixin 23. helmikuuta 2026 tekemä virallinen ilmoitus vahvistaa hänen vierailevana tähtenä useissa "Wednesday"-sarjan kolmannen kauden jaksoissa. Tämä merkitsee jälleen yhteistyötä Tim Burtonin kanssa ja jälleennäkemistä Jenna Ortegan, "Beetlejuice"-sarjan vastanäyttelijänsä, kanssa.

Vakiojäsen Burtonin universumissa

Winona Ryder tuntee jo hyvin amerikkalaisen ohjaajan Tim Burtonin fantastisen ja makaaberin maailman. Heidän yhteistyönsä juontaa juurensa vuoden 1988 elokuvaan "Beetlejuice", jossa Winona näytteli kapinallista Lydia Deetziä, roolia, jonka hän uusi vuoden 2024 jatko-osassa. He työskentelivät yhdessä myös elokuvissa "Edward Scissorhands" (1990) ja "Frankenweenie" (2012).

Tim Burton itse sanoi olevansa "iloinen" jälleennäkemisestä: "Hän sopii täydellisesti tähän universumiin. Hän on hyvin rakas ystävä." Myös sarjan tuottajat Alfred Gough ja Miles Millar ylistivät "kiistatonta outsider-hahmojen kuningatarta" ja korostivat hänen korvaamatonta panostaan Nevermoreen.

Tabitha: Uusi mysteeri ei koskaan enää

Winona Ryder näyttelee Tabithaa, uutta hahmoa, joka ei kuulu alkuperäisiin Addams Family -sarjakuviin tai aiempiin tuotantokausiin. Hänen tarkka roolinsa on edelleen mysteeri, mutta hän liittyy uusien näyttelijöiden joukkoon: Eva Green (Ophelia, Mortician sisko), Chris Sarandon (Balthazar), Noah Taylor (Cyrus), Kennedy Moyer (Daisy) ja Oscar Morgan (Atticus).

Kuvaukset ovat alkaneet Dublinissa, ja luvassa on "uusia oppilaita, uusia opettajia ja rappeutuneita Addamsin perheen salaisuuksia". Tämä kolmas kausi, jonka odotetaan alkavan vuonna 2027, seuraa toista kautta, joka esitettiin elokuussa 2025 ja jossa näyttelivät Lady Gaga ja Christopher Lloyd.

Silta kahden maailman välillä

Ajoitus on täydellinen: muutama kuukausi "Stranger Thingsin" päättymisen jälkeen Winona Ryder siirtyy 80-luvun kauhusarjasta viktoriaaniseen goottilaiseen teinisarjaan. Hän yhdistyy jälleen Jenna Ortegan kanssa, joka näytteli hänen tytärtään Astridia "Beetlejuicessa", täydentäen näin taiteellisen yhteistyön hyveellisen kierteen.

Winona Ryderin liittyessä Nevermoreen "Wednesdayn" kolmannesta kaudesta on tulossa merkittävä tapahtuma, jossa yhdistyvät Burtonin perintö ja arvostettu näyttelijäkaarti. Tämä lisäys vahvistaa Tim Burtonin laajennettua universumia Netflixissä ja tarjoaa faneille odottamattoman risteyksen Hawkinsin hirviöiden ja Addamsin perheen omituisuuksien välillä. Meidän on odotettava vuoteen 2027 asti löytääksemme Tabithan ja akatemian uudet mysteerit...