Search here...

Historiallinen Oscar-ennätys: tästä elokuvasta tulee historian eniten ehdokkuuksia saanut elokuva

Kulttuuri
Léa Michel
Extrait du film « Sinners » (2025)

Ryan Cooglerin yliluonnollinen trilleri "Sinners" teki hiljattain Oscar-historiaa nousemalla kaikkien aikojen eniten ehdolla olevaksi elokuvaksi ohittaen "Titanicin" ja "La La Landin". Symbolinen, odottamaton – lähes surrealistinen – voitto elokuvantekijälle (Ryan Coogler), joka elokuva elokuvan jälkeen määrittelee uudelleen amerikkalaisen elokuvan ääriviivat.

Historiallinen ennätys "Syntisille"

Yhdysvaltain elokuva-akatemia julkisti vuoden 2026 Oscar-ehdokkaiden listan 22. tammikuuta 2026, ja seitsemännen taiteen historiaan kirjoitettiin heti uusi sivu: Ryan Cooglerin pitkä elokuva "Sinners" sai 16 ehdokkuutta, mikä on ehdoton ennätys.

Kriitikoiden ylistämä elokuva, jonka pääosassa on Michael B. Jordan kaksoisveljeksiä esittävänä, kertoo bluesklubin perustamisesta 1930-luvun Mississippissä rasismin, rotuerottelun ja vampirismin ilmapiirissä. Tämä rohkea genrejen sekoitus kiehtoi yleisöjä maailmanlaajuisesti – se tuotti yli 368 miljoonaa dollaria lipputuloissa maailmanlaajuisesti – ja voitti musiikkialan puolelleen.

Pääkategorioiden (paras elokuva, paras ohjaaja, miespääosa, miessivuosa ja naispääosa) lisäksi "Sinners" erottuu edukseen myös ehdokkuudella tänä vuonna avatussa uudessa parhaan näyttelijän kategoriassa.

Symbolisia ja historiallisia nimityksiä

Digitaalisen levyn lisäksi Sinners merkitsee useita symbolisia virstanpylväitä.

  • Afroamerikkalainen pukusuunnittelija Ruth E. Carter, joka on jo Oscar-voittaja elokuvasta "Musta pantteri", on nyt Oscar-historian eniten ehdolla oleva musta nainen, jolla on viisi ehdokkuutta elokuvan puvustuksestaan.
  • Elokuvauksessa yhdysvaltalainen kuvaaja Autumn Durald Arkapaw on yksi harvoista naisehdokkaista tässä kategoriassa – vasta neljäs 97 ehdokkaan joukossa.
  • Amerikkalainen ohjaaja, tuottaja ja käsikirjoittaja Ryan Coogler kertoi Deadlinelle , että hän piti isänsä kertomusta elokuvansa ehdokkuuden määrästä virheenä: "Isäni laski vieressäni. Kun hän sanoi kuusitoista, vastasin: 'Mahdotonta, teit virheen.' Ja kun artikkelit vahvistivat sen, hän muistutti minua siitä, että hän oli oikeassa."
Katso tämä postaus Instagramissa

Sinners Movien (@sinnersmovie) jakama julkaisu

Tiukka kilpailu

"Sinnersin" menestys asettaa Ryan Cooglerin kovaan kilpailuun. Paul Thomas Andersonin amerikkalaista vastakulttuuria käsittelevä satiiri "One Battle After Another" on saanut 13 ehdokkuutta ja on useiden ennustajien mukaan edelleen parhaan elokuvan ja parhaan ohjaajan suosikki.

Seuraavina ovat yhdeksän kertaa ehdolla olleet "Marty Supreme", "Sentimental Value" ja "Frankenstein". Valikoiman huomattavimpia yllätyksiä ovat irlantilaisen näyttelijän Paul Mescalin, amerikkalaisen näyttelijän, ohjaajan, käsikirjoittajan ja elokuvatuottajan George Clooneyn, amerikkalaisen näyttelijä-laulaja Gwyneth Paltrowin ja jopa odotetun "Wickedin" huomattava poissaolo pääkategorioissa.

"Syntiset", uuden Hollywoodin symboli

Tällä levyllä Ryan Coogler vakiinnuttaa asemansa yhtenä sukupolvensa vaikutusvaltaisimmista elokuvantekijöistä. Yhdistämällä yhteiskunnallisen narratiivin, rohkean estetiikan ja uudelleen keksityt genre-koodit hän luo elokuvan, joka yhdistää populaariviihteen poliittiseen näkökulmaan afroamerikkalaiseen historiaan.

Jää nähtäväksi, kuinka moni sen 16 ehdokkuudesta muuttuu patsaiksi maaliskuun 15. päivänä. Yksi asia on jo varma: "Syntiset" on merkinnyt historiallista käännekohtaa Oscar-gaalan ja maailman elokuvan historiassa.

Léa Michel
Léa Michel
Olen intohimoinen ihonhoidosta, muodista ja elokuvista, ja omistan aikani uusimpien trendien tutkimiseen ja inspiroivien vinkkien jakamiseen, joiden avulla voit tuntea olosi hyväksi omassa ihossasi. Minulle kauneus on aitoudessa ja hyvinvoinnissa, ja se motivoi minua tarjoamaan käytännön neuvoja tyylin, ihonhoidon ja henkilökohtaisen täyttymyksen yhdistämiseen.
Article précédent
Oscarit 2026: Tämä uusi kategoria yllättää asettamalla ehdolle pääasiassa naisia

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Oscarit 2026: Tämä uusi kategoria yllättää asettamalla ehdolle pääasiassa naisia

Elokuva- ja tiedeakatemia tunnustaa historiansa aikana ensimmäistä kertaa roolitusjohtajien työn. Tämä on tervetullut kehitys alalle, varsinkin kun suurin...

Sophie Turner Lara Croftina: näyttelijä lupaa määritellä tämän ikonisen sankarittaren uudelleen

Näyttelijä Sophie Turner vaihtaa Sansa Starkin eläimen nahan ikonisen Lara Croftin vihreään hihattomaan paitaan ja koteloon. Hänet on...

"Provosoiviksi" pidetyt kulttisarjan uuden kauden kuvat aiheuttavat skandaalin.

"Euphorian" kolmas tuotantokausi ei ole edes alkanut, ja sen trailerin ympärillä kytee jo kiistaa, jota jotkut katsojat pitävät...

Voittaaksesi kivi-paperi-sakset-pelin, tämä tieteellinen vinkki voi auttaa sinua

Tuntuuko sinusta, että onni alkaa loppua heti, kun kivi-paperi-sakset (shifuji) -peli alkaa? Voit olla huoletta: älykkyytesi ei ole...

Saako "Siivooja" jatko-osan tämän levottoman lopun jälkeen?

Freida McFaddenin menestysromaanista sovitettu ja Paul Feigin ohjaama trilleri "The Housemaid" on tuottanut jo 92 miljoonaa dollaria maailmanlaajuisesti...

Miksi tykkäämme katsoa sarjoja, joita vihaamme?

Huokaiset, pyörittelet silmiäsi, arvostelet jokaista riviä dialogia... ja silti painat "seuraava jakso". Huonon sarjan katsominen ei ole suinkaan...

© 2025 The Body Optimist