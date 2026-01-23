Historiallinen Oscar-ennätys: tästä elokuvasta tulee historian eniten ehdokkuuksia saanut elokuva

Ryan Cooglerin yliluonnollinen trilleri "Sinners" teki hiljattain Oscar-historiaa nousemalla kaikkien aikojen eniten ehdolla olevaksi elokuvaksi ohittaen "Titanicin" ja "La La Landin". Symbolinen, odottamaton – lähes surrealistinen – voitto elokuvantekijälle (Ryan Coogler), joka elokuva elokuvan jälkeen määrittelee uudelleen amerikkalaisen elokuvan ääriviivat.
Historiallinen ennätys "Syntisille"
Yhdysvaltain elokuva-akatemia julkisti vuoden 2026 Oscar-ehdokkaiden listan 22. tammikuuta 2026, ja seitsemännen taiteen historiaan kirjoitettiin heti uusi sivu: Ryan Cooglerin pitkä elokuva "Sinners" sai 16 ehdokkuutta, mikä on ehdoton ennätys.
Kriitikoiden ylistämä elokuva, jonka pääosassa on Michael B. Jordan kaksoisveljeksiä esittävänä, kertoo bluesklubin perustamisesta 1930-luvun Mississippissä rasismin, rotuerottelun ja vampirismin ilmapiirissä. Tämä rohkea genrejen sekoitus kiehtoi yleisöjä maailmanlaajuisesti – se tuotti yli 368 miljoonaa dollaria lipputuloissa maailmanlaajuisesti – ja voitti musiikkialan puolelleen.
Pääkategorioiden (paras elokuva, paras ohjaaja, miespääosa, miessivuosa ja naispääosa) lisäksi "Sinners" erottuu edukseen myös ehdokkuudella tänä vuonna avatussa uudessa parhaan näyttelijän kategoriassa.
Symbolisia ja historiallisia nimityksiä
Digitaalisen levyn lisäksi Sinners merkitsee useita symbolisia virstanpylväitä.
- Afroamerikkalainen pukusuunnittelija Ruth E. Carter, joka on jo Oscar-voittaja elokuvasta "Musta pantteri", on nyt Oscar-historian eniten ehdolla oleva musta nainen, jolla on viisi ehdokkuutta elokuvan puvustuksestaan.
- Elokuvauksessa yhdysvaltalainen kuvaaja Autumn Durald Arkapaw on yksi harvoista naisehdokkaista tässä kategoriassa – vasta neljäs 97 ehdokkaan joukossa.
- Amerikkalainen ohjaaja, tuottaja ja käsikirjoittaja Ryan Coogler kertoi Deadlinelle , että hän piti isänsä kertomusta elokuvansa ehdokkuuden määrästä virheenä: "Isäni laski vieressäni. Kun hän sanoi kuusitoista, vastasin: 'Mahdotonta, teit virheen.' Ja kun artikkelit vahvistivat sen, hän muistutti minua siitä, että hän oli oikeassa."
Tiukka kilpailu
"Sinnersin" menestys asettaa Ryan Cooglerin kovaan kilpailuun. Paul Thomas Andersonin amerikkalaista vastakulttuuria käsittelevä satiiri "One Battle After Another" on saanut 13 ehdokkuutta ja on useiden ennustajien mukaan edelleen parhaan elokuvan ja parhaan ohjaajan suosikki.
Seuraavina ovat yhdeksän kertaa ehdolla olleet "Marty Supreme", "Sentimental Value" ja "Frankenstein". Valikoiman huomattavimpia yllätyksiä ovat irlantilaisen näyttelijän Paul Mescalin, amerikkalaisen näyttelijän, ohjaajan, käsikirjoittajan ja elokuvatuottajan George Clooneyn, amerikkalaisen näyttelijä-laulaja Gwyneth Paltrowin ja jopa odotetun "Wickedin" huomattava poissaolo pääkategorioissa.
"Syntiset", uuden Hollywoodin symboli
Tällä levyllä Ryan Coogler vakiinnuttaa asemansa yhtenä sukupolvensa vaikutusvaltaisimmista elokuvantekijöistä. Yhdistämällä yhteiskunnallisen narratiivin, rohkean estetiikan ja uudelleen keksityt genre-koodit hän luo elokuvan, joka yhdistää populaariviihteen poliittiseen näkökulmaan afroamerikkalaiseen historiaan.
Jää nähtäväksi, kuinka moni sen 16 ehdokkuudesta muuttuu patsaiksi maaliskuun 15. päivänä. Yksi asia on jo varma: "Syntiset" on merkinnyt historiallista käännekohtaa Oscar-gaalan ja maailman elokuvan historiassa.