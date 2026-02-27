Pamela Andersonin jälkeen Baywatch-jatkojakson näyttelijävalinta on kiehtova.

Kaksituhatta näyttelijää, mallia ja hengenpelastajaharjoittelijaa laskeutui hiljattain Marina del Reyn rannalle ihmeellisen auringon alla Foxin uudelleenkäynnistyksen "Baywatch" avoimeen koekuvaukseen. Tämä massiivinen casting-haku yhdistettynä mainostapahtumaan pyrkii herättämään henkiin Kalifornian rantojen legendan 25 vuotta alkuperäisen kulttiklassikon jälkeen.

14 000 hakemusta, 2 000 valittu

Variety- lehden mukaan 14 000 hakemuksen jälkeen vain 2 000 onnekasta ihmistä – kaikenikäisiä ja -vartaloisia – käveli catwalkilla ranta-asuissa 10 asteen helteestä huolimatta. Monimuotoisuus oli valttia: olipa kyseessä sitten aiempaa kokemusta vailla oleva coloradolainen äiti ja tytär, valkokasvoinen pelle tai keski-iän kriisiä kokeva tutor. Kanadalainen näyttelijä ja painija Stephen Amell (uudelleenkäynnistyksen pääesiintyjä) jopa seurusteli yleisön kanssa hämmästyneenä: "Tämä kaikki on niin outoa."

Pikaheitto: 45 sekuntia suorassa

Ehdokkaat viettivät 45 sekuntia 20 casting-ohjaajan edessä: hengenpelastajia, statisteja, tangot ja jopa vielä kirjoittamattomia päärooleja. Margaret "BB" Dupré (77-vuotias, Pamela Andersonin pitkäaikainen vartalontuomari) ja Athena Vas (kreikkalainen kehonrakentaja) ilmentävät tätä eklektistä pyrkimystä seuraavaan punaiseen ikoniin. Kuvaukset alkavat maaliskuussa.

Valtava kohu sosiaalisessa mediassa

X:ssä (entinen Twitter) ja Instagramissa kuvat näyttelijävalinnasta ovat räjähtäneet suosioon viraaliksi levinneinä: "Kuka on seuraava Hasselhoff?" , "Haluamme nähdä hidastetut uusinnat!" , "Hullua näyttelijävalintaa!" Fanit spekuloivat Pamela Andersonin seuraajista, jakavat hulvattomia kuvia (saksissa oleva äiti parkkipaikalla, vesipelle) ja sytyttävät uudelleen nostalgiaa ja moderniutta koskevan keskustelun. Hashtag #BaywatchReboot on trendikäs.

Tämä uudelleenkäynnistys luottaa miljardin katsojan nostalgiaan jaksoa kohden. Tämän alkuvaiheen pöhinän ansiosta Fox voisi hyvinkin tuoda "Baywatchin" takaisin parrasvaloihin vuonna 2026.