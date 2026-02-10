Search here...

"Uskomaton karisma": tämän ruotsalaismallin tyyli on lumoava

Léa Michel
Ikoninen ruotsalainen Victoria's Secret -malli Elsa Hosk kiehtoo edelleen miljoonia Instagram-seuraajiaan vaivattomalla tyylillään. Hänen viimeisin julkaisunsa – selfie suklaanruskeassa nahkavaatteessa ja yhteensopivissa leveälahkeisissa housuissa – herätti runsaasti kommentteja, joissa ylistettiin hänen "uskomatonta karismaansa" ja kykyään "aina pukeutua tyylikkäästi".

Ultrakarismaattinen syksyinen look

Instagram-syötteelleen @elsahosk jakamassaan kuvassa Elsa Hosk poseeraa polvistuneena puisen muurin edessä, ylisuuret aurinkolasit päässään ja iPhone kädessään. Hänen lyhyt nahkatakkinsa, jossa on metallivetoketju ja jota hän käyttää kuin dekonstruoitua bleiseriä, sopii täydellisesti yhteen ultra-löysien korkeavyötäröisten housujen ja paksujen ruskeiden nahkakorkokenkien kanssa. Päästä varpaisiin ulottuva suklaanruskea yksivärinen look, jota korostaa hillitty leopardikuvioinen vyölaukku, huokuu ajatonta rock-chic-tunnelmaa. Hieman laineikkaiden vaaleiden hiusten ja magneettisen katseen ansiosta Elsa on hallinnut raa'an karisman taidon.

Katso tämä postaus Instagramissa

elsa❤️:n (@hoskelsa) jakama julkaisu

Fanit ovat ihastuneita: "Tyylin kuningatar!"

Reaktiot tulvivat sisään, ja ne ovat yksimielisiä: "Uskomatonta karismaa, olet tyylilegenda", "Hän osaa aina pukeutua tyylikkäästi ja täydellisesti", "Tuo asenne… Elsa, olet koskematon." Sekä fanit että muotitietoiset ylistävät siluettia, joka yhdistää mukavuuden ja hienostuneisuuden, mikä todistaa, että Elsa Hosk loistaa taiteessa tehdä jokaisesta asusta ikonisen.

Ruotsalainen ikoni, joka määrittelee eleganssin uudelleen

Viktor & Rolf löysi Elsa Hoskin, joka oli Victoria's Secret -enkeli vuosina 2015–2018 ja myöhemmin Michael Korsin lähettiläs. Hän on vakiinnuttanut asemansa hienostuneena. Pariisilaisista katutyylistään haute couture -kuvauksiin hän vaalii pohjoismaista tyyliä: minimalistista, mutta ei koskaan mitäänsanomatonta. Tämä uusin Instagram-julkaisu muistuttaa siitä, miksi hän on muoti-ikoni: magneettinen karisma, joka ylittää trendit.

Nahkaisen asunsa ansiosta Elsa Hosk todistaa jälleen kerran, että todellinen tyyli piilee asenteessa. Yksinkertainen selfie muuttuu muotitunniksi ja karismaksi, joka voittaa kaikki puolelleen: ruotsalainen malli jatkaa kiehtomista kuvasta kuvaan.

