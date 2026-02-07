Search here...

Tämä plus-kokoinen malli herättää tyylikkäästi henkiin vintage-skotlantilaisen vaatekappaleen.

Mallit
Clelia Campardon
@lexpfromthevill/Instagram

Plus-kokoinen malli Alexis Ruby kääntää katseita rohkealla ja elegantilla tyylillään. Uudistamalla skotlantilaisen vaatekaapin ikonisen kappaleen hän määrittelee tarkasti inklusiivisen muodin koodit uudelleen.

Uudelleenkuvitteleva skotlantilainen hame

Alexis Ruby esittelee Instagram-tilillään asun, joka on kunnianosoitus yhdelle tekstiiliperinteen ikonisimmista kuvioista: tartanille. Hän on valinnut punaisen ruudullisen midihameen, joka tuo mieleen perinteisiä kilttejä, ja sovittanut sen samalla moderniin, urbaaniin siluettiin. Tämä vaatekappale ei ole pelkkä kansanperinnevaate tai asu, vaan täydellisen tasapainoisen kokonaisuuden keskipiste.

Tämän tulkinnan erottava tekijä on valittu yhdistelmä: ultraminimalistinen valkoinen ribbineulospaita, jonka vastakohtana ovat mustat cowboy-saappaat neliökorkoineen. Tyylien sekoitus toimii. Alexis Ruby leikittelee kapinan ja perinteiden säännöillä luoden asun, joka ei noudata mitään kiinteitä sääntöjä – paitsi hänen omiaan.

Katso tämä postaus Instagramissa

Alexis Rubyn (@lexpfromthevill) jakama julkaisu

Itsevarmuuden eleganssia

Vaatteen itsensä lisäksi Alexis Rubyn ryhti tekee todella vaikutuksen. Itsevarmalla olemuksellaan, seesteisellä ilmeellään ja luonnollisella ryhdillään hän ilmentää rentoa lähestymistapaa muotiin, kaukana normeista. Esittelemällä tämän vintage-henkisen vaatteen hän muistuttaa meitä siitä, että on mahdollista ilmaista omaa tyyliään omaksumalla menneisyyden elementtejä ilman nostalgiaa tai karikatyyriä.

Voimakas kuva osallistavasta muodista

Tämä postaus on herättänyt lukuisia positiivisia reaktioita, erityisesti tavasta, jolla se esittelee vartaloa, joka on usein aliedustettuna hallitsevissa visuaalisissa standardeissa. Alexis Ruby jatkaa johdonmukaista lähestymistapaansa tässäkin: muodista tehdään vapauden ja voimaantumisen tila kaikille vartalotyypeille. Hänen tyylistään tulee näin viesti: voi pukeutua tyylikkäästi ja älykkäästi koosta riippumatta.

Tällä yksinkertaisella mutta silmiinpistävällä tyylillä Alexis Ruby antaa skotlantilaiselle tartanille modernin sävyn. Yhdistämällä sen kontrastisiin asusteisiin hän vakuuttaa, että eleganssi ei ole mukautumisessa, vaan kyvyssä ilmentää sitä, mitä käyttää. Todellinen oppitunti tyylistä – ja vapaudesta.

Clelia Campardon
Clelia Campardon
Valmistuttuani Sciences Posta, minulla on aito intohimo kulttuuriaiheisiin ja yhteiskunnallisiin kysymyksiin.
Article précédent
Tämä kurvikka malli säteilee itsevarmuutta esitellessään vartaloaan rannalla.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Tämä kurvikka malli säteilee itsevarmuutta esitellessään vartaloaan rannalla.

Kurvikka malli Jocelyn Corona valaisee sosiaalista mediaa aurinkoisella Puerto Ricon rannalla ottamillaan kuvilla, jotka vangitsevat kehopositiivisuuden ytimen. Tämä...

"Et tunnistaisi häntä": tämän mallin luonnollisuuden ja eleganssin välinen kontrasti on silmiinpistävä.

"Emme tunnista häntä" : näin internetin käyttäjät ovat sosiaalisessa mediassa havainneet Loli Bahiasta. 23-vuotias ranskalais-algerialainen malli lumoaa "kaksoispuolellaan"...

"Se on iso riski": tämän mallin harrastus voi uhata hänen uraansa

Kitty Wan on yksi harvoista malleista, jotka ansaitsevat elantonsa käsillään. Kirjaimellisesti. Käsimallinnukseen erikoistunut amerikkalainen voi ansaita jopa 2...

Tämä kurvikka malli rikkoo sääntöjä odottamattoman värisellä ranta-asulla

Denise Bidot herätti Instagramissa huomiota eloisan oranssilla asulla rentoutuessaan veden äärellä. Rohkea väri, itsevarma tyyli ja voimakas viesti...

Rannalla plus-kokoinen malli Paloma Elsesser yllättää trendikkäällä muotiyksityiskohdalla

Paloma Elsesser, yksi inklusiivisen mallinnuksen johtavista hahmoista, jatkaa sääntöjen uudelleenmäärittelyä. Hiljattain hän käänsi katseita silmiinpistävällä esiintymisellään mustassa, strasseilla...

"Yhtäkin upea": Tämän amerikkalaisen mallin vierailu Etelä-Afrikassa herättää reaktioita

Amerikkalainen näyttelijä ja malli Taylor Hill lumoaa edelleen säteilevällä karismallaan. Kapkaupungin-lomallaan Etelä-Afrikassa hän jakoi Instagramissa kuvasarjan, joka levisi...

© 2025 The Body Optimist