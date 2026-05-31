Tämä plus-kokoinen malli tekee läpimurtoa vintage-korsetissa

Amerikkalainen plus-kokoinen malli Paloma Elsesser esittelee Instagram-tilillään puuterinpunaisessa, vintage-henkisessä korsetissaan lookin, joka on yhtä pehmeä kuin silmiinpistäväkin.

Puuteripinkki korsetti, joka aiheuttaa sensaation

Ajoitus ei olisi voinut olla parempi: herkkä, puuteripinkki korsetti, jossa on strukturoitu siluetti ja huolella viimeistellyt yksityiskohdat, selkeästi vintage-tyylillä. Pehmeä sävy, sekä retro että romanttinen, joka näyttää siltä kuin se olisi suoraan Hollywood-budoaarista. Instagramissa kuva herätti välittömästi kommenttitulvan, jossa hänen seuraajansa ylistivät Paloma Elsesserin itsevarmuutta vaatteen käyttämisessä.

Teaser Victoria's Secretistä

Paloma Elsesser valitsi postauksensa yhteyteen lyhyen mutta selkeän kuvatekstin: "Enkelien kaupunki!!! Kutsu kaikille enkeleille!!!" Tämän lisäksi tekstissä mainittiin Victoria's Secret -brändi. Se on selkeä viittaus Los Angelesin lempinimeen sekä amerikkalaisbrändin hiljattain käynnistämään "enkelien" kutsuun. Brändi valmistelee parhaillaan vuoden 2026 muotinäytöstään ja uutta näyttelijäkaartiaan. Fanit ymmärsivät tämän teaserin nopeasti: vedot seuraavan näytöksen paikasta ja ohjelmistosta ovat jo käynnissä.

Paloma Elsesser, "kurvikka enkeli", josta tuli ikoni

Paloma Elsesser, joka käveli ensimmäisen kerran Victoria's Secret -malliston näytöksessä vuonna 2024, on noussut yhdeksi muodin osallistavuuden johtavista kasvoista. Vuonna 2023 hän jopa voitti arvostetun Vuoden malli -palkinnon British Fashion Awards -gaalassa – ensimmäistä kertaa plus-kokoiselle mallille. Sittemmin hän on koristanut lukemattomia lehtien kansia, kampanjoita ja muotinäytöksiä tinkimättä koskaan aitoudestaan.

Siluetti, joka juhlistaa kaikkea

Vaatevalintojen lisäksi tärkeintä on kuvan symbolinen voima, joka resonoi. Käyttämällä tätä historiallisesti tiettyyn "naisuudelliseen ihanteeseen" yhdistettyä vaatetta Paloma Elsesser laajentaa mahdollisuuksien maailmaa. Puuteripinkki korsetti vartalolla, joka ei vastaa alan rajoittavia standardeja, on hienovarainen mutta voimakas kannanotto: muotia ei pitäisi olla kahta kokoa. Ja viesti menee perille, kuten tuhannet innostuneet reaktiot hänen julkaisuunsa osoittavat.

Tällä yksinkertaisella kuvalla Paloma Elsesser muistuttaa meitä siitä, miksi hän on vakiinnuttanut asemansa yhtenä nykymuodin inspiroivimmista hahmoista. Yhdistämällä vintage-eleganssin sitoutumiseen osallistavuuteen hän todistaa, että jopa puuteripinkki korsetti voi olla käänteentekevä.