"Brigitte Bardotin ja Monica Belluccin välillä": Rion rannalla tämä malli aiheuttaa kohua.

On kuvia, jotka vievät sinut ensi silmäyksellä toiseen paikkaan. Ranskalaisen mallin Romanen (@romaneinnc) äskettäin Instagram-tilillään jakama kuva kuuluu selvästi tähän kategoriaan. Rentoutuessaan vilkkaalla Rio de Janeiron rannalla nuori nainen vangitsi hetken, joka oli täynnä auringonpaistetta, elämää ja tyyneyttä. Ja sosiaalisessa mediassa kommentit vertasivat hänen energiaansa nopeasti eurooppalaisen elokuvan suurimpien ikonien energiaan.

Eläväinen maisema Brasilian hiekalla

Kuvassa Romane istuu mukavasti värikkäällä rantatuolilla, hänen pitkät, laineikkaat, kullanvaaleat hiuksensa putoavat hänen harteilleen. Hänen ympärillään on iltapäivän Rion rannan vilinää: ohikulkevia katukauppiaita, hiekalla hajallaan olevia vihreitä ja punaisia lepotuoleja, lastenrattaita ja auringosta nauttivia uimareita.

Periaatteessa brasilialainen maisema, jossa jokainen yksityiskohta huokuu lämpöä ja spontaaniutta. Katse hieman horisontissa, minimaalinen meikki ja kullanruskea iho tekevät Romanesta täydellisen paikan tässä ympäristössä. Rento, lähes unelmoiva olemus antaa valokuvalle lähes elokuvamaisen sävyn.

Fanit pitävät häntä "ajattomana kaunottarena"

Juuri tämä tunnelma kiehtoi hänen seuraajiaan. Julkaisun alle tulvi kommentteja: "Brigitte Bardotin ja Monica Belluccin välillä", "Rakastan tyyliä", "tämä kuva on taideteos" ... Monille kuva tuo mieleen eurooppalaisen elokuvan kulta-ajan, jolloin säteilevät sankarittaret valaisivat Välimeren rantoja vaivattomasti tyylikkäästi. Ja vertailukohta on kaikkea muuta kuin mitätön.

Brigitte Bardot, 1960-luvun ehdoton ikoni, jätti syvän jäljen kollektiiviseen mielikuvitukseen esiintymisillään Saint-Tropezin rannoilla ja samanaikaisesti "villillä" ja hienostuneella lookillaan. Monica Bellucci puolestaan on vuosikymmenten ajan ilmentänyt ajatonta kauneutta, luonnollisuutta ja ryhtiä. Kaksi eri maailmaa, mutta sama idea: vapaan naisen maailma. Symbolinen yhteys, joka on yhtä imarteleva kuin inspiroivakin.

Aurinkoista ja luonnollista estetiikkaa

Tämä postaus on myös osa laajempaa trendiä. Viime kuukausina olemme nähneet Instagramissa ja TikTokissa aurinkoisen ja "filttereistä vapaan" estetiikan paluun, joka on saanut inspiraationsa 60- ja 70-lukujen ikoneista.

Luonnolliset hiukset, auringon suutelema iho, rento look, arkipäiväiset maisemat liian viimeisteltyjen asetelmien sijaan... tämä aitouden kaipuu näkyy monien suunnittelijoiden ja mallien syötteissä. Romanen julkaisu kuvaa tätä trendiä täydellisesti. Hän ei ole liian keinotekoinen, vaan tarjoaa eloisan, elävän ja kutsuvan kuvan, joka herättää matkakuumeen.

Tällä yksinkertaisella, Rion rannalla otetulla kuvalla ranskalainen malli Romane (@romaneinnc) on onnistunut vangitsemaan jotain kallisarvoista: tunteen. Loputtomien kesien tunteen, kävelyretkien hiekalla ja elokuvasankarittarien, jotka ovat muokanneet niin monien sukupolvien mielikuvitusta, tunteen. Ja hänen faniensa innostuksesta päätellen tulemme selvästi seuraamaan häntä rannalta toiselle vielä pitkään.