Miksi malliala käy läpi hiljaista kriisiä?

Muotinäytökset herättävät edelleen unelmia, kampanjat pysyvät "moitteettomina". Silti kulissien takana malliala on käymässä läpi syvällistä muutosta. Uusien teknologioiden, taloudellisten muutosten ja kehittyvien roolituskäytäntöjen myötä ammattikunta muuttaa ilmettään... eikä aina mallien eduksi.

Virtuaalimallien meteorinen nousu

Vain muutamassa vuodessa on ilmaantunut uusi toimija: tekoälyn luoma malli . Tämä markkina, joka oli käytännössä olematon vielä vähän aikaa sitten, on nyt kokemassa huimaa kasvua ja sen arvo on jo useita satoja miljoonia dollareita. Brändeille nämä digitaaliset avatarit eivät ole enää pelkkä kikka. Niistä on tulossa uskottava vaihtoehto ihmismalleille, jotka pystyvät poseeraamaan ilman aikaa, matkustamista tai logistisia rajoituksia. Hiljainen mutta rakenteellinen muutos.

Tämän kehityksen taustalla on hyvin konkreettinen todellisuus: kustannukset. Täysin digitaalinen kampanja voi vähentää kuluja 30–70 % perinteiseen valokuvausohjelmaan verrattuna. Hintapaineille, inflaatiolle ja verkkokaupan kilpailulle alttiilla alalla tällä edulla on merkittävä painoarvo. Tämän seurauksena jopa keskitason ja kalliit tuotemerkit alkavat integroida näitä ratkaisuja, jotka aiemmin olivat vain pikamuodin ykkösominaisuus. Vähitellen ihmisten välinen vuorovaikutus ei ole enää aina välttämätöntä vaatteiden myynnissä.

Järjestelmä, joka oli jo alun perinkin hauras.

Tämä kriisi ei kuitenkaan alkanut tekoälystä. Malliala on pitkään luottanut erittäin valikoivaan, jopa epätasa-arvoiseen malliin. Mainostoimistot saattavat allekirjoittaa satoja, joskus jopa tuhansia, profiileja toivoen, että vain harvat saavat merkittäviä sopimuksia. Vähemmistö onnistuu ansaitsemaan mukavan elannon tällä ammatilla, kun taas monet ottavat vastaan sarja tilapäisiä ja epävarmoja tehtäviä .

Itse casting-prosessi on erittäin kilpailukykyinen: satoja hakijoita vain muutamaan paikkaan. Järjestelmä, joka jättää vain vähän liikkumavaraa, jopa ennen uusien kilpailumuotojen tuloa.

Yhä laajempi kilpailu

Globalisaatio on myös muokannut pelin sääntöjä. Nykyään malleja tulee kaikkialta maailmasta, ja heidän vartaloidensa, kasvojensa ja identiteettinsä monimuotoisuus on paljon rikkaampi kuin koskaan ennen. Tämä on myönteinen askel eteenpäin edustuksen ja kehopositiivisuuden kannalta: enemmän vartalotyyppejä, enemmän ainutlaatuisia piirteitä, enemmän tarinoita kerrottavana. Tämä avoimuus on myös kiristänyt kilpailua ilman, että mahdollisuuksien määrä on vastaavasti kasvanut. Enemmän lahjakkuutta, mutta rajallinen määrä työtä.

Vaikuttajat ja perijät: uudet kasvot valokeilassa

Toinen merkittävä muutos: brändit eivät enää valitse pelkästään ammattimalleja. Ne kääntyvät yhä enemmän vaikuttajien puoleen, jotka voivat tarjota välitöntä näkyvyyttä yhteisönsä ansiosta.

Myös julkkisten lapset, ”Nepo-vauvat”, ovat yhä näkyvämmin esillä mainoskampanjoissa. Heidän maineestaan on tulossa markkinointityökalu, joskus ratkaisevampi kuin kokemus tai urakehitys. Tuloksena on mahdollisuuksia, jotka jäävät perinteisten mallien ulkopuolelle.

Epärealistiset kauneusstandardit

Virtuaalimallien myötä tulee uudenlainen kauneus: täydellisen sileä, kokonaan mallinnettu. Jotkut asiantuntijat puhuvat jopa "metakasvoista", digitaalisesta ihanteesta, jota on mahdotonta toistaa todellisuudessa. Nämä kuvat vaikuttavat odotuksiin, myös tosielämässä. Terveydenhuollon ammattilaiset ovat havainneet, että jotkut ihmiset kutsuvat näitä keinotekoisia visuaalisia elementtejä nyt roolimalleiksi.

Sitä vastoin todelliset kehot – tekstuurineen, ainutlaatuisuuksineen ja aitouksineen – saattavat vaikuttaa epäreilusti asetetuilta toisiaan vastaan. Silti juuri nämä ainutlaatuiset identiteetit antavat voimaa ja merkitystä ihmiskuville.

Ammatti, jota suojellaan edelleen heikosti

Lopuksi, lainsäädäntö ei pysy perässä. Joillekin malleille tarjotaan mahdollisuutta luoda digitaalinen versio kehostaan, jota voi käyttää loputtomiin. Mutta kuka hallitsee tätä kuvaa? Kuka siitä hyötyy? Nämä kysymykset jäävät usein epäselviksi. Mallinnus perustui kuitenkin juuri oman kuvan niukkuuteen ja hallintaan. Näiden digitaalisten kaksosten myötä tämä malli on perustavanlaatuisesti kyseenalaistettu.

Lyhyesti sanottuna, teknologisen innovaation, uusien markkinointistrategioiden ja kehittyvien standardien myötä malliala on syvällisen uudelleenjärjestelyn kokemassa. Tässä yhteydessä yksi asia on edelleen olennainen: muistaa, että oikeat kehot kaikessa monimuotoisuudessaan, läsnäolossaan ja energiassaan ovat korvaamattomia. Ne kertovat tarinoita, joita digitaalinen täydellisyys ei voi koskaan täysin toistaa.