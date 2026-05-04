Tämä plus-kokoinen malli tekee vaikutuksen punaisessa satiinimekossaan

Chanel Cruise 2026-2027 -näytöksessä Biarritzissa monet asut tekivät lähtemättömän vaikutuksen. Paloma Elsesserin päästä varpaisiin ulottuva kirkkaanpunainen asu oli yksi illan valokuvatuimmista.

Matthieu Blazy esitteli ensimmäisen Cruise-mallistonsa Biarritzissa – samassa paikassa, jossa Gabrielle Chanel oli avannut muotitalonsa vuonna 1915 – 28. huhtikuuta 2026, tasan vuosi Chanelin taiteellisena johtajana nimittämisensä jälkeen. Kyseessä oli merkityksellinen paluu juurille, joka houkutteli paikalle laajan ja monipuolisen joukon julkkiksia, mukaan lukien Paloma Elsesserin.

Tilaisuuteen hän valitsi ylleen kokonaan helakanpunaisen asukokonaisuuden – yhden kevät/kesä 2026 kauden hallitsevista sävyistä, joka oli jo nähty Chanelin muotinäytöksessä. Hänellä oli yllään pitkähihainen, V-aukkoinen neuletoppi ja yhteensopiva midimekko samassa punaisessa sävyssä, sekä peurakuvioinen pörröinen laukku ja kaksiväriset beigen ja valkoiset korkokengät. Täysin yksivärinen look, jossa väri puhui puolestaan.

Punainen, kauden ehdoton väri

Punaisen valinta ei ole tässä yhteydessä merkityksetön. Helakanpunainen on vakiinnuttanut asemansa yhtenä kevät-kesä 2026 -kauden määrittelevistä sävyistä – erityisesti amerikkalaisen näyttelijättären Anne Hathawayn käyttämänä elokuvan "Paholainen pukeutuu Pradaan 2" punaisella matolla, ja useat Chanelin näytöksen vieraat käyttivät sitä kokonaisasuissa samana iltana.

Paloma Elsesser, Chanelin uusi virallinen muusa

Hänen läsnäolonsa Biarritzissa todistaa hänen uudesta asemastaan muotitalon virallisena kasvona Matthieu Blazyn aloittaman uuden aikakauden puitteissa. Chanelilla alustaan asti Paloma Elsesser on ilmentänyt visiota muodista, joka sopii täydellisesti yhteen Chanelin taiteellisen johtajan filosofian kanssa: vaatteet on tehty käytettäväksi, ja monimuotoiset kehot, jotka elävät niissä ilman hierarkiaa.

Tämä ei ole ensimmäinen kerta, kun amerikkalaismallia on yhdistetty Chaneliin tässä suunnassa – mutta kenties juuri tässä hän on selkeimmin tuonut visuaalisen identiteettinsä muotimaailmaan: nainen, joka ei pyri sulautumaan joukkoon eikä yllättämään, vaan yksinkertaisesti olemaan täysillä läsnä vaatteessaan.

Lyhyesti sanottuna Paloma Elsesser ei tarvinnut iltapukua loistaakseen Biarritzissa. Hän yksinkertaisesti pukeutui valitsemaansa väriin kuin omaansa, sillä hiljaisella itsevarmuudella, joka muuttaa muotivalinnan itsestäänselvyydeksi. Oppitunti tyylistä, mutta ennen kaikkea asenteesta.