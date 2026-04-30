"Mahdoton unohtaa": tämän mallin krokotiilikumimekko kääntää päitä

On olemassa lookeja, joita näkee ja ei koskaan unohda. Anok Yai saavutti tämän 23. huhtikuuta 2026 Time100-gaalassa New Yorkissa kultateksturoidussa nahkamekossa, joka levisi välittömästi kulovalkean tavoin. Eteläsudanilaistaustainen amerikkalainen malli todisti jälleen kerran, ettei hän vain käytä vaatteita – hän elää niiden mukaan.

Krokotiilinnahkaista mekkoa, jossa on näyttävä muotoilu

Anok Yai osallistui Time-lehden 100 maailman vaikutusvaltaisimman ihmisen gaalaan, johon hän itsekin osallistui tänä vuonna 2026. Hän päätti juhlistaa tätä kunnianosoitusta harvinaisen tyylikkäällä tarkkuudella ja pyysi Ashi Studiota luomaan täysin räätälöidyn lookin.

Anok Yain käyttämä vaate oli veistoksellinen, kullanvärinen, krokotiilikuvioinen nahkamidimekko Ashi Studion kevät/kesä 2026 Couture-mallistosta. Strukturoitu yläosa ja käänteinen kaulus kehystävät Anok Yain siluettia lähes arkkitehtonisella tarkkuudella. Kiristetty vyötärö ja korostetut lantiot loivat tiimalasin muotoisen hahmon, kun taas materiaalin kiiltävä viimeistely antoi mekolle lähes luonnollisen ulkonäön. Yhteensopivat teräväkärkiset krokotiilikorkokengät täydensivät päästä varpaisiin ulottuvan ilmeen samalla tavalla.

Ashi Studio, talo, joka rikkoo rajoja

Tämä mekko on Ashi Studion, pariisilaisen tuotemerkin, jonka perusti Mohammed Ashi, ensimmäinen Persianlahden alueen couturier, joka liittyi Fédération de la Haute Coutureen vierailevana jäsenenä vuonna 2023. Merkki tunnetaan kokeellisista couture-konstruktioistaan, jotka ovat kuvanveiston ja vaatteiden välimaastossa – ja selvästi täydellisessä harmoniassa Anok Yain visuaalisen maailman kanssa.

Tuplalookki kaksiosaiseen iltaan

Ilta eteni Anok Yain osalta kahteen erilliseen tyylilliseen vaiheeseen: saapuessaan hän oli pukeutunut Hervé Légerin indigonsiniseen bandeau-mekkoon, joka oli kerrostettu mustan hameen päälle yhdistäen rakenteen ja sulavuuden. Illallisella hän vaihtoi alkuperäisen asunsa Ashi Studion krokotiilimekkoon, muuttaen sisääntulonsa todelliseksi muotihetkeksi.

Lehdistö ja sosiaalinen media ovat yksimielisiä.

Muutamassa tunnissa kuvat levisivät maailmanlaajuisesti ja herättivät keskusteluja muodista, taiteesta ja sosiaalisesta mediasta. Time-lehti, joka nimesi hänet yhdeksi vuoden 2026 sadasta vaikutusvaltaisimmasta henkilöstä, korosti hänen "hiljaista ja silmiinpistävää itsevarmuuttaan" sekä kykyään "nostaa pukeutumisensa uudelle sukupolvelle" – brittiläis-jamaikalaisen supermallin Naomi Campbellin ja eteläsudanilaisen mallin ja näyttelijä Alek Wekin perinnön perijänä. Runway Magazinelle tämä tyyli ei ainoastaan määrittele trendiä – se "ennakoi punaisen maton muodin tulevaisuutta".

Krokotiilimekko, veistoksellinen siluetti, läsnäolo joka ei kaipaa keinotekoisuutta: Anok Yai muutti gaalan puhtaan muodin hetkeksi. Mahdotonta unohtaa, kuten luvattiin.