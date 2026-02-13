Search here...

"Naaraan silmät": tämän espanjalaisen mallin katse on lumoava

Léa Michel
Cindy Kimberly, hollantilaista alkuperää oleva espanjalainen malli, joka tunnetaan Instagramissa nimellä @wolfiecindy, sytyttää internetin liekkeihin tuoreella selfiellään, jossa hänen katseensa on "erityisen hypnoottinen", hänen seuraajiensa mukaan. Kuvassa hänen silmänsä näyttävät tavallista ilmeikkäämmiltä, ja niitä korostaa hienovarainen meikki, johon kuuluvat pidennetty ripset ja pehmeät sävyt. Fanit ylistävät häntä ja vertaavat häntä "naaraspeuraan".

Katse, joka on kiehtonut pitkään

Cindy Kimberly on kuullut paljon kommentteja hieman mantelinmuotoisista silmistään, joita usein kuvaillaan "peuramaisiksi" tai "epätodellisiksi". Tässä uudessa kuvassa luonnonvalo, ruusunpunainen poskipuna ja kiiltävät huulet korostavat efektiä, mikä luo unenomaisen syvyyden. Alankomaissa syntynyt, mutta Espanjassa Costa Blancalla kasvanut Kimberly nousi kuuluisuuteen vuonna 2015 Justin Bieberin julkaisun ( "Voi luoja, kuka tämä on!!!" ) ansiosta. Nykyään hän on yli 7 miljoonalla seuraajallaan malli ja muoti-ikoni, joka esiintyy aikakauslehtien kansissa.

Fanien intohimoiset reaktiot

Kommentteja tulvii: "Täydelliset peuransilmät", "Hän näyttää satusankarittarelta", "Katseesi sulattaa sydämeni joka kerta." Internetin käyttäjät huomauttavat, että tässä kuvassa tehoste on äärimmäisen hieno, ja TikTokissa on tutoriaaleja tämän viraaliksi levinneen "peuransilmälookin" luomiseen. Monet pitävät häntä "romanttisena muusana" ja huomauttavat, että hänen selfiensä käynnistävät jatkuvasti kauneustrendejä.

Hänen tyylinsä ja nousunsa

Cindy on loistavia taiteellisissa muotokuvissa ja jakaa usein fanitaidetta. Hänen tavaramerkkimeikkinsä – selkeästi muotoillut silmät, luonnolliset huulet – täydentävät täydellisesti hänen latinalais-indonesialaisia piirteitään. Lastenhoitajasta vaikuttajaksi hän on kävellyt Madridin muotinäytöksissä, tehnyt yhteistyötä brändien kanssa ja perustanut trendikkään ja personoidun vaatemalliston Loban.

Tämä kuva Cindy Kimberlystä vahvistaa hänen kykynsä kiehtoa: yksinkertainen selfie, jossa hänen peuramaiset silmänsä lumoavat enemmän kuin koskaan. Kohutuksen lisäksi hän ilmentää ajatonta kauneutta, joka inspiroi miljoonia ja todistaa, että hänen katseensa on edelleen hänen suurin valttinsa sosiaalisessa mediassa.

"Olet täydellinen": Tämä plus-kokoinen malli poseeraa rannalla ja herättää reaktioita

