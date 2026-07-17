Pitkään epävarmuuksien vaivaama 61-vuotias malli on muuttamassa näkökulmaansa vartaloonsa.

Paulina Porizkova eli vuosia maailmassa, jossa ulkonäkö oli tärkeintä. Nyt 61-vuotias entinen tšekkiläis-ruotsalainen-amerikkalainen malli jakaa avoimen kertomuksen suhteestaan kehoonsa, jota leimasi syvällinen muutos. Inspiroiva kertomus, mutta sellainen, joka ansaitsee hieman vivahteita.

Kompleksinen matka

Paulina Porizkova julkaisi Instagramissa videon, jossa hän pohtii suhdettaan kehoonsa. Vaikka monet ovat pitkään kadehtineet hänen vartaloaan, hän selittää, ettei hän itse nähnyt sitä niin. Nuorena tyttönä hän kertoo pitäneensä kehoaan itsestäänselvyytenä, pitämättä siitä kunnolla huolta, ja samalla tunteneensa jatkuvaa tyytymättömyyttä.

Kansainvälisestä mallinurasta huolimatta hän myöntää vertaavansa itseään usein muihin ja keskittyvänsä siihen, mitä hän piti epätäydellisenä. Tämä paine havainnollistaa sitä, kuinka epävarmuus ei riipu pelkästään ulkoisista havainnoista.

61-vuotiaana paljon rauhallisempi tulevaisuus

Ajan myötä hänen näkökulmansa on muuttunut. Nykyään Paulina Porizkova selittää tuntevansa enemmän kiitollisuutta kehoaan kohtaan. Hän sanoo arvostavansa kaikkea, mitä se on antanut hänelle mahdollisuuden kokea vuosien varrella, ja vahvistaa, ettei hän enää häpeä näyttää ryppyjään, ihoaan tai ajan jälkiä. Idealisoidun kuvan etsimisen sijaan hän mieluummin juhlistaa kehoa, joka on aina ollut hänen mukanaan. Se on tapa korostaa kykyjä, elämänkokemusta ja sitkeyttä täydellisyyden tavoittelun sijaan.

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Hyvinvointi ei ole pelkästään fyysistä ulkonäköä.

Todistuskappaleessaan Paulina Porizkova korostaa myös mielen hyvinvoinnista huolehtimisen tärkeyttä. Hänelle itsetunto rakentuu yhtä lailla henkisen hyvinvoinnin kuin ulkonäönkin varaan. Tämä kokonaisvaltaisempi lähestymistapa kannustaa suhtautumaan itseensä ystävällisemmin. Ajatuksena ei ole kieltää ikään liittyviä muutoksia, vaan oppia hyväksymään ne suuremmalla myötätunnolla ja arvostuksella.

Inspiroiva viesti... mutta sellainen, joka täytyy asettaa perspektiiviin.

Paulina Porizkovan tarina saattaa resonoida monien ihmisten kanssa, jotka etsivät rauhanomaisempaa suhdetta kehoonsa. Hänen matkansa muistuttaa meitä siitä, että on mahdollista muuttaa näkökulmaansa itseensä iästä riippumatta. On kuitenkin tärkeää pitää tietty etäisyys tähän kokemukseen.

Vaikka Paulina Porizkova väittää nykyään olevansa suodattamaton ja hyväksyy täysin ikääntymisen merkit, hän on todellakin entinen malli, jonka fysiikka vastaa suurelta osin nykyisiä kauneusstandardeja. Hänen ammatillinen taustansa ja taloudelliset resurssinsa todennäköisesti antavat hänelle etuoikeutetun pääsyn hoitoihin, kuntovalmennukseen ja elämäntapamuutoksiin, jotka eivät ole kaikkien saatavilla. Hänen ulkonäkönsä ei siis vastaa useimpien yli 60-vuotiaiden naisten ulkonäköä.

Paulina Porizkovan todistus ei kuitenkaan menetä arvoaan. Päinvastoin, se muistuttaa siitä, että on tärkeää olla vertaamatta omaa kehoaan julkisuuden henkilöiden kehoon, joiden elinolosuhteet ovat usein hyvin erilaiset. Itsensä hyväksyminen ei tarkoita ihanteellisen ulkonäön saavuttamista, vaan kunnioittavamman suhteen rakentamista omaan kehoon iästä, kehotyypistä tai elämänkokemuksista riippumatta.