Rajallisista resursseistaan huolimatta nämä kaksi naista tekevät vaikutuksen luovilla asuillaan.

Et tarvitse valtavaa budjettia tai luksusstudiota kääntääksesi katseita. Lagosissa, Nigeriassa, Rachel Ojuromi ja Debby Fasingha (@giverachelashot) todistavat, että mielikuvituksella, intohimolla ja paljon luovuudella on mahdollista muuttaa mikä tahansa katu todelliseksi catwalkiksi. Heidän maailmansa kiehtoo nyt muotifaneja ympäri maailmaa.

Kaksikko, joka aiheuttaa kohua sosiaalisessa mediassa

TikTokissa ja Instagramissa Rachel Ojuromin ja Debby Fasinghan (@giverachelashot) videot kiehtovat miljoonia käyttäjiä. Nämä kaksi Lagosissa asuvaa parasta ystävää esittelevät lavastettuja asujaan kaupungin vilkkailla kaduilla. Heidän läheinen siteensä on heti ilmeinen ja vaikuttaa merkittävästi heidän sisällönsä menestykseen. Vain muutamassa viikossa he ovat nousseet paikallisesta kuuluisuudesta kansainväliseen tunnustukseen ja heistä on tullut katutyylin avainhenkilöitä.

Kaksi toisiaan täydentävää kykyä

Heidän kemiansa toimii niin hyvin osittain siksi, että kumpikin tuo mukanaan oman asiantuntemuksensa. Debby kuvittelee ja luo asut, kun taas Rachel herättää ne eloon kameran edessä vaivattomasti ja luonnollisesti. Tämä roolijako antaa heidän videoilleen vahvan identiteetin. Jokainen video kertoo tarinan, jossa vaatteet, liike ja lavasteet sulautuvat saumattomasti yhteen.

Katso tämä postaus Instagramissa Rachel Ojuromin (@giverachelashot) jakama julkaisu

Verkko-oppimisen ruokkima intohimo

Heidän menestyksensä ei ole sattumaa. Vuosien ajan nämä kaksi suunnittelijaa (@giverachelashot) hioivat muotitietämystään katsomalla muotinäytöksiä ja tutkimalla tunnettujen suunnittelijoiden arkistoja YouTubessa. Käymättä arvostetussa koulussa he kehittivät silmäänsä tutkimalla verkkoresursseja. Tämä osoittaa, että on mahdollista oppia eri tavalla ja rakentaa henkilökohtainen tyyli uteliaisuuden ja sinnikkyyden avulla.

Musiikista ja elokuvista inspiroituneita videoita

Heidän postaustensa tyyli ei jätä ketään kylmäksi. Internetin käyttäjät vertaavat niitä usein oikeisiin musiikkivideoihin, ja Rachel on tästä vertauksesta innostunut. Kaksikko ammentaa inspiraatiota elokuvista, musiikista ja muotinäytöksistä, joita he ovat tutkineet yhdessä vuosien ajan. Tämä viittausten runsaus ruokkii rikasta, modernia ja helposti tunnistettavaa visuaalista universumia.

Katso tämä postaus Instagramissa Rachel Ojuromin (@giverachelashot) jakama julkaisu

Seikkailu alkoi lähes sattumalta

Aluksi ei ollut oikeastaan mitään suunniteltua. Ystävän kannustamana julkaisemaan videon, jossa hän käyttäisi erityisesti mieleistään asua, Rachel päätti odottaa, kunnes olisi luonut lookin, joka heijastaisi paremmin hänen omaa tyyliään. Videon julkaisun jälkeen menestys tuli paljon nopeammin kuin hän oli kuvitellut. Yleisön innostuksen edessä ystävät jatkoivat sisällön tuottamista pysyen uskollisina luovalle visiolleen.

Lagos, heidän kaunein ympäristönsä

Yksi heidän videoidensa erottavista tekijöistä on heidän valitsemansa ympäristö. Studiokuvausten sijaan Rachel ja Debby esittelevät Lagosin katuja valjastaen sen energian, värit ja arkkitehtuurin. Kaupungista tulee oma persoonallisuutensa, joka antaa vahvan identiteetin heidän luomuksilleen. Tämä lähestymistapa tarjoaa myös arvokasta näkyvyyttä Nigerian luovalle toimijalle, joka on saamassa yhä enemmän kansainvälistä tunnustusta.

Viime kädessä heidän vaikutuksensa ulottuu nyt kauas Nigerian rajojen ulkopuolelle. Heidän työnsä herättää lukuisten erikoistuneiden mediakanavien huomion, ja heidän yhteisönsä kasvaa jatkuvasti. Luomustensa kautta Rachel Ojuromi ja Debby Fasingha (@giverachelashot) muistuttavat meitä siitä, että omaperäinen idea, vahva kumppanuus ja selkeä visio voivat joskus tehdä kaiken eron.