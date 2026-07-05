Rajallisista resursseistaan huolimatta nämä kaksi naista tekevät vaikutuksen luovilla asuillaan.

Naisten muoti
Fabienne Ba.
@giverachelashot / Instagram

Et tarvitse valtavaa budjettia tai luksusstudiota kääntääksesi katseita. Lagosissa, Nigeriassa, Rachel Ojuromi ja Debby Fasingha (@giverachelashot) todistavat, että mielikuvituksella, intohimolla ja paljon luovuudella on mahdollista muuttaa mikä tahansa katu todelliseksi catwalkiksi. Heidän maailmansa kiehtoo nyt muotifaneja ympäri maailmaa.

Kaksikko, joka aiheuttaa kohua sosiaalisessa mediassa

TikTokissa ja Instagramissa Rachel Ojuromin ja Debby Fasinghan (@giverachelashot) videot kiehtovat miljoonia käyttäjiä. Nämä kaksi Lagosissa asuvaa parasta ystävää esittelevät lavastettuja asujaan kaupungin vilkkailla kaduilla. Heidän läheinen siteensä on heti ilmeinen ja vaikuttaa merkittävästi heidän sisällönsä menestykseen. Vain muutamassa viikossa he ovat nousseet paikallisesta kuuluisuudesta kansainväliseen tunnustukseen ja heistä on tullut katutyylin avainhenkilöitä.

Kaksi toisiaan täydentävää kykyä

Heidän kemiansa toimii niin hyvin osittain siksi, että kumpikin tuo mukanaan oman asiantuntemuksensa. Debby kuvittelee ja luo asut, kun taas Rachel herättää ne eloon kameran edessä vaivattomasti ja luonnollisesti. Tämä roolijako antaa heidän videoilleen vahvan identiteetin. Jokainen video kertoo tarinan, jossa vaatteet, liike ja lavasteet sulautuvat saumattomasti yhteen.

Katso tämä postaus Instagramissa

Rachel Ojuromin (@giverachelashot) jakama julkaisu

Verkko-oppimisen ruokkima intohimo

Heidän menestyksensä ei ole sattumaa. Vuosien ajan nämä kaksi suunnittelijaa (@giverachelashot) hioivat muotitietämystään katsomalla muotinäytöksiä ja tutkimalla tunnettujen suunnittelijoiden arkistoja YouTubessa. Käymättä arvostetussa koulussa he kehittivät silmäänsä tutkimalla verkkoresursseja. Tämä osoittaa, että on mahdollista oppia eri tavalla ja rakentaa henkilökohtainen tyyli uteliaisuuden ja sinnikkyyden avulla.

Musiikista ja elokuvista inspiroituneita videoita

Heidän postaustensa tyyli ei jätä ketään kylmäksi. Internetin käyttäjät vertaavat niitä usein oikeisiin musiikkivideoihin, ja Rachel on tästä vertauksesta innostunut. Kaksikko ammentaa inspiraatiota elokuvista, musiikista ja muotinäytöksistä, joita he ovat tutkineet yhdessä vuosien ajan. Tämä viittausten runsaus ruokkii rikasta, modernia ja helposti tunnistettavaa visuaalista universumia.

Katso tämä postaus Instagramissa

Rachel Ojuromin (@giverachelashot) jakama julkaisu

Seikkailu alkoi lähes sattumalta

Aluksi ei ollut oikeastaan mitään suunniteltua. Ystävän kannustamana julkaisemaan videon, jossa hän käyttäisi erityisesti mieleistään asua, Rachel päätti odottaa, kunnes olisi luonut lookin, joka heijastaisi paremmin hänen omaa tyyliään. Videon julkaisun jälkeen menestys tuli paljon nopeammin kuin hän oli kuvitellut. Yleisön innostuksen edessä ystävät jatkoivat sisällön tuottamista pysyen uskollisina luovalle visiolleen.

Lagos, heidän kaunein ympäristönsä

Yksi heidän videoidensa erottavista tekijöistä on heidän valitsemansa ympäristö. Studiokuvausten sijaan Rachel ja Debby esittelevät Lagosin katuja valjastaen sen energian, värit ja arkkitehtuurin. Kaupungista tulee oma persoonallisuutensa, joka antaa vahvan identiteetin heidän luomuksilleen. Tämä lähestymistapa tarjoaa myös arvokasta näkyvyyttä Nigerian luovalle toimijalle, joka on saamassa yhä enemmän kansainvälistä tunnustusta.

Viime kädessä heidän vaikutuksensa ulottuu nyt kauas Nigerian rajojen ulkopuolelle. Heidän työnsä herättää lukuisten erikoistuneiden mediakanavien huomion, ja heidän yhteisönsä kasvaa jatkuvasti. Luomustensa kautta Rachel Ojuromi ja Debby Fasingha (@giverachelashot) muistuttavat meitä siitä, että omaperäinen idea, vahva kumppanuus ja selkeä visio voivat joskus tehdä kaiken eron.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Olen Fabienne, kirjoittaja The Body Optimist -verkkosivustolla. Olen intohimoinen naisten voimasta maailmassa ja heidän kyvystään muuttaa sitä. Uskon, että naisilla on ainutlaatuinen ja tärkeä ääni tarjottavanaan, ja tunnen motivaatiota tehdä oman osani tasa-arvon edistämiseksi. Teen parhaani tukeakseni aloitteita, jotka kannustavat naisia nousemaan esiin ja tulemaan kuulluiksi.
Article précédent
"Lopeta loukkaavilla sukilla värjättyjen sukkien käyttö": nämä naiset nostavat hälytyskelloja

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

"Lopeta loukkaavilla sukilla värjättyjen sukkien käyttö": nämä naiset nostavat hälytyskelloja

Iskulausein varustetut vaatteet sulautuvat saumattomasti arkipäivän asuihin. Näissä sukissa ei kuitenkaan ole feministisiä iskulauseita tai positiivisia vakuutteluja, vaan...

MM-kisat: Hän muuttaa fanien vaatteet omaperäisiksi vaatteiksi

FIFA World Cup 2026™ sähköistää fanien mielen, ja ranskalainen suunnittelija antaa uuden elämän joukkueiden brändätyille pelipaidoille. @she.reworks-projektin takana...

Etiopialainen muotisisällöntuottaja Kalu Putic lumoaa internetin käyttäjiä ainutlaatuisella tyylillään

Etiopialainen teini-ikäinen on tällä hetkellä otsikoissa ympäri maailmaa. Vain 15-vuotias Kalu Putic muuttaa jätteet haute couture -vaatteiksi viraalivideoissa,...

Varvassandaalit, eivätkö tyylikkäitä? Tämä yksinkertainen kikka todistaa toisin

Kesäkaudella varvassandaaleista tulee jalkojemme jatke. Nämä lähes yhden ainoan pohjan yhdistämät sandaalit, jotka eivät jätä epäilyksen varaan, ilmentävät...

Kuuluisan laulajan mekon luominen uudelleen: internetin käyttäjän tarttuma haaste

Entä jos laulajan rakkaus voisi tarkoittaa kokonaista kuukautta höyhenen toisensa perään ompelua? Tämän haasteen Nadianna Senki (@nadiannasenki), Lillessä...

Kun tennispelaajat muuttavat kentän tyylikentäksi

Ranskan avoimet eivät ole vain arvostettu savikenttäturnaus. Se on ollut yli vuosisadan ajan myös yksi urheilumaailman suurimmista muotitapahtumista....