Tunnettu ranta-asukuosi tekee paluun tänä vuonna.

Jokainen kesä tuo mukanaan omat trendinsä, mutta jotkut niistä kestävät vuosikymmeniä menettämättä viehätysvoimaansa. Kesällä 2026 ikoninen kuvio tekee silmiinpistävän tulon rannoille ja kaupunkiin: pilkullinen kuvio. Sekä elegantti että helppokäyttöinen, siitä on tulossa yksi kauden ehdottomista vaatteista.

Herneet, ikuinen kesän suosikki

Vaikka se saattaa vaikuttaa suurelta paluulta, pilkut eivät ole koskaan täysin poistuneet muotimaailmasta. Tämä ikoninen printti on pitkään yhdistetty hienostuneeseen ja omaleimaiseen ilmeeseen. 1950-luvun silueteista seuraavien vuosikymmenten ikonisten hahmojen silmiinpistäviin asuihin se on aina vaivattomasti ylittänyt aikakausien rajat. Sen salaisuus? Ainutlaatuinen kyky uudistua säilyttäen samalla ydinidentiteettinsä. Tulos: se kiehtoo edelleen sukupolvea toisensa jälkeen.

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Uudistettu ja ultramoderni versio

Tänä vuonna pilkut ovat enemmän kuin pelkkä retrohenkinen tyyli. Suunnittelijat valitsevat nykyaikaisempia tulkintoja, joissa on puhtaita linjoja ja moderneja yhdistelmiä. Lopputulos on graafisempi, hienostuneempi ja täysin trendikäs. Värien osalta mustavalkoinen kaksikko on edelleen varma valinta, mutta nyt se jakaa huomion kirkkaiden, kesäisten sävyjen kanssa. Eloisa punainen, herkkä sininen tai puuterimainen pinkki: jokainen löytää tyyliinsä ja toiveisiinsa sopivan version.

Miten käyttää pilkkuja tekemättä muotivirhettä?

Yksi tämän kuosin suurimmista vahvuuksista on sen monipuolisuus. Rannalla se koristaa kevyitä mekkoja, liehuvia sarongeja ja ranta-asuja. Sen raikas ja eloisa tunnelma lisää välittömästi ripauksen persoonallisuutta kesälookiin.

Rantakadun ulkopuolella pilkkuja näkyy myös hulmuavissa hameissa, puseroissa ja sesonkimekoissa. Niille, jotka pitävät hienovaraisemmasta lähestymistavasta, riittää muutama yksityiskohta: huivi, laukku tai pilkuilla koristeltu koru antavat sinun omaksua trendin lempeästi. Yksinkertaisin temppu on yhdistää ne yksivärisiin vaatteisiin harmonisen tasapainon luomiseksi.

Katso tämä postaus Instagramissa Viesti, jonka on jakanut DUA LIPA (@dualipa)

Pilkullinen kuosi yhdistää leikkisyyttä, eleganssia ja modernia tyyliä, ja siitä on tulossa yksi kesän 2026 tärkeimmistä muotitrendeistä. Mukautettava, imarteleva ja ajaton kuosi todistaa jälleen kerran, että klassikko voi aina yllättää. Piditpä sitten rohkeista lookeista tai hienovaraisemmista yksityiskohdista, pilkullisissa kuoseissa on kaikki mitä tarvitset tyylikkääseen täydennyksenä aurinkoisiin päiviisi.