Tämän tyyppisestä laukusta on tulossa koulunaloituksen ehdoton hankinta vuonna 2026.

Muotitrendit
Léa Michel
Photo d'illustration : Peter Chirkov / Pexels

Useiden minilaukkujen hallitsemien kausien jälkeen XXL-koot tekevät paluun. Syksyllä 2026 ylisuuresta olkalaukusta on tulossa uusi pakollinen hankinta. Elegantti, käytännöllinen ja helppokäyttöinen laukku vetoaa niihin, jotka etsivät asustetta, joka on yhtä kaunis kuin toimivakin.

Suurkuvamuoto tekee paluun

Miniatyyrilaukut, jotka tuskin riittävät kuljettamaan välttämättömiä tavaroita, ovat nyt väistymässä paljon tilavampien mallien tieltä. Reilun kokoiset kassit ja pehmeät laukut ovat houkuttelevia, koska niihin mahtuu kaikki kiireisen päivän tarvitsemasi: lompakko, silmälasit, vesipullo, muistikirja tai jopa meikkipussi. Tämä kehitys heijastaa halua priorisoida arkikäyttöön suunniteltuja asusteita tyylistä tinkimättä. Mukavuus on siis palaamassa näkyvään asemaan tämän kauden trendeissä.

Luonnollisen tyylikäs tyyli

XXL-olkalaukun menestys piilee myös sen rennossa tyylissä. Pehmeistä materiaaleista ja taipuisista nahoista valmistettu se tuo välittömästi modernin silauksen mihin tahansa asuun. Kainalossa tai olkapään yli käännettynä se liikkuu luonnollisesti mukanasi ja luo vaivattoman elegantin ilmeen. Sen tarkoituksella vähemmän jäykkä ulkonäkö vetoaa niihin, jotka arvostavat sekä hienostunutta että helppokäyttöistä muotia.

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Miten omaksua tämä trendi?

Kokonsa ansiosta tämä laukku vetää katseen puoleensa luonnostaan. Harmonisen siluetin luomiseksi se voidaan yhdistää strukturoidumpiin vaatteisiin, kuten istuvaan takkiin, räätälöityyn liiviin tai terävästi leikattuihin housuihin. Värien osalta ajattomat sävyt, kuten musta, suklaa tai karamelli, ovat edelleen varmoja valintoja, jotka täydentävät helposti mitä tahansa vaatekaappia. Rohkeammat sävyt puolestaan mahdollistavat laukun muuttamisen todelliseksi katseenvangitsijaksi.

Asusteet, jotka pysyvät tahdissasi

Esteettisen ulkonäkönsä lisäksi XXL-kokoinen laukku täyttää ensisijaisesti arkipäivän tarpeet. Suuren kokonsa ansiosta kaikki välttämättömät on helppo kuljettaa mukana, olipa kyseessä sitten työpäivä, treeni tai spontaani retki.

Käytännöllinen tyylikkyydestä tinkimättä, tämä laukku poistaa useiden laukkujen tarpeen ja kulkee vaivattomasti mukanasi koko päivän. Tämä yhdistelmä selittää, miksi tästä trendistä on tulossa pysyvä vakiotuote, joka jatkuu myös syksyn 2026 jälkeen.

Léa Michel
Léa Michel
Olen intohimoinen ihonhoidosta, muodista ja elokuvista, ja omistan aikani uusimpien trendien tutkimiseen ja inspiroivien vinkkien jakamiseen, joiden avulla voit tuntea olosi hyväksi omassa ihossasi. Minulle kauneus on aitoudessa ja hyvinvoinnissa, ja se motivoi minua tarjoamaan käytännön neuvoja tyylin, ihonhoidon ja henkilökohtaisen täyttymyksen yhdistämiseen.
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