Tämä kesän muotitrendi toimii myös keskellä talvea (ja me rakastamme tätä twistiä)

Muotitrendit
Tatiana Richard
@_katiepeake / @jeanne_andreaa/Instagram

Pitkään leutoihin lämpötiloihin ja lomailmeeseen yhdistetty huivi on nyt erittäin halutun muodonmuutoksen kokemassa. Kaulassa tai hiuksissa sidottu yksinkertainen neliö on poissa: nyt se on vyötäröllä ja muuttaa talviasusi välittömästi. Tämä tyylikäs ele, sekä yksinkertainen että itsevarma, todistaa, että asuste voi ylittää vuodenajan menettämättä viehätysvoimaansa – itse asiassa päinvastoin.

Päähuivi tekee jälkensä catwalkeilta jalkakäytäville.

Idea sai vauhtia muotinäytöksissä. Ylistetyssä Métiers d'art -näytöksessä merkittävä pariisilainen muotitalo (Chanel) keksi huivin uudelleen käyttämällä sitä vyönä korostaen tarkoituksellisen minimalistisia siluetteja. Tuloksena: tekstuuria, luonnetta ja vaivatonta eleganssia, joka kiinnittää katseen.

Pian tämän jälkeen tämä inspiraatio poistui catwalkeilta ja siirtyi tosielämään, erityisesti irlantilaisen näyttelijän ja laulajan Jessie Buckleyn yllä pariisilaistapahtumassa. Tummien housujen ja graafisten korkokenkien kanssa yhdistettynä huivista tuli näyttävä vaatekappale, joka heijastaa valoa ja vahvistaa itsevarmaa ilmettä.

Saavutettava ja voimaannuttava muotiele

Välittömästi kiehtovaa on se, kuinka helppoa tämän trendin omaksuminen on. Valitse vain reilun kokoinen silkki-, villa- tai kashmirhuivi, taita se kolmioksi ja kiedo se lantiosi tai vyötärösi ympärille ennen kuin sidot sen hienovaraisesti sivusta. Muutamassa sekunnissa farkut ja yksinkertainen toppi saavat aivan uuden ulottuvuuden. Huivi jäsentää siluettia kiristämättä sitä, myötäilee vartalon muotoja hellästi ja korostaa vartaloa sellaisenaan, ilman keinotekoisia yksityiskohtia.

Talvella vaikutelma muuttuu entistäkin mielenkiintoisemmaksi. Löyhän neuleen päällä se luo imartelevan kontrastin volyymin ja selkeän siluetin välille. Pitkän takin päällä se lisää ripauksen väriä ja liikettä, jotka elävöittävät jopa hillityimpiä asuja. Se on yksityiskohta, joka kiinnittää katseen juuri sinne, minne haluat.

Ajaton käänne, joka kattaa vuoden

Vaikka tämä huivin käyttötapa räjähti suosioon viime kesänä useiden vaikutusvaltaisten henkilöiden ansiosta, talviversio on aivan yhtä silmiinpistävä. Lämpimämpi sää suosi kevyitä kankaita, kylmempi vuodenaika vaatii tiheämpiä ja paremmin ympäröivää materiaalia.

Vyöllinen huivi on niin viehättävä, koska se täyttää kaikki vaatimukset. Se on käytännöllinen, helppokäyttöinen, imarteleva ja loputtoman monipuolinen. Voit leikitellä printeillä, väreillä ja tekstuureilla mielialan ja tyylin mukaan. Kukallinen kuvio neutraalin takin alla, eloisa punainen syvän harmaata vasten tai graafinen minimalistisen ilmeen piristäjänä – siitä tulee todellinen kanvas henkilökohtaiselle ilmaisulle.

Käyttämällä tätä kesäasustetta uudelleen muoti muistuttaa meitä tärkeästä totuudesta: tyylillä ei ole kiinteää vuodenaikaa. Se rakennetaan inspiraation, kokeilun ja pienten muutosten kautta, jotka tekevät kaiken eron.

Tatiana Richard
Kirjoittajana tutkin kauneutta, muotia ja psykologiaa herkästi ja uteliaasti. Nautin kokemiemme tunteiden ymmärtämisestä ja äänen antamisesta niille, jotka auttavat meitä ymmärtämään itseämme paremmin. Artikkeleissani pyrin kuromaan umpeen kuilua tieteellisen tiedon ja arkikokemustemme välillä.
