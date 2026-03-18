Stylistit rakastavat sitä: tämä tyyli on jo nousemassa kesän trendiksi.

Émilie Laurent
@marvaldel/Instagram

Loputtoman talven jälkeen, joka on kulunut kerrospukeutuen ja rajoitetusti tyylikkäissä neuleissa, saatat miettiä, miten aiot toivottaa lämpimämmän sään tervetulleeksi. Kesä ei ole edes alkanut, ja haaveilet jo alushousuista, vintage-tyylisistä sandaaleista ja liehuvista paidoista. Mutta tänä vuonna yksi asu hallitsee muotimaailmaa ja siitä tulee ykkösvalinta auringon alla. Ja olet jo kokeillut sitä.

Pitkän hameen ja sandaalien yhdistelmä on varma juttu.

Päivät pitenevät, aurinko paistaa, linnut laulavat, kukat lävistävät katujen harmauden… Talvi on vihdoin ohi. Vaikka lämpötilat kannustavatkin meitä riisumaan muutaman vaatekerroksen, paljaat kesävaatteet eivät ole vielä aivan valmiita kesään. Mutta se ei estä meitä miettimästä, mitä pakata mukaan, ja pinkaamasta ranta-asuja Pinterestiin. Kaipaamme jälleen tuulen tuntua jaloissamme, lämmön hartioillamme ja mekkojemme ilmavan kankaan hyväilyä.

Kesän lähestyessä kaikki katseet ovat catwalkeilla, jotka julkistavat tulevia trendejä ja luovat muodin sävyn. Ja muotiviikoilla vuoden 2026 halutuimman asun hahmottelevat selvästi. Tämä muodikas yhdistelmä, jota mainostetaan seurattavana mallina, on varmasti sinulle tuttu. Olet kokenut sen omalla siluetillasi rannalla, mutta myös kaupunkikävelyilläsi. Se on pitkän hameen ja matalien sandaalien elegantti yhdistelmä.

Kesän rennon hengen ruumiillistuma, tämä muotiyhdistelmä tasapainoilee tyylikkään ja rennon rajamailla. Se sopii yhtä lailla tukahduttaviin työpäiviin kuin avomeren lumoukseenkin. Näennäisestä yksinkertaisuudestaan ja todistetusti monipuolisesta käytöksestään huolimatta hameen ja sandaalien yhdistelmä vaatii kuitenkin hieman tyylitietoa, jotta se ei näyttäisi tylsältä.

Oikeat liikkeet tämän asun hallitsemiseksi

Vaikka Brigitte Bardot aikoinaan käveli Madraguen rannalla tässä lupaavassa asussa runsaan ruudullisen hameen kera, muoti on todellakin kehittynyt tämän ikonin kulta-ajasta. Housuttomat vaatteet ovat poikkeus, ja nyt jalkoja koristavat hulmuavat hameet, pilkulliset hameet, nahka, hapsut tai upeasti drapeeratut kengät. Lookin täydentävät kukilla koristellut sandaalit, kreikkalaisten jumalattarien arvoiset gladiaattorisandaalit ja paksupohjaiset mallit.

Saadaksesi aikaan vaikutelman sujuvasta muotikielen puhumisesta (ilman, että sinun tarvitsee katsoa Paholainen pukeutuu Pradaan kymmentä kertaa uudelleen), voit leikitellä kontrasteilla. Hyvin sulava, lähes boheemi maksihame saa modernin säväyksen yhdistettynä minimalistisiin nahkasandaaleihin. Toisaalta strukturoidumpi hame, esimerkiksi farkusta tai nahasta, sopii täydellisesti rohkeampien sandaalien kanssa, joissa on paksut pohjat tai metalliset yksityiskohdat. Avain piilee myös kankaan pituudessa ja liikkeessä. Stylistit suosivat hameita, jotka koskettavat nilkkoja tai hipaavat lattiaa, luoden ilmavan vaikutelman jokaisella askeleella.

Toinen stylistien käyttämä kikka on kerrospukeutuminen. Yksinkertainen ribbineulospaita, hieman avoin pellavapaita tai epäsymmetrinen yläosa täydentävät asun varjostamatta hametta. Tarkoituksena ei ole liioitella, vaan antaa siluetin hengittää.

Helppo trendi omaksua

Tämä tyyli vetoaa sekä suunnittelijoihin että vaikuttajiin, koska se täyttää kaikki nykymuodin vaatimukset: mukava, ajaton ja helppokäyttöinen. Sinun ei tarvitse olla stailausasiantuntija omaksuaksesi sen, etkä sinun tarvitse olla jumissa haute couture -lehdissä. Valitse vain hame, joka laskeutuu vartalosi mukaan, ja sandaalit, joissa voit kävellä koko päivän ilman epämukavuutta. Sitä kutsutaan tyylin ja mukavuuden yhdistämiseksi.

Minihameiden ja ultra-istuvien siluettien pitkään hallitsemassa muotimaailmassa tämä paluu maksihameeseen tuntuu vapauttavalta. Se laskeutuu vartalon ympärille puristamatta sitä ja luo välittömästi elegantin, lähes elokuvamaisen ilmeen. Periaatteessa hienostunut maksihame täydentää rennompia sandaaleja. Tuloksena on sekä hienostunut että rento tyyli, joka tekee hienovaraisen vaikutuksen ilman tuntikausien peilin edessä viettämistä.

Tämä kaikkien it-tyttöjen ylistämä asu on ratkaisu kaikkiin "en tiedä mitä pukea päälle" -hetkiin ja jo enteilee irtipäästämisen kesää.

Sanaseppänä jonglööraan tyylillisiä keinoja ja hion feminististen iskulauseiden taitoa päivittäin. Artikkeleissani hieman romanttinen kirjoitustyylini tarjoaa todella kiehtovia yllätyksiä. Nautin monimutkaisten aiheiden selvittämisestä, kuin nykyajan Sherlock Holmes. Sukupuolivähemmistöt, tasa-arvo, kehon monimuotoisuus… Reunalla olevana toimittajana sukellan pää edellä aiheisiin, jotka herättävät keskustelua. Työnarkomaanina näppäimistöni joutuu usein koetukselle.
