"Lopeta loukkaavilla sukilla värjättyjen sukkien käyttö": nämä naiset nostavat hälytyskelloja

Iskulausein varustetut vaatteet sulautuvat saumattomasti arkipäivän asuihin. Näissä sukissa ei kuitenkaan ole feministisiä iskulauseita tai positiivisia vakuutteluja, vaan pikemminkin naisellisiksi termeiksi naamioituja loukkauksia, joita pehmentävät glitterit ja pastellivärit. Nämä tyylilauseena esitetyt loukkaukset ylläpitävät seksismiä jopa muodin parissa. Sisällöntuottaja on pitänyt tätä suunnitteluvalintaa naisvihamielisenä ja kehottaa boikotoimaan näitä epäimartelevia kankaita.

Kiistanalaiset antifeministiset sukat

Kaupoissa muotituotteista tulee hautakirjoituksia, jopa omia mainostaulujaan. T-paidat ovat muotoiltuja tyhjiä paperiarkkeja, kun taas asusteissa on tarttuvia lauseita tai avainsanoja, jotka piristävät mielialaa välittömästi. Nämä vaatteet ovat erityisen selkeäsanaisia. Positiiviset maksimit on kirjoitettu isoilla kirjaimilla rinnan poikki. Puseroihin kirjaillut aktivistien iskulauseet muuttavat kehon eläväksi kyltiksi.

Yleisesti ottaen nämä julisteita muistuttavat muotivaatteet ovat varsin ylistäviä. On myönnettävä, että vaatteen keskelle liimatut lainaukset ovat joskus kitschejä tai näyttävät siltä kuin ne olisi pelastettu vanhalta Skyblog-sivulta, mutta ne ovat edelleen vaarattomia. Kuitenkin pari sukkia, jotka on sattumanvaraisesti bongattu hyllyltä karkkikaulakorujen ja dollarimerkein koristeltujen syntymäpäivälasien välistä, rikkoo tämän pyhän hyväntahtoisuuden.

Sen sijaan, että farkkujen alla mainostettaisiin itserakkautta ja itsekunnioitusta, ne hyökkäävät aiheettomasti naisten kimppuun. "Narttu", "hullu", "kiusoittele" ja muut ihastuttavat kielelliset loukkaukset koristavat näitä sukkia, joiden tarkoituksena ei selvästikään ole parantaa itseluottamustamme. Humoristisena lahjana tai vitsinä esitettyinä ne ovat itse asiassa puhdasta seksismin tuotetta. Sen sijaan, että ne tukisivat itsetuntoa, ne vahingoittavat sitä ja heijastavat ajattelutapaa, joka on positiivisuuden vastakohta. "Meidän on ehdottomasti otettava huomioon näiden sanojen energinen vaikutus, kun käytämme niitä", julistaa @ jade.fitoussi, sisällöntuottaja, joka harjoittaa itsetutkiskelua ja vetää myös hengellisiä retriittejä.

Ongelma on se, ettei miespuolista vastinetta ole olemassa tai että sitä on hyvin vähän.

Nämä glitterillä koristellut ja iloisissa väreissä saatavilla olevat sukat , jotka ovat jyrkässä kontrastissa niihin ommeltujen karkeiden viestien kanssa, eivät todennäköisesti aiheuta kantajiensa nilkkojen turvotusta. Ne eivät ole kaukana itseapuoppaissa määrätyistä hellyttävistä julistuksista, vaan ne on lähes aina osoitettu naisille.

Miehet taas ovat oikeutettuja lievempiin muunnelmiin, kuten ”viehättävä”, ”mestari”, ”ihannevävy” tai jopa ”pikkumies”. Tarjontasivustoilla on kuitenkin myös ankarampia viestejä, jotka ovat täysin päinvastaisia kuin kohteliaisuudet, kuten ”pelaaja”, ”luuseri” ja ”pitämätön”. Jälleenmyyjät kuitenkin harvoin sisällyttävät näitä valikoimaansa. Eikä tämä ole sattumaa tai pelkästään makuasia. Tämä miesten ja naisten välinen erilainen kohtelu on toistuva ongelma.

Yhteiskunnassa, joka ylistää kunnianhimoisia miehiä, mutta leimaa naispuoliset kollegansa palkkasoturiurahikoilijoiksi, ja joka ylistää miehiä samalla kun kritisoi naisia, ei ole yllätys, että esiin nousee sukkia, jotka ovat naisia alentavia ja miehiä voimaannuttavia. "Niin kauan kuin pidämme tätä hauskana ja siedämme tällaista puhetta, eriarvoisuutta tulee aina olemaan", lisää @theafourdrinier, ammatiltaan juristi.

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Käyttämällä positiivisia sanoja, vastaus tähän aggressiiviseen suunnitteluun

Nämä sukat, suoraan patriarkaalisesta mielikuvituksesta, voivat vaikuttaa itsetuntoomme ja ajattelutapaamme. Niillä on sama vaikutus kuin leikkikentällä kuulluilla ilkeillä lempinimilla. Ne kuuluvat enemmän vihaajien tai maskulinien aloitusjoukkoon kuin naisten jalkoihin, jotka ansaitsevat parempaa kuin tämän sanallisen väkivallan purkauksen. "Jokaisella sanalla on värähtely, vaikutus mielialaamme, kortisolitasoihimme, lihasjännitykseemme", muistuttaa @jade.fitoussi, joka kannattaa kohteliaampien ja vähemmän nöyryyttävien kankaiden valitsemista.

Eikä vaatteita, joissa lukee ”Kaunis nainen” ja jotka jälleen kerran pelkistävät naiset ulkonäkönsä perusteella, eikä t-paitoja, joissa on teksti ”Miss Perfection” ja jotka viittaavat saavuttamattomaan ihanteeseen. Ei, vaan vaatteita, joissa pääteemana tai paidan etupuolella on sana ”Rakkaus” kirjoitettuna ylistyksenä ensimmäisessä persoonassa. Koska kukat ovat arvokkaampia kuin piikit.

Nämä loukkauksilla täytetyt sukat iskevät kovaa maahan. Vaikka loukkaukset saattavat olla salasana tyttöystävien keskuudessa, ostoskeskuksessa ne vaikuttavat kohdennetulta hyökkäykseltä, peiteltynä vihana tai jopa yritykseltä vähätellä jotakuta. Sen sijaan valitsemme malleja, jotka ovat meille hyviä, koristeltuina "kovimmillaan" tai "tyttövoimalla".