58-vuotias Julia Roberts säteilee ilman meikkiä

Léa Michel
Julia Roberts todistaa jälleen kerran, ettei kauneutta määritä keinotekoisuus tai ikä. Oscar-palkittu "Pretty Woman" -elokuvasta näytellyt näyttelijätär jakoi hiljattain meikittömän kuvan itsestään Instagramissa – lookin, joka kiehtoi hänen miljoonia seuraajiaan. Säteilevällä ihollaan, häikäisevällä hymyllään ja Z-sukupolven inspiroimalla kampauksellaan hän paljastaa aidon ja seesteisen kauneutensa.

Luonnollinen ja itsevarma kaunotar

Joulukuun puolivälissä julkaistussa kuvassa Julia Roberts poseeraa vaivattoman yksinkertaisesti: suodattamaton iho, irtonaiset hiukset keskeltä jakauksella. Näyttelijällä on yllään harmaa neulepusero ja kaulassaan värikkäistä helmistä ja pienistä, huomaamattomista timanteista tehty kaulakoru, joka symboloi hänen rennon eleganssiaan. Tämä koristamaton look, joka on kaukana kimaltelevasta punaisesta matosta, korostaa itsensä täysin hyväksyvän naisen tyyntä itsevarmuutta.

Ystävyyttä juhlittiin

Tämä kuva on hurmannut faneja valtavasti, ei vähiten sen välittämän viestin vuoksi. Julia Roberts osoittaa tukensa ystävälleen, valokuvaaja Alexi Lubomirskille, joka tunnetaan julkkismuotokuvistaan ja Britannian kuningasparin, Harryn ja Meghanin, valokuvaamisesta. Kuvatekstissä näyttelijä mainostaa uutta kirjaansa Natura Sacra, jonka kaikki tuotot lahjoitetaan hyväntekeväisyysjärjestölle "Hope and Play". Antelias aloite sopii täydellisesti tähden ystävälliseen ja sitoutuneeseen persoonallisuuteen.

Lempeä loppu vuodelle

Elokuvansa "After the Hunt" intensiivisen mainostamisen leimaaman vuoden jälkeen Julia Roberts nauttii selvästi rauhallisesta hetkestä. Kuvauspaikkojen ja salamaisten kameroiden ulkopuolella hän omistautuu lukemiselle, ajan viettämiselle läheisten kanssa ja henkilökohtaiseen hyvinvointiinsa keskittymiselle. Hänet bongattiin hiljattain Venetsian elokuvajuhlilla ja Gotham Film Awards -gaalassa, missä hän säteili violetissa puvussaan. Nykyään hän hurmaa ilman keinotekoisuutta: säteilevällä luonnollisuudellaan, yksinkertaisuudellaan ja jäljittelemättömällä hymyllään.

Lyhyesti sanottuna Julia Roberts ilmentää ajatonta eleganssia paremmin kuin koskaan. Esiintymällä ilman meikkiä hän lähettää voimakkaan viestin: aito kauneus ei ole täydellisyydessä, vaan itsensä hyväksymisessä. Säteilevä, antelias ja aito, amerikkalainen näyttelijä ja tuottaja todistaa, että viehätysvoima ei haalistu, se yksinkertaisesti kehittyy.

