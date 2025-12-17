Search here...

"En enää suutele naisia": George Clooneyn intiimi lupaus vaimolleen järkyttää

Léa Michel
Extrait du film « Jay Kelly » (Netflix)

George Clooney paljasti hiljattain kääntävänsä sivua sydäntenmurskaajan rooleissaan. Amerikkalainen näyttelijä, ohjaaja, käsikirjoittaja ja elokuvatuottaja, joka tunnetaan lumoavista elokuvistaan kuten "Ocean's Eleven" ja "Sietämätön julmuus", uskoo, että hänen ikänsä ja henkilökohtainen kehityksensä eivät enää sovellu kyseisen tyyppiseen rooliin. Se oli harkittu päätös, joka tehtiin yhteisymmärryksessä hänen vaimonsa Amal Clooneyn kanssa.

Iän ja tyyneyden ohjaama valinta

Näyttelijä vahvisti tämän Daily Mailin haastattelussa: hän ei enää näe itseään rooleissa, joissa hänen täytyy jakaa intohimoisia suukkoja naispuolisten vastanäyttelijöidensä kanssa. "Yritän seurata Paul Newmanin esimerkkiä: 'Okei, en enää suutele tyttöjä valkokankaalla'", hän selitti. George Clooney, joka on usein ilmentänyt viehätysvoimaa ja gallanttia valkokankaalla, myöntää, että aika on ottanut veronsa: "Kun täytin 60, puhuin vaimoni kanssa ja sanoin hänelle: 'Voin vielä pelata koripalloa 25-vuotiaiden kanssa, mutta 25 vuoden kuluttua olen 85.'" Näyttelijä ei kiellä uraansa; hän yksinkertaisesti sopeuttaa sitä "uuteen elämänvaiheeseensa".

Vahva side Amal Clooneyn kanssa

Vuodesta 2014 kansainvälisen lakimiehen Amal Alamuddinin kanssa naimisissa ollut George Clooney ei ole koskaan peitellyt positiivista vaikutusta, joka hänellä on hänen ammatillisiin ja henkilökohtaisiin valintoihinsa. Yhdessä he kasvattavat kaksosiaan, Ellaa ja Alexanderia. "Olemme puhuneet paljon siitä, millaisia rooleja haluan vielä näytellä", hän uskoutuu. Heidän suhteensa ilmentää nyt harvinaista vakautta Hollywood-maailmassa ja asettaa etusijalle yksinkertaisemman elämän, poissa parrasvaloista.

Elämää poissa elokuvalavasteiden ja glamourin parista

Clooneyt ovat muuttaneet Los Angelesista asettumaan Ranskaan, rauhalliseen ympäristöön, jossa heidän lapsensa voivat kasvaa ilman kuuluisuuden paineita. "Pelkäsin, että Los Angelesissa heitä verrattaisiin aina muiden julkkisten lapsiin", näyttelijä selittää. Tämä hillitympi elämä antaa hänelle mahdollisuuden nauttia siitä, millä on todella merkitystä: perheestä, luonnosta ja vapaudesta valita vain projekteja, jotka todella inspiroivat häntä.

Lyhyesti sanottuna George Clooney näyttää löytäneen tasapainonsa kaukana "Hollywood playboy" -kliseestä. Hänen päätöksensä olla enää suutelematta valkokankaalla esiintyviä kumppaneitaan symboloi vähemmän pakkoa kuin luonnollista kehitystä: näyttelijän halua pysyä uskollisena itselleen.

Olen intohimoinen ihonhoidosta, muodista ja elokuvista, ja omistan aikani uusimpien trendien tutkimiseen ja inspiroivien vinkkien jakamiseen, joiden avulla voit tuntea olosi hyväksi omassa ihossasi. Minulle kauneus on aitoudessa ja hyvinvoinnissa, ja se motivoi minua tarjoamaan käytännön neuvoja tyylin, ihonhoidon ja henkilökohtaisen täyttymyksen yhdistämiseen.
