47-vuotiaana tämä näyttelijä näyttää vapaammalta kuin koskaan.

Ranskalainen muoti-ikoni ja suorapuheinen mediavaikuttaja Laetitia Casta esiintyy ELLE-lehden sivuilla kuvasarjassa, jossa alusvaatteet ja läpikuultavat asut kuvaavat ikään liittyvistä rajoituksista vapaata naista. Tietyllä johdonmukaisuudella urallaan näyttelijä ja malli ilmentää ääntä, joka kyseenalaistaa naisten kypsyyteen liittyvät itsepintaiset stereotypiat.

Esteettisesti miellyttävä ja itsevarma valokuvaus

Tässä ELLE-lehden uudessa numerossa Laetitia Casta poseeraa itsevarmasti kuin vuosikymmenten läpi kulkenut henkilö, joka ei ole taipunut mukautumisen paineisiin. Suoraan katsoen hän esiintyy asuissa, jotka eivät suinkaan pelkistä hänen imagoaan pelkäksi estetiikaksi, vaan vahvistavat hänen henkilökohtaista käsitystään kauneudesta: sellaista, joka kehittyy ajan myötä kieltämättä elämän merkkejä.

Nämä valokuvat muistuttavat muita ikonisia hetkiä hänen urallaan, kuten vuoden 2019 Lui-lehden kantta, jossa hän poseerasi alastomana kalliolla Korsikassa. Jälleen kerran kuva herätti yhtä paljon ihailua kuin kritiikkiäkin, havainnollistaen edelleen käsin kosketeltavaa jännitettä, joka liittyy naisen vartalon näkyvyyteen, erityisesti 40 ikävuoden jälkeen.

Ihailun ja raivoisan kritiikin välissä

Sosiaalisessa mediassa reaktiot olivat nopeita. Vaikka monet internetin käyttäjät ylistivät hänen ilmaisunvapauttaan ja ajatonta eleganssiaan – "Ajaton kauneus" ja "Inspiraatiota kaikille naisille" – toiset loukkaantuivat lavastuksesta: "Puolialasti taas" ja "Hän yrittää tulla huomatuksi" olivat kriittisimpien kommenttien joukossa.

Nämä reaktiot paljastavat itsepintaisen kaksinaismoralismin: se, mitä arvostetaan niin kutsutuissa kypsissä miehissä, katsotaan usein sopimattomaksi samanikäisissä naisissa. Tämä arkipäivän seksismi, joka on edelleen yleistä verkkokeskustelussa, korostaa sitä, kuinka naisten kehojen näkyvyys pysyy jäykkien normien rajaamana: tietyn iän jälkeen säädyllisyydestä tulee odotettua, ellei jopa pakotettua.

Kriittinen ääni muotiteollisuutta vastaan

Kuvien lisäksi Laetitia Casta puhuu myös. Teoksessa Madame Figaro hän käsittelee muotimaailman ylilyöntejä, jotka hän tuntee hyvin. Hän tuomitsee erityisesti paineen olla äärimmäisen laiha ja korostaa tiettyjen niin sanottujen "vakiokokojen" – jotka joskus ovat verrattavissa 12-vuotiaan lapsen kokoihin – järjettömyyttä, joita jopa teini-ikäisille tytöille pakotetaan.

Hän kritisoi myös persoonallisuuden menetystä kapitalistisessa järjestelmässä, joka arvostaa tuottavuutta yksilön kustannuksella. Hylkäämällä keinotekoisen, olemuksestaan vääristyneen kehopositiivisen diskurssin hän kannattaa vilpittömämpää ja realistisempaa lähestymistapaa kehon monimuotoisuuteen.

Vapaa ja yhtenäinen kehityskaari

Näyttelijä, äiti ja julkisuuden henkilö Laetitia Casta ilmentää vapautta, jota hän itse julistaa omakseen. Hänen lähestymistapansa näyttää olevan osa jatkumoa: naisen lähestymistapaa, joka on aina korostanut yksilöllisyyttään sekä taiteellisissa valinnoissaan että mediassa. Arvostamalla kehoaan sellaisenaan ja puhumalla rajoittavia normeja vastaan hän avaa tilaa ikäistensä naisten edustukselle, jotka usein tehdään näkymättömiksi tai karikatyyrimaisiksi. Hänen esiintymisensä ei ole pelkkä kommunikaation hetki: siitä tulee hienovarainen mutta voimakas poliittinen ele ikäsyrjintää ja arkipäivän seksismiä vastaan.

Tämän uuden valokuvasarjan ja julkisten lausuntojensa kautta Laetitia Casta jatkaa naisille asetettujen normien, erityisesti ikään ja ulkonäköön liittyvien normien, purkamista.