62-vuotias näyttelijä pilkkaa kritiikkiä itsevarmalla ilmeellään.

Ranskalainen näyttelijä Philippine Leroy-Beaulieu kieltäytyy mukautumasta, ja hän todisti sen hiljattain jälleen kerran rohkealla ilmeellään, jota jotkut internetin käyttäjät pitävät "liian provosoivana". Sen sijaan, että hän olisi pelotellut kritiikistä, hän muutti sen feministiseksi manifestiksi kaikenikäisten naisten vapauden puolesta.

Ulkonäkö, joka rikkoo muotin

Filippiiniläinen Leroy-Beaulieu kutsuttiin jälleen kerran glamouriin liittyvään tapahtumaan – Emily in Paris -sarjan viidennen kauden ensi-iltaan Grand Rex -teatterissa Pariisissa – ja käänsi jälleen päitä glamouriasullaan. Glamouria korostava mekko ja paljaat jalat: näyttelijätär valitsi lookin, joka juhlistaa hänen vartaloaan ja on kaukana "siveettömästä" imagosta, jota jotkut yrittävät tyrkyttää yli 50-vuotiaille naisille. Punaisella matolla Emily in Paris -sarjan tähti esiintyi hymyilevänä, itsevarmana ja täydellisesti sopusoinnussa tämän glamouria korostavan, ikästereotypioita kumoavan lookin kanssa.

Sosiaalisessa mediassa ja joissakin kommenteissa reaktiot olivat nopeita. Kommentit, joissa hän oli liian vanha pukeutumaan noin, olivat "vulgaareja" tai "siveetöntä hänen iässään", paljastivat surullisen "yleisen" seksismin: sellaisen, joka sietää glamouria 20-vuotiailla naisilla, mutta tuomitsee sen heti, kun ryppyjä ja harmaita hiuksia ilmaantuu. Vain muutamassa tunnissa Philippine Leroy-Beaulieun asusta tuli vähemmän muotiaihe ja enemmän karu muistutus naisten kehoja edelleen painavista rajoituksista.

"Liian vanha": kritiikkiin hän suhtautuu tyylillä

Philippine Leroy-Beaulieu ei pyytele anteeksi tai puolustele itseään, vaan päättää vastustaa tätä vihamielisyyttä. Haastatteluissa ja televisiossa hän muistuttaa katsojia säännöllisesti siitä, ettei nainen muutu näkymättömäksi 50 vuoden iän jälkeen, eikä hänellä ole aikomustakaan pyydellä anteeksi sitä, että on haluttava ja viehättävä 62-vuotiaana.

Kohdatessaan mitä rajuimpia kommentteja hän suosii ironiaa ja välinpitämättömyyttä vihan sijaan. Hän korostaa, että nämä kommentit paljastavat ensisijaisesti joidenkin epämukavuuden tunteen naisia kohtaan, jotka eivät enää noudata odotettua kuuliaisuutta. Kieltäytymällä sensuroimasta itseään hän paljastaa niiden ihmisten ristiriitaisuudet, jotka sanelisivat hänelle, miten hänen tulisi ikääntyä.

Feministi, joka murtaa ikäsyrjinnän ja seksismin

Philippine Leroy-Beaulieu on ollut useiden vuosien ajan äänekäs ja suorapuheinen feministi, ja tämä kanta vaikuttaa hänen roolivalintoihinsa ja tyyliinsä. Hän on puhunut siitä, kuinka jotkut miehet voivat olla järkyttyneitä hänen itsenäisestä persoonallisuudestaan, ja todennut, että he usein pitävät "säyseämmistä" naisista. Hänelle tämä vastustus naisten autonomiaa kohtaan heijastuu myös hänen ulkonäköään kohtaan esitetyssä kritiikissä: nainen, joka ei enää pyri vahvistamaan miesten egoja, on häiritsevä.

Esittelemällä itsevarmasti vartaloaan ja ikäänsä hän tarjoaa erilaisen tarinan kuusikymppisestä naisesta. Ei vetäytyvä eikä karikatyyrimäinen, vaan voimakas, elegantti ja lumoava, kuten sankarittaret, joita hän rakastaa esittää. Hänen läsnäolonsa punaisella matolla on näin ollen jatke hänen sitoumukselleen: todistaa, ettei kauniin ja vapaan tunteen tuntemiselle ole ikärajaa.

Massiivinen yleisön tuki "machoja" vastaan

Vaikka naisvihamieliset kommentit ovat äänekkäitä, ne eivät suinkaan edusta kaikkia reaktioita. Monet internetin käyttäjät, fanit ja katsojat sitä vastoin ylistävät Philippine Leroy-Beaulieun karismaa ja rohkeutta. Hänen ulkonäköään esittelevien julkaisujen alla on runsaasti ihailevia viestejä: "Upea", "Esimerkki", "Haluaisin näyttää tuolta 62-vuotiaana", "Hän voimaannuttaa niin monia naisia". Tämä tuki vahvistaa, että hänen lähestymistapansa resonoi paljon kiistan ulkopuolellakin.

Lyhyesti sanottuna Philippine Leroy-Beaulieu tarjoaa erilaisen näkökulman kaikille niille, joille jatkuvasti sanotaan, että heidän on oltava hienovaraisia tietyn iän jälkeen. Hänen tyylinsä, jota jotkut pitävät "liian hienostuneena", muuttuu näin kannanotoksi: oikeudesta olla olemassa täysillä, pysyä lumoavana ja vallata tilaa 20-, 40-, 60-vuotiaana ja sen jälkeenkin.