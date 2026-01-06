52-vuotias Heidi Klum esittelee vartaloaan uima-asussa

Heidi Klum on jo useiden vuosien ajan vaalinut digitaalista läsnäoloaan, joka on kaukana julkisuuden henkilöihin usein yhdistetystä keinotekoisuudesta. Kulissien takaisten kuvausten, perheen hetkien ja irti päästämisen hetkien kautta hänen Instagram-tilinsä on vakiinnuttanut paikkansa, jossa hän hämärtää glamourin ja aitouden rajoja.

Urheilua trooppisen uima-altaan äärellä

Victoria's Secret -enkelin perikuva, saksalais-amerikkalainen malli, tv-juontaja ja näyttelijä Heidi Klum jakoi aurinkoisen lomansa 12,7 miljoonan Instagram-seuraajansa kanssa. Tammikuun alussa 2026 "Project Runway" -juontaja julkaisi videon itsestään hauiskikharoilla voinkeltaisessa uima-asussa, ilman meikkiä, laineikkaissa tuhkanvaaleissa hiuksissa ja hopeisissa pilottiaurinkolaseissa.

Kuvateksti on iskevä: "Ryhdytään töihin", Britney Spearsin soundtrackin tahtiin. Heidi Klum treenaa oletettavasti vastuskuminauhalla purkaen viisikymppisiin naisiin (vähemmän aktiiviset jne.) liittyviä stereotypioita. Hän tekee toistoja kultaketju ja helmikaulakoru päässään paratiisissa: ääretön uima-allas, meri ja horisontissa siintävät vuoret. Tämä uima-asu- ja treenivaatteiden valinta kuvaa täydellisesti hänen filosofiaansa: pysyä aktiivisena myös lomalla.

Aktiivilomat Tom Kaulitzin kanssa

Samana päivänä hän julkaisi selfien, jossa hän käpertyi aviomiehensä Tom Kaulitzin ja veljensä Bill Kaulitzin kanssa rannalla suorakaiteen muotoisissa ruskeissa aurinkolaseissa ja yhteensopivissa keltaisissa asuissa. "Kesä ikuisesti", hän kirjoitti kuvatekstissä, ja jatkoi kesää lähestyvästä vuoden 2026 talvesta huolimatta. Viikkoa leimasivat selvästi kultaiset valokuvat ja jaetut ilon hetket, jotka vahvistivat hänen rakkautensa lämpimiin kohteisiin.

Heidi Klum ravistelee tunnelmaa luomalla luonnollisen kuvan. Suodattamattomissa valokuvissaan hän juhlistaa 52-vuotiasta naista, joka purkaa viisikymppisiin naisiin liittyviä stereotypioita – heidän oletetaan olevan vähemmän aktiivisia tai vähemmän näkyviä. Viesti on selvä: hyvinvointi on etusijalla, olipa kyse sitten treenaamisesta tai rentoutumisesta auringossa. Vapaa nainen, joka elää lomaansa omilla ehdoillaan.