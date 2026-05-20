Kultaisessa pitsissä Heidi Klum aiheutti sensaation Cannesin punaisella matolla

Saksalais-amerikkalainen malli, televisiojuontaja ja näyttelijä Heidi Klum koristi vuoden 2026 Cannesin elokuvajuhlien (12.-23. toukokuuta) punaista mattoa elokuvan "Fjord" näytöksessä. Hän valitsi näyttävän asun, joka sopi täydellisesti hänen tavanomaiseen dramaattiseen tyyliinsä. Hänen asustaan, jossa oli hienoa kultaista pitsiä ja kermanvärinen oopperatakki, tuli nopeasti yksi illan silmiinpistävimmistä asuista.

Kaksiosainen setti kultaista pitsiä

Heidi Klumin siluetin ytimessä on mittatilaustyönä tehty kaksiosainen kokonaisuus, joka on valmistettu kokonaan Alençonin pitsistä ja kirjottu käsin kultalangalla. Tiheä, huolellisesti työstetty kukka-aihe peittää koko kankaan ja kohdistaa valonheittimet vaihtelevalla voimakkuudella katselukulmasta riippuen. Strukturoidussa, istuvassa yläosassa on sydämenmuotoinen pääntie, joka lisää romanttista säväystä. Merenneitotyylinen hame laskeutuu sulavasti ennen kuin levenee hieman helmassa luoden tyylikkään ja veistoksellisen siluetin.

Teatterimainen oopperatakki

Korostaakseen asunsa seremoniallisuutta Heidi Klum täydensi asunsa kermanvärisellä taftilla varustetulla oopperatakilla, jota hän pukee löyhästi hartioiden yli. Erityisen näyttävälle asulle ominaiset ovat sen runsaat, puhvihihat ja pehmeästi laskeutuva selkä. Tämä kultaisen pitsin tarkkuuden ja kermanvärisen taftin ilmavan keveyden välinen kontrasti antaa asulle todella elokuvamaisen luonteen. Jokaisella askeleella takki väreilee ja korostaa siluetin teatraalisuutta.

Lämmin muodonmuutos

Kauneuslookiinsa Heidi Klum valitsi pehmeät, luonnolliset laineet, jotka pehmensivät hänen asunsa strukturoituja linjoja. Hänen meikkinsä oli täynnä lämpimiä, auringon suutelemia sävyjä: hehkuva pronssinen iho, hienovaraisesti muotoillut silmät ja kultaisilla sävyillä koristellut huulet. Lookin täydentämiseksi hänen kaulassaan oli kerrostettu useita kultaisia kaulakoruja, jotka täydensivät täydellisesti hänen siluettinsa kokonaispalettia.

Tässä Cannesin elokuvajuhlilla Heidi Klum tarjosi todellisen mestariteoksen tyylikkyydestä, joka perustui kultaisen pitsin loistoon ja oopperatakin teatraalisuuteen. Siluetti oli sekä hienostunut että kiistatta näyttävä.