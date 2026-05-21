Cindy Crawford tekee näyttävän paluun catwalkille höyhenmekossaan.

Cindy Crawford palasi catwalkille upeassa muotinäytöksessä Times Squarella New Yorkissa 17. toukokuuta 2026 veistoksellisessa ja unohtumattomassa siluetissa. Suuren italialaisen luksusmuotitalon Cruise 2027 -malliston esittelyssä amerikkalainen supermalli koristi catwalkia mustassa, kokonaan höyhenistä valmistetussa mekossa.

Höyhenistä veistetty mekko

Tämän asun keskipisteenä on koko mekon muodostavien höyhenten huomattava käsityötaito. Höyhenpeite ei ole pelkkä koristeellinen yksityiskohta, vaan se peittää siluetin päästä päähän antaen kankaalle eloisan ja orgaanisen tunnelman. Jokaisella Cindy Crawfordin ottamalla askeleella höyhenet väreilevät kevyesti luoden visuaalisen värähtelyn, joka elävöittää siluettia sisältäpäin.

Kokomusta on tämän asun toinen vahvuus. Valitsemalla täysin yksivärisen paletin suunnittelija keskittää kaiken huomionsa itse materiaaliin: höyhenet eivät enää erotu värinsä, vaan tekstuurinsa, heijastuksensa ja valon kanssa leikkimisensä perusteella. Tämä minimalistinen paletti antaa mekolle lähes graafisen ulottuvuuden, jossain muotiteoksen ja taideinstallaation välimaastossa.

Ikonin paluu

Mekon itsensä lisäksi Cindy Crawfordin läsnäolo antaa tälle hetkelle erityisen ulottuvuuden. Hän on ollut ikoninen hahmo huippumallien maailmassa 1980- ja 1990-luvuilta lähtien, ja hän on jättänyt jälkensä muodin historiaan paremmin kuin harva malli ennen häntä. Nyt 60-vuotiaana hän herättää edelleen huomiota vartalollaan ja karismallaan catwalkilla osoittaen, että mallinura ei ole ikäkysymys.

Joukko ikonisia hahmoja

Cindy Crawford ei ollut ainoa, joka varasti shown. Myös Paris Hilton koristi catwalkia näyttävästi uudessa brunette-luomuksessaan ja dramaattisessa, hulmuavassa keltaisessa iltapuvussaan. Useat viihde- ja urheilumaailman julkkikset olivat eturivissä korostaen muotitalon tapahtuman tärkeyttä.

Tällä esiintymisellä Cindy Crawford muistuttaa meitä siitä, mikä tekee upeasta muotinäytöksestä niin taianomaisen. Hänen musta höyhenmekkonsa, sekä arkkitehtoninen että orgaaninen, hillitty ja teatraalinen, on yksi tämän New Yorkin näytöksen silmiinpistävimmistä kuvista.