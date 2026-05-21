Cindy Crawford tekee näyttävän paluun catwalkille höyhenmekossaan.

Léa Michel
@cindycrawford / Instagram

Cindy Crawford palasi catwalkille upeassa muotinäytöksessä Times Squarella New Yorkissa 17. toukokuuta 2026 veistoksellisessa ja unohtumattomassa siluetissa. Suuren italialaisen luksusmuotitalon Cruise 2027 -malliston esittelyssä amerikkalainen supermalli koristi catwalkia mustassa, kokonaan höyhenistä valmistetussa mekossa.

Höyhenistä veistetty mekko

Tämän asun keskipisteenä on koko mekon muodostavien höyhenten huomattava käsityötaito. Höyhenpeite ei ole pelkkä koristeellinen yksityiskohta, vaan se peittää siluetin päästä päähän antaen kankaalle eloisan ja orgaanisen tunnelman. Jokaisella Cindy Crawfordin ottamalla askeleella höyhenet väreilevät kevyesti luoden visuaalisen värähtelyn, joka elävöittää siluettia sisältäpäin.

Kokomusta on tämän asun toinen vahvuus. Valitsemalla täysin yksivärisen paletin suunnittelija keskittää kaiken huomionsa itse materiaaliin: höyhenet eivät enää erotu värinsä, vaan tekstuurinsa, heijastuksensa ja valon kanssa leikkimisensä perusteella. Tämä minimalistinen paletti antaa mekolle lähes graafisen ulottuvuuden, jossain muotiteoksen ja taideinstallaation välimaastossa.

Katso tämä postaus Instagramissa

Cindy Crawfordin (@cindycrawford) jakama julkaisu

Ikonin paluu

Mekon itsensä lisäksi Cindy Crawfordin läsnäolo antaa tälle hetkelle erityisen ulottuvuuden. Hän on ollut ikoninen hahmo huippumallien maailmassa 1980- ja 1990-luvuilta lähtien, ja hän on jättänyt jälkensä muodin historiaan paremmin kuin harva malli ennen häntä. Nyt 60-vuotiaana hän herättää edelleen huomiota vartalollaan ja karismallaan catwalkilla osoittaen, että mallinura ei ole ikäkysymys.

Joukko ikonisia hahmoja

Cindy Crawford ei ollut ainoa, joka varasti shown. Myös Paris Hilton koristi catwalkia näyttävästi uudessa brunette-luomuksessaan ja dramaattisessa, hulmuavassa keltaisessa iltapuvussaan. Useat viihde- ja urheilumaailman julkkikset olivat eturivissä korostaen muotitalon tapahtuman tärkeyttä.

Tällä esiintymisellä Cindy Crawford muistuttaa meitä siitä, mikä tekee upeasta muotinäytöksestä niin taianomaisen. Hänen musta höyhenmekkonsa, sekä arkkitehtoninen että orgaaninen, hillitty ja teatraalinen, on yksi tämän New Yorkin näytöksen silmiinpistävimmistä kuvista.

Léa Michel
Léa Michel
Olen intohimoinen ihonhoidosta, muodista ja elokuvista, ja omistan aikani uusimpien trendien tutkimiseen ja inspiroivien vinkkien jakamiseen, joiden avulla voit tuntea olosi hyväksi omassa ihossasi. Minulle kauneus on aitoudessa ja hyvinvoinnissa, ja se motivoi minua tarjoamaan käytännön neuvoja tyylin, ihonhoidon ja henkilökohtaisen täyttymyksen yhdistämiseen.
Article précédent
Kultaisessa pitsissä Heidi Klum aiheutti sensaation Cannesin punaisella matolla
Article suivant
Meksikossa Zara Larsson esittelee vartaloaan paljetein koristellussa asussa.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Kultaisessa mekossa Ester Expósito valaisee Cannesin elokuvajuhlat

Ester Expósito, espanjalainen näyttelijä ja malli, joka tunnetaan Carla Rosón Caleruegan roolista Netflix-sarjassa "Elite", teki erityisen häikäisevän esiintymisen...

Meksikossa Zara Larsson esittelee vartaloaan paljetein koristellussa asussa.

Ruotsalainen laulaja-lauluntekijä Zara Larsson jakoi Instagramissa sarjan värikkäitä ja aurinkoisia kuvia, jotka hän otti hiljattain Meksikon-matkaltaan. Hittien, kuten...

Kultaisessa pitsissä Heidi Klum aiheutti sensaation Cannesin punaisella matolla

Saksalais-amerikkalainen malli, televisiojuontaja ja näyttelijä Heidi Klum koristi vuoden 2026 Cannesin elokuvajuhlien (12.-23. toukokuuta) punaista mattoa elokuvan "Fjord"...

51-vuotias Eva Longoria loistaa paljeteissa koristellussa mekossa.

Cannesin elokuvajuhlien yhteydessä järjestetyissä arvostetuissa juhlissa yhdysvaltalainen näyttelijä, ohjaaja ja tuottaja Eva Longoria teki erityisen silmiinpistävän esiintymisen. Myöhäisen...

57-vuotias tanskalainen malli kääntää päitä pitsiasussaan.

Tanskalainen malli ja valokuvaaja Helena Christensen koristi vuoden 2026 Cannesin elokuvajuhlien (12.–23. toukokuuta) punaista mattoa upeassa mustassa pitsiasussa...

"Hän on ikääntynyt": 47-vuotias malli saa kommentteja ulkonäöstään

Laetitia Castan esiintyminen vuoden 2026 Cannesin elokuvajuhlien (12.-23. toukokuuta) punaisella matolla on herättänyt viime päivinä reaktioaallon sosiaalisessa mediassa....