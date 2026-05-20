57-vuotias tanskalainen malli kääntää päitä pitsiasussaan.

Tanskalainen malli ja valokuvaaja Helena Christensen koristi vuoden 2026 Cannesin elokuvajuhlien (12.–23. toukokuuta) punaista mattoa upeassa mustassa pitsiasussa elokuvan "Amarga Navidad" näytöksessä Palais des Festivalsissa. Hän osoitti taitonsa suurissa kansainvälisissä muotitapahtumissa tyylikkäällä ja tyyliltään omaleimaisella asulla.

Merenneidosta inspiroitunut pitsimekko

Helena Christensenin asun ytimessä oli pitkä, musta mekko, joka oli valmistettu herkästä kukkakuvioisesta pitsistä ja jäsennelty pystysuorilla paneeleilla. Merenneito-siluetti ulottui polviin asti ja leveni loivasti kohti lattiaa. Musta silkkireunus reunusi helmaa, ja mustat samettikoristeet koristivat yläosaa. Rypytetyt kangasnauhat sekä edessä että takana toivat arkkitehtonisen silauksen, joka jäsensi mekkoa visuaalisesti.

Huolellisesti valitut lisävarusteet

Täydentääkseen tätä asua Helena Christensen valitsi parin hillittyjä mutta hopeisia korvarenkaita, jotka toivat ripauksen mineraalista eleganssia mekon karun mustaan väriin. Pieni musta nahkainen clutch-laukku, jota koristi hento rusetti, täydensi kokonaisuuden hillityllä eleganssilla. Valkoinen rannekello ja mustat sandaalit viimeistelivät ilmeen luoden huolellisesti kuratoidun kokoelman harmonisia elementtejä.

Rohkea kauneuden muodonmuutos

Kampaukseensa Helena Christensen valitsi sileän ja ilmavan ranskalaisen föönauksen, jossa pitkät kastanjanruskeat hiukset hulmusivat vapaasti ja otsatukka oli kammattu kasvojen toiselle puolelle. Savunruskea luomiväri, hehkuva iho, ruusunpunainen poskipuna ja saman sävyiset huulet täydensivät ilmeen luonnollisella pehmeydellä.

Tällä Cannesin esiintymisellä Helena Christensen osoittaa jälleen kerran, että eleganssi ja johdonmukaisuus muodin saralla kulkevat käsi kädessä. Tyylillisesti erittäin yhtenäinen siluetti erottuu yhtenä tämän vuoden festivaalin tunnistettavimmista hetkistä.