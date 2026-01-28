"Hänestä voisi tulla malli": 31-vuotias näyttelijä määrittelee uudelleen "korealaisen tyylikkyyden"

Search here...

Bae Suzy (oikealta nimeltään Bae Su-ji), rakastettu eteläkorealainen ikoni, kiehtoo edelleen ainutlaatuisella aurallaan ja poikkeuksellisella monipuolisuudellaan. Eteläkorealainen näyttelijä, tanssija ja K-pop-laulaja ilmentää hienostunutta "korealaista tyylikkyyttä", joka on ansainnut hänelle imartelevia vertailuja mallinmaailmaan.

Magneettisen karisman omaava idoli

Bae Suzy, jota on kutsuttu "kansakunnan ensirakkaudeksi" debytoinnistaan tyttöbändi Miss A:n kanssa vuonna 2010 lähtien, säteilee luonnollista kauneutta ja ajatonta eleganssia. Hänen valokuvansa, olivatpa ne sitten Célinen kuvauksista tai henkilökohtaisista hetkistä, kuten balettiharjoituksista, kiehtovat faneja: "Hänellä on mallin aura, hän todella välittää jotain kuvien kautta", fanit hehkuttavat sosiaalisessa mediassa.

Vuonna 2025 hän loisti Célinen kevät/kesä 2026 -näytöksessä Pariisissa ja huokui vaivatonta tyylikkyyttä, joka teki hänestä vakiovieraan eturivissä. Hänen minimalistiset, usein mustat ja strukturoidut asunsa korostivat vuosien taekwondon (2. dan musta vyö) ja klassisen tanssin harjoittelun muovaamaa vartaloa, jossa hän loisti spagaatissa ja notkeudessa.

Monipuolinen osaamisen hyödyntäminen ja fyysinen sitoutuminen

Suzy on vastustamaton monipuolisuutensa ansiosta: hän on toiminut mallina 12-vuotiaasta asti, ja siirtyy vaivattomasti laulamisesta näyttelemiseen. Menestykset, kuten "Start-Up", "Vagabond" (jossa hän tekee omat stuntinsa) ja tuleva "Genie Make a Wish" (lokakuussa 2025), osoittavat hänen omistautumisensa. Vuonna 2025 hänen intensiivinen balettiharjoittelunsa käynnisti jopa trendin Koreassa, jalostaen hänen ryhtiään ja valkokankaalla näkyvää karismaansa. Hänen ikätoverinsa ja faninsa kutsuvat häntä "siro prinsessaksi" tai "sukupolvensa monipuolisimmaksi taiteilijaksi" ja ylistävät hänen kurinalaisuuttaan kuntosalilla ja kykyään ottaa vastaan vaativia rooleja.

Luksuslähettiläs Bae Suzy määrittelee Hallyun estetiikan uudelleen: hienostunut minimalismi, luonnollinen itsevarmuus ja ruudun äärellä oleminen. Hän todistaa, että lahjakkuus ja eleganssi tekevät hänestä ikuisen ikonin, aina valmiina inspiroimaan.

Léa Michel
"Upea": Tämä tähti tekee vaikutuksen internetin käyttäjiin rannalla

