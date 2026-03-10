Amerikkalainen malli Emily Ratajkowski valitsee tyylikkään ja huomiota herättävän tyylin.

Pariisin muotiviikoilla Loewen syksy/talvi 2026/27 -näytöksessä amerikkalainen malli, näyttelijä ja kirjailija Emily Ratajkowski esitteli minimalistisen siluetin ja herätti välittömästi valokuvaajien ja sosiaalisen median huomion.

Erittäin hienostunut viittamainen neuletakki

Emily Ratajkowski muutti yksinkertaisen mustan neuletakin elegantiksi viitaksi, joka solmittiin hänen hartioilleen peittääkseen hienovaraisesti hänen vartalonsa, ilman että sen alla oli mitään (neljäs kuva alla olevassa Instagram-julkaisussa) . Yhdistettynä istuviin mustiin farkkuihin ja minimalistisiin mustiin korkokengiin tämä muotivalinta loi kontrastin rennon ja huippumuodin välille. Hän täydensi asun löysillä, teksturoiduilla ruskeilla hiuksilla, ylisuurilla aurinkolaseilla ja luonnollisella meikillä – vaivaton ilme, joka huokui itsevarmuutta ja modernia tyyliä.

Fanit voittivat tämän tyylikkään rohkeuden

Julkaisu sytytti sosiaalisen median liekkeihin: fanit ihailivat tätä avantgarde-tyyliä ja ylistivät hänen kykyään keksiä minimalismi uudelleen tyylikkäästi. ”Ikoninen, teet yksinkertaisesta asusta hienostuneen!” ja ”Täydellinen tasapaino särmikkään ja elegantin välillä” olivat innostuneiden kommenttien joukossa, jotka juhlistivat Emily Ratajkowskin mestaruutta tyylikkään ja voimakkaan muodin taidossa.

Loewen lausunto, jossa vahvistetaan

Tämä tyylivalinta on sopusoinnussa Loewen DNA:n kanssa, brändin, joka tunnetaan graafisista silueteistaan ja materiaalien vuorovaikutuksesta. Valitsemalla "harkitun poissaolon" "ylellisyyden" sijaan Emily Ratajkowski todistaa, että harvemmin rimmaa enemmän muodin vaikuttavuuden kannalta.

Lyhyesti sanottuna Emily Ratajkowski nosti neuletakin haute couture-statukseen tällä Pariisin muotiviikolla osoittaen jälleen kerran synnynnäistä hillityn tyylitajuaan. Tämä minimalistinen, sekä tyylikäs että elegantti, look vahvistaa hänen asemansa ikonina, joka määrittelee säännöt uudelleen vaivattomasti tyylikkäänä.

Léa Michel
"Hän ei vanhene": 27 vuotta myöhemmin Elizabeth Hurley palaa yhteen mieleenpainuvimmista asuistaan

