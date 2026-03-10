Nyt 24-vuotias entinen "maailman kaunein pieni tyttö" ilmoittaa kihlauksestaan

Ranskalainen malli ja näyttelijä Thylane Blondeau on juuri ilmoittanut kihlauksestaan ranskalaisen DJ Ben Attalin kanssa. Tämä sinetöi hyvin symbolisen uuden vaiheen "maailman kauneimpana pienenä tyttönä" tunnetun tytön elämässä.

Elokuvamainen avioliittoehdotus Kreikassa

Romanttisella Kreikan-lomallaan Ben Attal kosi Thylanea kuvankauniissa ympäristössä, josta oli näköala merelle. Ulkona oli pöytä ja punaisten ruusun terälehtien muodostama polku johti kosintapaikalle. Nuori malli jakoi useita kuvia hetkestä Instagramissa, esitellen rannikkomaisemia, kukka-asetelmia ja upeaa kihlasormustaan – suurta timanttia yksinkertaisessa keltakultaisessa sormuksessa.

Katso tämä postaus Instagramissa Thylane-Lena rosen (@thylaneblondeau) jakama julkaisu

"Maailman kauneimmasta pienestä tytöstä" tulevaksi morsiameksi

Vogue Enfants löysi Thylane Blondeaun lapsena ja häntä kutsuttiin "maailman kauneimmaksi tytöksi", ja tämä titteli seurasi häntä koko mallinuransa ajan. Nykyään, menestyneenä nuorena naisena – mallina ja näyttelijänä – hän jakaa tämän ilouutisen vain kaksi kuukautta isäpuolensa kuoleman jälkeen, mikä antaa kihlaukselle entistäkin tunteellisemman ja intiimimmän sävyn.

Yksinkertainen ja koskettava viesti

Thylane valitsi postauksissaan kuvien yhteyteen lyhyitä mutta hyvin henkilökohtaisia sanoja: "Sanoin kyllä parhaalle ystävälleni", vahvistaen näin läheistä sidettä, joka hänellä on Ben Attalin kanssa, sekä heidän romanttista sitoutumistaan. Pariisilainen DJ, joka suunnitteli kosinnan huolellisesti, esiintyy mallin rinnalla useissa kuvissa, parin säteillessä Kreikan auringon alla.

Ilmoittamalla kihlauksestaan Thylane Blondeau kääntää uuden sivun tarinassaan ja luopuu "maailman kauneimman pienen tytön" leimasta ja vahvistaa asemaansa nuorena naisena, joka rakentaa yksityistä ja romanttista elämäänsä julkisuuden katseen alla.