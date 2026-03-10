Margot Robbie muuttaa tyyliään radikaalisti uudella hiustyylillään

Léa Michel
Esitettyään useita kuukausia romanttista sankaritarta suoraan 1800-luvulta elokuvassa "Hummerin korjuu", Margot Robbie yllätti kaikki erittäin modernilla tyylillään. Tyylillisen murroksen keskellä australialainen näyttelijä ja tuottaja esitteli uuden hiustyylin Pariisin muotiviikoilla – muotimuutos, joka merkitsee yhden aikakauden loppua ja toisen alkua.

Merkittävä esiintyminen Chanelin muotinäytöksessä

Margot Robbie paljasti muodonmuutoksensa Chanelin valmisvaatenäytöksessä. Pitkät, Wutheringiläiset kiharat ja goottilaiset asut olivat poissa: australialainen näyttelijä ja tuottaja esiintyi epäsymmetrisessä polkkatukassa, jossa oli suora, tuuhea otsatukka. Tämä elegantti ja strukturoitu leikkaus kehystää hänen kasvonsa modernilla otteella, korostaa hänen piirteitään ja antaa hänelle kapinallisen ja avantgardistisen ilmeen.

Asukokonaisuudekseen Margot Robbie valitsi hillityn eleganssin: raakafarkut, läpikuultavan topin ja ajattomat kaksiväriset Chanel-kengät. Lookin täydensi Chanel 25 -laukku, joka on vaivattoman pariisilaisen tyylikkyyden ruumiillistuma. Yksinkertainen, sulava mutta kiistatta hienostunut look.

"Vihuriharjun" aikakauden loppu

Tämä kampauksen muutos heijastaa enemmän kuin vain esteettistä oikkua: se merkitsee "Hummerin kukkulat" -aikakauden loppua. Elokuvan mainoskiertueen aikana Margot Robbie oli käyttänyt useita Brontën universumista inspiroituneita romanttisia asuja: korsetteja, brokadeja, läpinäkyviä alushameita ja ajanmukaisia koruja – muodikas kunnianosoitus Emily Brontën hahmolle, jota hän esitti täydellisesti.

Hänen haaksirikkoutunut mekkonsa, jota hän käytti elokuvan Australian ensi-illassa viime helmikuussa, rispaantuneine yksityiskohtineen ja dramaattisine siluetteineen päätti tämän goottilaistyylisen välinäytöksen näyttävästi. Paluu nykyaikaiseen, lähes minimalistiseen tyyliin näyttää siis merkitsevän tarkoituksellista muutosta hänen visuaalisessa viestinnässään – näyttelijättären siirtymistä pois roolirooleista löytääkseen uudelleen oman muoti-identiteettinsä.

Selkeä tyylillinen kehitys

Aina imagostaan tietoinen Margot Robbie vahvistaa jälleen kerran kykynsä uudistua. Barbiecore-vaiheensa vuosina 2023–2024 ja romanttisen viktoriaanisen jaksonsa "Wuthering Heights" -elokuvassa jälkeen hän on nyt valinnut urbaanimman, modernimman ja rennomman estetiikan, joka on linjassa nykytrendien kanssa. Tällä uudella hiustenleikillä ja itsevarmalla tyylillä Margot Robbie todistaa, että muoti on hänelle edelleen täysimittainen taiteellisen ilmaisun väline – tapa kertoa tarina muodonmuutoksistaan tyylin kautta.

Lyhyesti sanottuna Margot Robbie, todellinen sekä elokuvan että muodin kameleontti, on hallinnut muodonmuutoksen taidon. Vaihtamalla Brontën korsetit farkkuihin ja otsatukkiin hän ei ainoastaan omaksu uutta tyyliä: hän vahvistaa rooliaan modernina ikonina, vapaamielisenä ja jatkuvasti kehittyvänä. Kuten uransa, myös hänen tyylinsä ei lakkaa yllättämästä – ja kiehtomasta.

Olen intohimoinen ihonhoidosta, muodista ja elokuvista, ja omistan aikani uusimpien trendien tutkimiseen ja inspiroivien vinkkien jakamiseen, joiden avulla voit tuntea olosi hyväksi omassa ihossasi. Minulle kauneus on aitoudessa ja hyvinvoinnissa, ja se motivoi minua tarjoamaan käytännön neuvoja tyylin, ihonhoidon ja henkilökohtaisen täyttymyksen yhdistämiseen.
