Lily Allen pukeutui "kostomekkoon" entisen aviomiehensä väitettyjen uskottomuuksien jälkeen.

Fabienne Ba.
@lilyallen/Instagram

Popkulttuurin maailmassa "kostomekosta" on tullut eron jälkeisen uudestisyntymisen symboli. Brittilaulaja Lily Allen näyttää seuraavan tätä trendiä lava-asullaan, joka herätti nopeasti reaktioita faneissa. Äskettäisessä esiintymisessään artisti esiintyi erityisen silmiinpistävässä mekossa, jonka designin sanotaan viittaavan hänen entisen aviomiehensä väitettyihin uskottomuuteen.

Lavapuku, joka kertoo tarinan

Lily Allenin asu tekee heti vaikutuksen näyttävän pitkällä laahuksellaan, mutta tarkemmin tarkasteltuna tietyt elementit näyttävät paljastavan paljon syvemmän kerronnallisen tarkoituksen. Useiden mediakanavien mukaan mekko on peitetty asiakirjojen jäljennöksillä, kuten kuiteilla, laskuilla ja jopa keskustelujen litteroinneilla. Nämä esineet esitetään vihjeinä entisen kumppanin väitettyihin uskottomuuteen. Kokonaisvaikutelma antaa asulle taiteellisen ja symbolisen ulottuvuuden, muuttaen kohtauksen tarinankerronnan tilaksi.

Hänen uuteen musiikkiinsa liittyvä lavastus

Tämä esiintyminen ei ole vailla merkitystä. Mekon kerrotaan olevan käytössä kappaleen esityksessä, jossa Lily Allen käsittelee kumppaninsa väitetyn uskottomuuden paljastumista. Esityksen aikana lavastus jatkuu muilla visuaalisilla elementeillä, jotka on suunniteltu havainnollistamaan kappaleessa kerrottua tarinaa. Joidenkin raporttien mukaan esityksen aikana paljastetaan myös toinen juna, jossa on kappaleen sanat. Tämä teatraalinen ulottuvuus on osa hänen kiertueensa visuaalista universumia ja täydentää hänen uudella albumillaan käsiteltäviä teemoja, jonka kerrotaan käsittelevän hänen avioliittonsa päättymistä ja tähän eroon liittyviä tunteita.

"Kosto-mekon" perinne popkulttuurissa

Käsite "kostomekko" tuli kuuluisaksi 1990-luvulla, kun prinsessa Diana nousi otsikoihin mustalla mekollaan, jota hän käytti pian prinssi Charlesin uskottomuuden paljastumisen jälkeen. Siitä lähtien ilmaisua on käytetty kuvaamaan asua, joka symboloi hallinnan takaisin saamista tai uutta lukua eron jälkeen.

Lily Allenin tapauksessa tämä ajatus näyttää menevän vielä pidemmälle. Sen sijaan, että laulaja olisi vain valinnut näyttävän asun, hän on kertoman mukaan sisällyttänyt pukeutumiseensa visuaalisia elementtejä, jotka liittyvät hänen musiikissaan kertomaansa tarinaan. Tämä lähestymistapa hämärtää tarkoituksella taiteellisen esityksen, henkilökohtaisen tunnustuksen ja lavastetun tapahtuman välisiä rajoja.

Taiteellinen lähestymistapa, joka herättää reaktion

Lily Allenin asu herätti nopeasti reaktioita sosiaalisessa mediassa ja musiikkilehdistössä. Jotkut näkivät sen voimakkaana taiteellisena ilmaisuna, kun taas toiset korostivat esityksen erittäin henkilökohtaista luonnetta. Joka tapauksessa esitys auttoi kiinnittämään huomiota Lily Allenin musiikkiprojektissa käsiteltyihin teemoihin. Viittaukset uskottomuuteen esitetään kuitenkin oletetuina, sillä laulaja käyttää näitä elementtejä ensisijaisesti työhönsä liittyvän taiteellisen kertomuksen puitteissa.

Tällä (oletetulla) "kostomekolla" Lily Allen näyttää muuttavan henkilökohtaisen kokemuksen näyttämöesitykseksi. Tämä lavastus korostaa myös symboliikan merkitystä popkulttuurissa, jossa muoti ja musiikki usein yhdistyvät kertoakseen henkilökohtaisia tarinoita yleisölle.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Olen Fabienne, kirjoittaja The Body Optimist -verkkosivustolla. Olen intohimoinen naisten voimasta maailmassa ja heidän kyvystään muuttaa sitä. Uskon, että naisilla on ainutlaatuinen ja tärkeä ääni tarjottavanaan, ja tunnen motivaatiota tehdä oman osani tasa-arvon edistämiseksi. Teen parhaani tukeakseni aloitteita, jotka kannustavat naisia nousemaan esiin ja tulemaan kuulluiksi.
Article précédent
"Ei hoikka?": Kommentti laulajan vartalosta herättää keskustelua verkossa.
Article suivant
Margot Robbie muuttaa tyyliään radikaalisti uudella hiustyylillään

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Yli neljäkymmentä vuotta myöhemmin Madonna herätti henkiin yhden kuuluisimmista lookeistaan

Jotkut kuvat jättävät pysyvän jäljen popkulttuurin historiaan. Yksi niistä on Madonnan käyttämä hääpuku "Like a Virgin" -musiikkivideossa vuonna...

Nyt 24-vuotias entinen "maailman kaunein pieni tyttö" ilmoittaa kihlauksestaan

Ranskalainen malli ja näyttelijä Thylane Blondeau on juuri ilmoittanut kihlauksestaan ranskalaisen DJ Ben Attalin kanssa. Tämä sinetöi hyvin...

Margot Robbie muuttaa tyyliään radikaalisti uudella hiustyylillään

Esitettyään useita kuukausia romanttista sankaritarta suoraan 1800-luvulta elokuvassa "Hummerin korjuu", Margot Robbie yllätti kaikki erittäin modernilla tyylillään. Tyylillisen...

"Ei hoikka?": Kommentti laulajan vartalosta herättää keskustelua verkossa.

Video eteläkorealaisesta laulajasta ja eteläkorealaisen tyttöbändi Twice -johtajasta Jihyosta lavalla herätti kiivaan keskustelun X:ssä (entinen Twitter) K-popin kauneusstandardeista....

Korsettimekossa tämä eteläafrikkalainen laulaja tulkitsee ikonisen muotisymbolin uudelleen

Nouseva eteläafrikkalainen laulaja Tyla herätti hiljattain huomiota Pariisin muotiviikoilla rohkeasti palaamalla legendaariseen muotisymboliin. Kartiomaisessa korsettimekossa, selkeä kunnianosoitus Gaultierille...

Rannalla tämä 56-vuotias näyttelijä esittelee vartaloaan Meksikossa

Amerikkalainen malli, näyttelijä ja tuottaja Heather Graham esittelee vartaloaan rantaloman aikana Meksikossa joogan, uinnin ja auringonoton lomassa. Joogaretriitti...