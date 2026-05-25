43-vuotias Anne Hathaway vastaa huhuihin kauneusleikkauksista

Amerikkalainen näyttelijä Anne Hathaway on päättänyt oikaista asiat. ELLE- lehden haastattelussa hän käsitteli lukuisia ulkonäköään koskevia spekulaatioita, erityisesti itsepintaisia huhuja kasvojenkohotuksesta. Yleensä hiljaa tällaisista asioista hän päätti vihdoin puhua.

Lausunto spekulaatioiden lopettamiseksi

Kun Anne Hathawaylta kysyttiin hänen kasvojaan ympäröivistä huhuista, hän selitti syynsä puhua. "Elämme aikana, jolloin ihmiset ovat hyvin varmoja olettaessaan, minkä he uskovat olevan totta, ja joskus se, minkä he uskovat olevan totta, joskus ei", hän sanoi. Näyttelijä myönsi tietyn ristiriitaisen tunteen: "Spekulaatiot ovat tulleet niin voimakkaiksi, että tunnet tarvetta oikaista asiat." Tämä on sitäkin epätavallisempaa, kun otetaan huomioon hänen tavanomainen mieltymyksensä täydelliseen vaitioloon.

"Ne ovat vain kaksi lettiä."

Anne Hathaway vastasi humoristisesti jakamaansa hiustutoriaaliin, jossa esiteltiin letitetty kampaus, joka antoi "leventyneemmän" ilmeen. "Muuten, nämä ovat isoja lääketieteellisiä päätöksiä, joita ihmiset olettavat", hän huomautti. "Halusin osoittaa, etten ole tehnyt suurta lääketieteellistä päätöstä. Kyse on vain kahdesta letistä." Rehellisyydelleen uskollisena hän myönsi kuitenkin avoimesti, että hän saattaisi hyvinkin harkita kasvojenkohotusta jonain päivänä – päätös, joka, jos hän niin tekisi, olisi kokonaan hänen.

Puhe aitoudesta

Haastattelun aikana Anne Hathaway keskusteli myös suhteestaan kauneuteen ja itsetuntoon. Uransa alkuaikoja muistellessaan hän myönsi olleensa pitkään "ankara itselleen" pelon vuoksi. Hänelle kauneus määritellään ennen kaikkea aitoudella: "Kauneus voi sisältää rumuutta, kunhan se sisältää totuutta", hän selitti lainaten ohjaajaa. Tämä filosofia ohjaa hänen tyynempää suhdettaan imagoonsa.

Puhuessaan avoimesti Anne Hathaway muistuttaa meitä siitä, kuinka tungettelevaksi naisten ulkonäköä (julkisesti tai yksityisesti) koskevat spekulaatiot voivat muuttua. Tämä vilpitön lausunto vahvistaa jokaisen naisen oikeuden hallita omaa kehoaan ja imagoaan ilman, että hänen tarvitsee perustella itseään.