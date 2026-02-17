"Et tule koskaan olemaan hän": Amy Winehouseen verrattuna tämä laulaja vastaa hyökkäyksiin

Brittiläinen laulaja-lauluntekijä Raye, jota usein verrataan brittiläiseen laulaja Amy Winehouseen, on päättänyt ottaa suoraan kantaa näihin vertailuihin ja niihin liittyvään nettivihaan. Äskettäisessä haastattelussa hän vahvistaa ihailunsa Camdenin legendaa kohtaan ja toistaa, että Amy on ja tulee pysymään "korvaamattomana ja jäljittelemättömänä".

"Perijätär" vastoin tahtoaan

Noustuaan kuuluisuuteen Rayea on säännöllisesti esitelty eräänlaisena Amy Winehousen seuraajana, sillä heidän musiikilliset maailmansa ammentavat samoista jazz-, soul- ja retrovaikutteista. Hän selittää "elävänsä ja hengittävänsä" samoja vaikutteita mainiten ikonit, kuten amerikkalaisen blues-, jazz- ja gospel-laulaja ja -pianisti Dinah Washingtonin, amerikkalaisen jazzlaulaja Ella Fitzgeraldin ja amerikkalaisen jazzlaulaja Sarah Vaughanin, jotka ruokkivat hänen kirjoitus- ja laulutyyliään.

Raye kuitenkin kieltäytyy ottamasta vastaan kruunua, joka ei kuulu hänelle. Hän vakuuttaa, että Amy Winehousen saavutukset ovat ainutlaatuisia, ja korostaa, ettei yksikään artisti, ei hän itsekään, koskaan pysty "tekemäänsä samaa kuin hän".

"Et tule koskaan olemaan hän": sosiaalisen median väkivalta

Imartelevien vertailujen takana piilee paljon synkempi todellisuus: Rayen nettikiusaaminen, jota hän on kestänyt uransa maailmanlaajuisesta noususta lähtien. Hän kertoo saamiensa viestien raakuudesta, jossa jotkut internetin käyttäjät heittelevät häntä lauseilla, kuten: "Et tule koskaan olemaan hän. Olet täydellinen epäonnistuja. Inhoat minua jo siitä, että edes ajattelit, että voisit olla mitään hänen kaltaistaan." Eniten häneen iskee tämän vihan traaginen ironia, jota usein ilmaistaan Amy Winehousen puolustamisen nimissä. Rayen mukaan ne, jotka väittävät suojelevansa hänen muistoaan, toistavat samaa median ja julkisuuden julmuutta, joka osaltaan murskasi brittiläisen ikonin 2000-luvulla.

Tuskainen peili Amy Winehousen kanssa

Asemoimatta itseään Amyn vertaiseksi tai "kaksoiskappaleeksi", Raye myöntää havainneensa vastakaikua kohtaamansa vihan ja "Back to Black" -laulajaa kohdanneen vihan välillä. Hän selventää, ettei ole kokenut "edes sadasosaa" siitä, mitä Amy kesti, mutta myöntää, että häirinnän ja jatkuvan valvonnan ilmapiiri muistuttaa häntä tietyistä sen puolista.

Raye menee vielä pidemmälle osoittamalla tämän väkivallan mahdollisen roolin Amy Winehousen traagisessa lopussa, joka kuoli 27-vuotiaana vuonna 2011. Hänen mielestään, jos artistia ei olisi niin paljon vainottu, tuomittu ja nöyryytetty median ja yleisön taholta, "hän olisi luultavasti vieläkin täällä".

Vetoomus taiteilijoiden mielenterveyden puolesta

Tällä todistuksella Raye ei niinkään pyri valittamaan kuin lisäämään tietoisuutta jatkuvan paineen alla olevien taiteilijoiden haavoittuvuudesta. Hän muistuttaa meitä siitä, että valokeilan takana jokainen muusikko on edelleen haavoittuvainen ihminen, jonka tasapainoon loukkaukset, pilkka ja jatkuva vertailu voivat vaikuttaa syvästi.

Hänen viestinsä kuulostaa varoitukselta: legendan ihannointia ei pitäisi koskaan käyttää tekosyynä niiden halveksimiseen, jotka seuraavat heidän jalanjäljissään. Kieltäytymällä "tulemasta" Amy Winehouseksi ja silti kunnioittamalla häntä, Raye puolustaa oikeuttaan olla olemassa sellaisena kuin hän on, ilman että hänen tarvitsee kantaa liian raskasta perintöä yhdelle ihmiselle.

Raye antaa kasvot sosiaalisen median arkipäivän väkivallalle ja osoittaa, kuinka ikonin ihailu voi muuttua aseeksi muita artisteja vastaan. Muistuttamalla meitä Amy Winehousen ainutlaatuisuudesta hän ensisijaisesti kehottaa yleisöä muuttamaan näkökulmaansa: juhlistamaan perintöjä vaatimatta jäljitelmiä ja suojelemaan niiden mielenterveyttä, jotka päivittäin paljastavat haavoittuvuutensa musiikin kautta.